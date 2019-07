Pražské radnice zvyšují kapacity škol, nové třídy otevřou v září

Rovněž dvě nové třídy se podle vedoucího odboru školství Prahy 8 Petra Svobody otevřou od září v ZŠ Pernerova. Celkem tam však vznikne 11 nových tříd pro 264 dětí prvního stupně a čtyři oddělení družiny pro 120 dětí. K přestavbě objektu Praha 8 přistoupila, aby zajistila vzdělání sociálně znevýhodněným dětem i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Podle Svobody bude otevřeno přibližně šest nových tříd také v ZŠ Glowackého.

Městská část Praha 16 už k 30. červnu rozšířila ZŠ Radotín o čtyři třídy, sdělila ČTK za úsek školství Iveta Krejčí.

Stavět bude i Praha 7. „V létě začne rozsáhlá rekonstrukce v ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí. Proběhne zde vestavba nových učeben do prostoru půdy. Nové třídy by měly být k dispozici pro školní rok 2020/2021,“ uvedla radní Prahy 7 Hana Šišková. Projekt přestavby je rozdělen na dvě části a celkem by tam mělo přibýt šest tříd.

ZŠ Waldorfská v Praze 5 počítá s kolaudací nového školního pavilonu na přelomu roku 2019 a 2020. Kapacitu navýší zhruba o 120 míst, uvedl ředitel školy Pavel Seleši. Vznikne tam zázemí pro druhý stupeň.

Naopak Praha 4 ani Praha 10 s dalšími třídami pro nový školní rok nepočítá, řekli ČTK mluvčí obou radnic.

Podle údajů Ministerstva školství v roce 2018/2019 navštěvovalo základní školy v hlavním městě téměř 106 000 žáků, z toho zhruba 68 000 první stupeň a téměř 38 000 druhý stupeň.