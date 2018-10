Pražští lídři ANO a Pirátů proti sobě. A nedarovali si opravdu nic

Komunální volby jsou tady. Dnes a zítra rozhodnou obyvatelé českých a moravských obcí a měst, kdo jim bude vládnout příští čtyři roky. Platí to i o Praze, kde si na křeslo končící primátorky za ANO Adriany Krnáčové brousí zuby skoro třicet lídrů politických strach. Jsou mezi nimi i stávající lídr hnutí ANO Petr Stuchlík, který má číslo na Babiše a Prahu údajně nakopne a lídr Pirátů Zdeněk Hřib, který by opravdu nebyl rád, kdyby se Stuchlík stal primátorem. Pánové se utkali v internetové televizi XTV.

Ve studiu internetové televize XTV.cz proti sobě zasedli lídr hnutí ANO v pražských komunálních volbách Petr Stuchlík a lídr Pirátů tamtéž Zdeněk Hřib. Slovní utkání jim soudcoval moderátor Luboš Xaver Veselý.

Hřib začal zostra. Dal jasně najevo, že by vůbec neměl radost, kdyby se Stuchlík stal primátorem hlavního města. „Musím říct, že rozhodně ne,“ odpověděl na otázku, zda si umí Stuchlíka představit v čele města. „Praha je město a nelze jí řídit jako firmu. Praha má kolektivní řízení, což je zcela zásadně odlišný způsob od toho, když řídíte nějakou firmu jako vlastník," pokračoval Hřib. Praha potřebuje politiky, kteří vědí, jak reálná správa veřejně funguje. „Praha taky potřebuje někoho, kdo se o Prahu zajímal a zúčastnil se jednání v Praze," pokračoval ve slovní palbě do Stuchlíka Pirát.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže nástupce Adriany Krnáčové v roli lídra dnes nejsilnější vládní strany mu ránu okamžitě vrátil. Popsal, v jaké situaci by si dokázal představit, že se Hřib stane primátorem. „Možná kdybychom, podobně jako se dělají studentské volby, udělali nějaký dětský magistrát, takový stínový, tak pak ano," řekl Stuchlík.

Vstup do politiky vnímá jako osobní oběť. Pozici primátora vnímá jako pozici manažerskou. „Má to být člověk, který to uřídí. Praha potřebuje do čela člověka a úspěšného manažera, který je zvyklý a úspěšný v řízení investic. Člověka jako jsem já. Mít v čele Prahy nějakého aktivistu by bylo nezodpovědné," nešetřil Piráta Stuchlík. „Věřím, že to pan Hřib myslí dobře, ale ona jen ta snaha nestačí," doplnil ještě lídr ANO.

Po úvodním kole slovního boxu se pánové bavili o tom, co Praha potřebuje. Shodli se na tom, že naše hlavní město nepotřebuje druhé mezinárodní letiště. Místo toho potřebuje kvalitní spojení na Letiště Václava Havla. Hřib doufá, že už brzy povedou na letiště vlakové koleje, které přivedou cestující z centra Prahy či z Kladna.

Luboš Xaver Veselý poté přehodil výhybku. Chtěl slyšet, jak si Piráti představují digitalizaci Prahy. „Já jsem realizoval v posledních 16 letech několik celonárodních IT řešení. Realizoval jsem např. celonárodní řešení e-Receptu, to je záležitost, kterou se vlastně zlevnilo ono řešení, které tam bylo tehdy dvacetkrát. V Praze bych realizoval v podstatě totéž. Magistrát má problém v tom, že je závislý na několika málo dodavatelích a jeho IT je velice drahé. Takže plánuji udělat vlastně totéž co s tím e-Receptem," popsal své plány Hřib. V této souvislosti si posteskl nad tím, že hnutí ANO je již pět let součástí vlády a po legislativní stránce nevytvořilo podmínky pro to, aby e-Recept fungoval ještě lépe.

A když už byl u zdravotnictví, posteskl si, jak nemocnice vydírají mladé lékaře. Sám vystudoval medicínu, tak prý ví, jak to chodí. „To takhle přijde mladý lékař do nemocnice a oni mu řeknou: My vám dáme atestaci, ale dostanete u nás pracovní úvazek jen 0,05. Ne jeden celý“. V rámci tohoto malého úvazku ale podle Hřiba nemocnice očekávají, že lékař bude pracovat na plné obrátky. Tomu politik Pirátů říká sociální vydírání lékařů.

