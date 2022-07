Prázdniny? Ani náhodou! Okamura rozjel v Partii peklo

„Myslím, že jsme všichni četli průzkum STEM, ve kterém je řečeno, že si 80 % lidí myslí, že česká vláda nedělá nic pro české občany.“ Předseda SPD Tomio Okamura se v nedělní Partii na CNN Prima News rozjel. Ale Jan Skopeček z ODS mu to vrátil. „Kdybychom udělali průzkum o SPD, tak si 80 % dotázaných bude myslet, že v SPD jsou blázni,“ vypálil. A to byl jen zlomek debaty, při které bylo před kamerami horko. Třeba když Okamura mluvil o organizovaném zločinu a o Rakušanovi (STAN).

Nejprve se hosté věnovali nenadálému odchodu ukrajinského velvyslance z Prahy Jevhena Perebyjnise.

„Já musím říct, že to odvolání pana velvyslance mě překvapilo. Myslím, že se v čase válečné krize zachoval velmi statečně, spolupracoval i s neziskovými organizacemi, ale byla jsem ujištěna, že je to součást běžné diplomatické reakce. Ale opravdu mě to velmi překvapilo,“ uvedla Kovářová.

„V prvé řadě se sluší panu velvyslanci poděkovat,“ přidal se Skopeček a Perebyjnise označil za velmi dobrého diplomata. Jedním dechem však zdůraznil, že je čistě záležitostí Ukrajiny, jakého diplomata vyšle do té které země.

Když se dostal ke slovu Okamura, konstatoval, že z Německa byl odvolán ukrajinský velvyslanec Andrij Melnyk, protože hájil zvěrstva banderovců. A podle Okamury mohlo mít odvolání Perebyjnise obdobný důvod.

„Ukrajinský velvyslanec Perebyjnis také obhajoval zvěrstva banderovců ve druhé světové válce. Někteří diváci možná neví, že on poslal dopis do České televize a ohrazoval se proti filmu Volyň. Já jsem rád, že tento obhájce zvěrstev banderovců tady už nebude. A nemá to nic společného s tím aktuálním konfliktem. A tady musím zkritizovat vládu Petra Fialy (ODS), protože zatímco Poláci se proti bagatelizaci zločinů ohradili, tak český premiér mlčí, což je ostuda. On si měl předvolat velvyslance a ohradit se. Ten, kdo zná historii, ví, že Banderovci vraždili i volyňské Čechy, oni dokonce vyřezávali nenarozené děti z žen. A i kdyby to nemělo spojitost s odvoláním Melnyka, tak já jsem rád, že tento velvyslanec v Praze končí; takováto zvěrstva obhajovat, to je prostě přes čáru,“ rozjel se Okamura.

Radek Vondráček ve shodě se Skopečkem připomněl, že to, koho Ukrajina vyšle do sousedního státu, je čistě záležitostí Ukrajiny.

Poté hosté věnovali pozornost začínajícímu českému předsednictví v Radě Evropské unie.

Zatímco Skopeček a Kovářová prohlásili, že premiér Petr Fiala zahájil české předsednictví projevem v Evropském parlamentu obstojně, podle Vondráčka Fiala neřekl skoro nic. A Okamura podruhé vypěnil.

„Je to úplně šílený, při pohledu na ty priority Česka v EU. Jako prioritu číslo jedna si Fialova vláda dala obnovu Ukrajiny. Z pohledu SPD je na prvním místě boj proti inflaci, boj proti zdražování, pro české občany. Ale tato vláda už řekla, že pro ni je na prvním místě Ukrajina. ... My říkáme, že prioritou nesmí být posílání peněz na Ukrajinu, do bezedné studny. Prioritou musí být čeští občané!“ hřímal předseda SPD.

Skopeček se okamžitě ohradil. „Pan předseda zneužil pět priorit českého předsednictví v EU, aby mohl říkat, že česká vláda nemá na prvním místě české občany. Samozřejmě prioritním úkolem pro českou vládu jsou čeští občané, ale teď jsme shodou okolností také předsednickou zemí a v rámci EU má Česko několik priorit, včetně energetické bezpečnosti, což je věc, která se týká celé EU i Česka,“ pravil ekonomický expert ODS a místopředseda Poslanecké sněmovny.

Připomněl, že se podařilo prosadit zařazení jaderné energie mezi ekologicky přijatelné zdroje, což je pro Česko dobrá zpráva. Skopeček to označil za diplomatický úspěch.

Vondráček oponoval, že v Evropském parlamentu Fialův projev skoro nikdo neposlouchal. A že pirátští europoslanci hlasovali proti zařazení jádra mezi ekologicky přijatelné zdroje. Přitom v Praze jsou Piráti součástí vlády, která říká, že se Česko bez jaderné energie neobejde.

Skopeček přiznal, že nad počínáním pirátů v Evropském parlamentu jen kroutí hlavou.

