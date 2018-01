Pražská ČSSD plná mrtvých duší. Multifunkční Hodek a neznámý exposlanec Adámek v područí Pocheho. Praze 10 hrozí vlivový zánik

Vinou totálního propadu v uplynulých parlamentních volbách chybí ČSSD nejen hlasy voličů, aby mohla vést při povolebním vyjednávání důstojnější roli, ale hlavně peníze od státu za odevzdané, respektive neodevzdané hlasy. Dluhy jsou velké a perspektiva zlepšení v nedohlednu. Před únorovým sjezdem, kde by si ČSSD měla zvolit nové vedení, začíná být navzdory chmurné budoucnosti velmi živo. Mocenský boj je podle našich informací v plném proudu. To platí především o hlavním městě. Navzdory velmi špatným metropolitním výsledkům v uplynulých volbách se o Praze opět začíná mluvit. A nejde o příjemná témata. Mrtvé duše mezi členy, zdá se, že jen v Praze jich může být více jak polovina, získávání podpory pro jednotlivé ne zrovna úspěšné kandidáty do vedení ČSSD, zkrátka tvrdý mocenský boj.

ParlamentníListy.cz získaly zápis ze zasedání ústřední kontrolní komise ČSSD, která je vrcholným kontrolním orgánem strany. „Tato kontrolní komise je jedním z nástrojů vnitrostranického boje v ČSSD a nyní slouží europoslanci Pochemu. ÚKK má být nezávislá, ale toho nelze v prostředí České strany sociálně demokratické nikdy dosáhnout, protože členové kontrolní komise jsou dosazováni politicky. Vliv na ÚKK má v současné době např. Poche, přes několik členů komise,“ sdělil velmi dobře informovaný zdroj, který si nepřeje být jmenován.

„Kdo se ve straně znelíbí papalášům, na toho je poslána ústřední kontrolní komise s konkrétním úkolem, buď pohrozit, anebo jednat. Například v situaci ČSSD na Praze 10 zabránit jejímu vlivu na pražské konferenci a Sjezdu strany. Vše se děje za souhlasu ústředního tajemníka Michala Kuciána a bývalého předsedy ústřední kontrolní komise Martina Starce. Všimněte si z programu v zápise, že ÚKK jednalo jedině kvůli navrhované přeregistraci Prahy 10, viz. bod 3 programu,“ říká náš zdroj.

Naše redakce má k dispozici i tabulku s počtem členů socdem k 30. listopadu 2017, kde je zajímavá situace konkrétně na Praze 10. „Pro Sjezd strany je Praha nejvíce klíčovým krajem a Praha 10 by byla nejklíčovějším pražským hráčem. ČSSD v Praze 10 léta držela mocenský prim v pražské ČSSD a pomáhala dosáhnout politicko-podnikatelských ambicí takovým členům Prahy 10, jako je Hulinský, kdysi Březina, Svoboda, Jansta. V současné době má být její vliv minimalizován ve prospěch vlivu místopředsedy Dolínka a europoslance Pocheho, jejichž dalším cílem je v ČSSD Praha 10 etablovat člena Lukáše Rázla do funkce předsedy OVV Praha 10 a tím převést Prahu 10 do přímého vlivu "inženýra magistra" Miroslava Pocheho,“ dodává náš zdroj.

autor: Barbora Richterová