Ale zpět k digitalizaci. Díky ní prý pak bude možné zajistit lepší služby pro občany. Třeba jednu internetovou stránku, kde si občan požádá prakticky o všechno. Kupříkladu si požádá o místo ve školce nebo o pozemek na malou zahrádku. „Piráti chtějí, aby internet sloužil občanům, aby ho nevyužívali úředníci k šikaně lidí,“ podotkl Hřib. K elektronizaci Prahy podle Pirátů bude patřit i pokrytí metra signálem. Proč metro není pokryté dosud se prý mají voliči zeptat dosavadního radního pro dopravu za ČSSD Petra Dolínka.

Stuchlík pochválil pirátské nápady, ale přesto si neodpustil slovní šťouchnutí. „IT je oblast, kterou tito mladí lidé bez zkušeností zvládají, bude dobře využít jejich potenciál a nadšení, ale zase musím říct, musíme to dobře uřídit," podotkl lídr hnutí ANO v Praze. Posléze uznal, že je ostuda, když dosud nemáme metro pokryté signálem. „A to je proto, že jste to neuřídili," vmetl Hřib do tváře Stuchlíkovi fakt, že Adriana Krnáčová v pozici primátorky za hnutí ANO řídila Prahu poslední 4 roky. „Já mohu garantovat, že do roku 2020 bude pokryta celá síť pražského metra vysokorychlostním mobilním signálem," kontroval Stuchlík. „Rozdíl mezi námi a hnutím ANO je v tom, že my to opravdu zařídíme. Hnutí ANO tady čtyři roky jen slibovalo," ozval se zase Pirát.

Petr Dolínek ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Adriana Krnáčová, M.A., MBA ANO 2011



primátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Luboš Xaver Veselý poté znovu změnil téma. Chtěl vědět, jak budou kandidáti na primátora propagovat Prahu v zahraničí. Podle Hřiba je třeba, aby turisty neokrádali v pražských směnárnách a v pražských taxících, aby turisté měli z Prahy jen pozitivní zážitky. „V tuto chvíli máme přetlak turistů a měli bychom se soustředit na to, co jim tady budeme ukazovat“.

Stuchlík mu dal částečně za pravdu. Připomněl, že nějaký čas pobýval v Harvardu a značka Harvard ve světě opravdu něco znamená. Mnohem víc než značka Czechia nebo dokonce Praha, takže stojí za to Prahu propagovat v zahraničí a dobře se starat o turisty, kteří sem přijedou.

Nakonec se moderátor zeptal, zda si pánové dokážou představit povolební spolupráci. A znovu došlo na slovní přestřelku. Kandidáti si sice symbolicky podali ruku, že jsou připraveni spolu jednat, ale tím vstřícnost v podstatě skončila. „Já oceňuji mladické nadšení a důraz na technologie. Bohužel mě zaráží, že lidé bez zkušeností chtějí řídit investice. Proto bych si rád z každého vzal to nejlepší, protože nám jde o Prahu," uvedl Stuchlík. „Já jsem členem Správní rady VZP," odvětil Hřib. Pokud jde o koalice, Piráti jsou podle Hřiba alternativou k údajně chystané koalici ANO a ODS.

Divákům také připomněl, že Stuchlík investoval do společnosti Fair Credit, což je společnost, která vydělává na krátkodobých půjčkách s vysokým úrokem. „Úroky v tom Fair Creditu byly více než 60 procentní," podotkl Hříb. „Piráti se nesnaží tímto způsobem využívat nevýhodné životní situace jiných lidí," dodal ještě. „A mně se zase líbilo, jak váš Pirát těžil v poslaneckém bytě ty Bitcoiny," podotkl moderátor Luboš Xaver Veselý. „Já bych s každým, kdo krade, vyrazil dveře," přisadil si ještě moderátor.

„Ta obvinění jsou laciná. Je to byznys, který je regulovaný Českou národní bankou," zdůraznil Stuchlík. „Já jsem zkušený investor. Některé investice jsou povedené, některé jsou méně povedené a myslím si, že právě tyto zkušenosti dokazují, že bych mohl být dobrým primátorem“.

Psali jsme: „Pane bože, co je tomu blbci do toho!“ Prezident Zeman se rozčílil u Soukupa. Došlo i na konečné slovo k Pochemu Jiří Pospíšil: Nepůjdeme s KSČM a extrémisty z SPD. Nedovedu si ani představit spolupráci s ANO Policajti se schovávají u metra, nechytají lumpy! Jeden z kandidátů na pražského primátora se v rozhlasové debatě neudržel Kvůli politickému boji stoupá agresivita lidí, u nás ošklivě pořezali psa. Lidi, neblbněte. Volte, koho chcete, ale pak si zase podejte ruce a jděte spolu na pivo. Starosta Prahy 10 hovoří

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp