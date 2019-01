Pražská ČSSD tajně volila Pocheho do výkonného výboru. A Hamáček ho rozmáčkl, až to cáklo

Současný šéf ČSSD Jan Hamáček dostal nominaci na předsedu strany v krajích, kde se to čekalo, například ve středních Čechách. Obdržel ji ale i v regionech, kde to automatické být nemuselo. I jeho kritici totiž přiznávají, že zatím je Hamáčkova podpora zcela očividná, v osmi z deseti krajů nominaci získal. Je to prý důkaz toho, že strana přestává být rozhádaná a chytla se za nos a jde jedním směrem.

Současný šéf socdem Hamáček dostal nominaci rovněž v nepřátelské Plzni, kde jinak vcelku pevnou rukou vládne Milan Chovanec. Mapa rozdělené socdem, platná před půl rokem, už evidentně dávno neplatí. Může za tím být samozřejmě taktika některých krajských lídrů, ale ČSSD vsadila na účast ve vládě a musí uspět. To pochopili všichni. Protože neúspěch může znamenat konec pro řadu členů sociální demokracie, shodují se mnozí.

Stále se v některých listech jako nejmocnější stranická buňka označuje ta pražská. Tu, jak ParlamentníListy.cz mnohokrát uvedly, skrytě ovládá končící europoslanec Poche. Jenže to už dávno neplatí. Pražská sociální demokracie je po volebním výprasku v komunálních volbách, kde získala historicky nejméně procent od voličů, oslabená a silně rozdělená. Miroslav Poche a jeho lidé podle našich zdrojů udělali spoustu zbytečných chyb. To si v Praze uvědomuje řada sociálních demokratů.

„To, že v hlavním městě nedostal Hamáček nominaci, neznamená, že nemá podporu, spíš je to truc Mirka Pocheho. Hodně lidí Honzu Hamáčka chtělo podpořit a jsou naštvaní, že jen kvůli vrtochům některých vlivných sociálních demokratů se Praha izoluje. Hamáček se chce věnovat straně a programu a nechce plýtvat energií na nějaké dohody s Pochem. Strana má šanci se znovu nadechnout, ale Mirek (Poche) řeší pořád jen sebe,“ sdělil redakci vlivný člen strany pod podmínkou anonymity.

Pocheho klesající vliv ostatně ilustruje i výsledek hlasování, kterým ho jeho krajská organizace zvolila do ÚVV (ústředního výkonného výboru). Normálně je to post, který automaticky odhlasuje 100 procent delegátů, ale europoslanec Poche k všeobecnému překvapení dostal jen 99 ze 160 hlasů. Aritmeticky to je dostatečný počet, ale politicky žádná sláva, shodli se někteří přítomní, s nimiž měla naše redakce možnost hovořit.

„Je to vlivem předsedy Hamáčka, který ho, obrazně řečeno, rozmáčkl, Mirek to musel hořce skousávat,“ dodal náš zdroj.

Průběh konferencí navíc ukazuje, že se Janu Hamáčkovi podařilo urovnat spory uvnitř strany, uklidnit zjitřenou atmosféru po prohraných volbách a zvolna se začíná probouzet energie, o niž partaj zlenivělá účastí v Sobotkově vládě a spoluvládnutím v krajích a velkých městech postupně přišla.

K situaci uvnitř ČSSD se o víkendu vyjádřila i shora zmíněná ministryně práce a sociálních věcí Maláčová. Ta se vymezila vůči kdysi vlivným lidem ve straně, kterými byli někdejší hejtman Jihomoravského kraje Hašek a jeho jihočeský kolega Zimola.

„Na celé situaci je absurdní, že vlastně nevíme, jaký mají program a co vlastně chtějí (platforma Zachraňme ČSSD, pozn. red.). Ať diskutují, to je určitě dobře, měli bychom diskutovat více. Nicméně bychom si to měli vydiskutovat uvnitř a asi by se neměli prezentovat navenek. Strana, která pere své špinavé prádlo na veřejnosti, je pro voliče příšerně neatraktivní,“ zmínila. Zimola ani Hašek na její slova nereagovali.

autor: Tomáš A. Nový