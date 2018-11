Pražského primátora setřeli jak sopl. Třeštíková hodlá zastávat několik funkcí současně. Prosadil to přeborník v jejich kumulaci Čižinský

„Kromě KSČM a SPD budou Piráti jednat se všemi ostatními demokratickými stranami. Podpora libovolné Rady bude podmíněna tím, že do ní budou nominováni lidé kompetentní a ‚bez škraloupů‘. Kandidáti za Piráty podepsali kodex, ve kterém se zavázali nekumulovat funkce. Pokud kandidují zároveň na městské části, tak pokud se některý z nich stane radním na městské části, musí odejít ze zastupitelstva hlavního města Prahy. A naopak,” napsali Piráti ve strategii před volbami na svém webu.

V říjnu však strategie vzala za své. A to nejen na magistrátu, ale také v některých pražských obvodech.

V Radě hlavního města jako radní pro životní prostředí, technickou infrastrukturu a bezpečnost zasedne Petr Hlubuček ze STANu, neuvolněný starosta Lysolají. V tomto případě se však podle Adama Zábranského (Piráti) jedná pouze o kumulaci funkcí malého rozsahu, neboť dle jeho vyjádření na pirátském fóru: „Bude neuvolněným starostou městské části Praha-Lysolaje. Tato městská část je jedna z těch menších, má 1500 obyvatel, a proto tuto kumulaci nepovažujeme za problematickou”.

Nebude však sám. Problematičtější je kumulace funkcí u Hany Třeštíkové (Praha Sobě). Ta chce být místostarostkou na Praze 7, ale zároveň má zastávat funkci radní pro kulturu a cestovní ruch na hlavním městě. Podle Zábranského Piráti po uskupení Jana Čižinského žádali, aby se Třeštíková funkce místostarostky vzdala. Tomu jejich koaliční partner zjevně nevyhověl.

„To považujeme za problematické a opakovaně jsme se snažili přesvědčit Prahu sobě, aby se paní Třeštíková jedné funkce vzdala. Ze strany Prahy sobě to byl ale požadavek, ze kterého nechtěli ustoupit”.

Kumulace funkcí Pirátům nevadí ani na Praze 10, kde bude starostkou Renata Chmelová. Ta bude zároveň až do roku 2022 senátorkou. Nevadí to ani ODS. V koalici bude například Filip Humplík, někdejší předseda občanských demokratů v Praze.

Na Praze 3 zase chtějí Piráti do koalice s TOP09, za kterou na druhém místě kandidoval jistý Tomáš Mikeska, bývalý člen problematických Věcí veřejných, který byl navíc v médiích propírán za nadstandardní vztahy s developerem, za něhož údajně lobboval, kdy ten chtěl podle všeho stavět v parku Parukářka. O souhlas Prahu 3 žádal třikrát s různými projekty, Praha 3 mu dala třikrát souhlasné stanovisko, ale magistrát mu jeho žádost smetl třikrát se stolu. Na pátém místě pak za totožnou stranu kandidoval Pavel Dobeš, další bývalý člen Věcí veřejných a bývalý ministr dopravy (připomeňme, že spolu s Karolínou Peake VV v průběhu volebního období opustil a vstoupil do nové strany, jež vedla právě Peake).

Věci veřejné jsou Pirátům obzvláště blízké, neboť na Praze 8 jejich dva bývalí členové dokonce kandidovali. Konkrétně se jedná o Karla Ptáčka a Michala Schwarzkopfa. První zmíněný v letošních volbách uspěl.

Do stejného zastupitelstva za Piráty kandidoval a uspěl také Ivo Slávka, ten je evidovaný „ako tzv. biely kôň“ na stránkách Ginn.press. Jedná se o webovky, kde se pravidelně objevují informace o dění na Slovensku, stejně jako se tam nacházejí „údaje z utajovaného interného dokumentu, ktorý vytvorila Finančná správa SR a obsahuje 1227 mien bielych koňov a 3389 firiem v ktorých pôsobia“.

O všech těchto skutečnostech informovaly ParlamentníListy.cz jako první.

Ke kumulaci funkcí někdejšího člena koalice Adriany Krnáčová Jana Čižinského se vyjádřil také šéf pražské ODS Tomáš Portlík. Pro PL uvedl: „U pana Čižinského je velký rozdíl v tom, co říká, a tím, co dělá. Vidím zde paralelu s Andrejem Babišem v tom, že se snažil před volbami vytvářet pocit, že je v opozici, ačkoli byl součástí koalice, a díky dobré propagandě se mu nakonec podařilo přesvědčit své voliče. S výsledky jeho vlády už je to ale o dost horší. Při tolika funkcích, které má, a počtu petičních stánků, na kterých byl v ulicích, ale chápu, že na práci už mu nezbyl čas. Největší počet problematických a uzavřených mostů na Praze 7, kde vládne, mluví sám za sebe“.

autor: Tomáš A. Nový