Okamura v tu chvíli vyrazil k dalšímu slovnímu útoku. „Ale já myslím, že jsme všichni četli průzkum STEM, ve kterém je řečeno, že si 80 % lidí myslí, že česká vláda nedělá nic pro české občany,“ ozval se Okamura.

A nastala slovní přestřelka. „Kdybychom udělali průzkum o SPD, tak si 80 % dotázaných bude myslet, že v SPD jsou blázni,“ vypálil Skopeček.

„Ale u ODS by to dopadlo taky tak!“ rozkřičel se v odpověď Okamura.

V tu chvíli vstoupila do debaty Kovářová a při pohledu na Okamuru si položila otázku: „Dokážete si představit, že by takovýto člověk dělal ministra?“ zeptala se.

„My vidíme, co předvádí váš ministr vnitra Rakušan s organizovaným zločinem,“ ohradil se Okamura s odkazem na kauzu Dozimetr, v níž figurují mj. Petr Hlubuček a Michal Redl.

„A dost!“ zahřměla Kovářová s tím, že řeči o propojení Víta Rakušana s organizovaným zločinem jsou lži, protože policie ani v kauze Hlubučka a Redla o ničem takovém nemluví.

Hosté se poté vrátili k otázkám energetiky a EU.

Vondráček trval na tom, že premiér Fiala se v Evropském parlamentu nijak zvlášť nepředvedl. A pokud jde o domácí scénu, tak i tam je Fialova vláda podle Vondráčka pozadu, protože tato vláda přichází s jakýmsi úsporným energetickým tarifem, ale přichází s ním v červenci. Vondráček zdůraznil, že ANO po takovémto tarifu volalo už v únoru. Teď je podle Vondráčka potřeba zastropovat ceny energií, jak to udělali na Slovensku a jak se k tomu chystají ve Španělsku i v dalších zemích. „Kroky vlády přicházejí pozdě a jsou nedostatečné,“ shrnul svůj pohled na vládu pětikoalice Vondráček.

Okamura zašel ještě dál. „Vaše vláda je zadarmo drahá. Vy jste vytáhli z kapes lidí všechny peníze. Mně se líbil projev maďarského premiéra Viktora Orbána, který říkal, že zajištění základních životních potřeb nesmí být zatíženo politickou ideologií. V Polsku a v Maďarsku snížili DPH na potraviny, na pohonné hmoty i na další zboží. ... Tyhlety vlastenecké vlády dělají politiku, která pomáhá jejich státu. České vlády v minulosti rozprodaly, co mohly. Bylo by dobré ruský plyn nasmlouvat přímo,“ zaznělo od Okamury.

Kovářová do kontrastu proti Okamurovým slovům postavila fakta. „Provedená valorizace důchodů, rozšíření příspěvků na bydlení, zvýšení životního i existenčního minima a nadále možnost požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud jsou lidé v nejtěžší situaci,“ jala se vypočítávat vládní pomoc lidem.

Jedním dechem však také dodala, že je třeba udržet konsolidované státní finance, protože je třeba mít dost peněz pro školství i zdravotnictví. Upozornila také, že snížení DPH u potravin a dalšího zboží nemusí automaticky znamenat, že se zlevní zboží lidem. Státní rozpočet tak může přijít o desítky až stovky miliard, ale tyto peníze podle ní nezůstanou v kapsách občanů, ale mohou se přesunout do kapes obchodníků.

Skopeček se v této souvislosti ohradil proti nápadu svého vládního kolegy, ministra práce a sociálních věcí a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky, který oznámil, že navrhne vyšší daňové břemeno pro majetnější občany. V rámci jejich solidarity s chudšími.

„Nemá smysl trestat kvalifikované lidi, nemá smysl je zatěžovat vice. Máme jim naopak poskytnout prostor, aby svůj potenciál mohli rozvíjet dál. V případě pana kolegy Jurečky je třeba připravovat penzijní reformu, protože jinak mandatorní výdaje státu nevyřešíme,“ pravil Skopeček.

A tady se po čase znovu ozval Radek Vondráček.

„Podívejte se, tady pan Skopeček řekl nějaký svůj názor, ale ten mě vůbec nemusí zajímat, protože tady vystoupil vicepremiér vlády Jurečka a řekl, že přijde s návrhem na zvýšení daní. A to za situace, kdy ODS a celá koalice SPOLU slibovala, že se daně zvyšovat nebudou. Já bych očekával, že hned vystoupí premiér Petr Fiala a řekne, že žádné zvyšování daní nebude. Protože jinak jste obelhali voliče,“ vmetl Vondráček Skopečkovi.

Když se dostal ke slovu Okamura, konstatoval, že vláda by měla zamezit vyváděním dividend nadnárodními korporacemi z Česka. Jejich vyšším zdaněním.

