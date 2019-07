Pražský pirátský primátor má další ostudu. Kolaps v metru, a on z festivalu poučoval o sekání trávy

04.07.2019 7:22

Pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib má další problém. Přestože pražská doprava kolabuje a Praha je samá uzavírka, on řeší trávník. Navíc podle všeho způsobem, který by se nejspíš dal označit za manipulativní. Píše o tom server Expres.cz. Není to navíc poprvé, co Hřib v posledních dnech zaujal svými exhibicemi na internetu.