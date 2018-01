Prdel! Jel Miloš Zeman u Xavera v rádiu, zatímco Veselovský a Drtinová...

Hned na úvod Luboš Xaver Veselý prozradil, že rozhovor s Milošem Zemanem je rozhovor s posledním z řady kandidátů na prezidenta republiky. Zeman má tedy něco jako právo poslední noci. Když to prezident slyšel, zasmál se a oznámil, že by měl raději právo první noci, protože v žádném jiném případě si nemůžete být jisti tím, kolika postelemi mužů dotyčná žena prošla.

Posléze sám sebe pochválil. „Jak stárnu, stávám se smířlivějším, stávám se mírnějším, už nejsem tak nafoukanej,“ prohlásil. Poté ovšem uznal, že v minulosti býval arogantním hulvátem.

Sluší se připomenout, že prezident Miloš Zeman už v březnu roku 2017 prohlásil, že nepovede kampaň za své znovuzvolení, a pravda je, že na debaty se svými protikandidáty opravdu nechodí. U Luboše Xavera Veselého však svůj slib tak úplně nedodržel, byť je třeba zdůraznit, že do prezidentského Pressklubu zavítal za pět let v úřadě několikrát. Pravidelně se prezident objevuje také v TV Barrandov s generálním ředitelem televize Jaromírem Soukupem. Rozhovory v pořadu Týden s prezidentem však také začal poskytovat ještě před startem volební kampaně a zřejmě s nimi nehodlal kvůli kampani skončit.

Zato Martinovi Veselovskému a Daniele Drtinové v DVTV dal prezident košem. V internetové televizi vedli rozhovory se všemi prezidentskými kandidáty. Každý dostal přibližně 20 minut času. Pozván byl i prezident Miloš Zeman, ale hradní mluvčí Jiří Ovčáček do DVTV vzkázal, že Zeman nepřijde. Moderátor Martin Veselovský se však rozhodl oněch 20 minut Zemanovi poskytnout a „vedl rozhovor s prázdnou židlí“. Obrazně řečeno.

Celý rozhovor naleznete zde.

Pokud by Zeman nevyhrál, prozradil Luboši Xaverovi Veselému, že neví, koho by na svém místě rád viděl. Politika je podle jeho názoru řemeslo, které se musí umět, a Zeman má obavy, že jeho protikandidáti nemají dost politických zkušeností. „Máme osm kandidátů a jeden a půl kandidáta mají politickou praxi. To je Mirek Topolánek a ta půlka je Pavel Fischer. Já si o nich nemyslím, že by to řemeslo ovládali, ale alespoň ho znají. A já jsem se rozhodl, že pokud bych v prvním kole neuspěl, což se může stát, tak že ve druhém kole nepůjdu volit,“ prozradil Zeman.

Poté přidal pár slov k ČSSD, která se v tuto chvíli těší podpoře přibližně sedmi procent voličů. Zeman věří, že se ze sedmi procent může strana znovu dostat na 30 procent. Jako někdejší předseda ČSSD to ostatně on sám dokázal. Může se to podařit také politikům, kteří se sdružili v platformě na záchranu ČSSD. Platformu založili Michal Hašek, Jiří Zimola, Zdeněk Škromach a další. Tito politici prý mohou ČSSD zachránit, ale jen v případě, že dorazí na předčasný sjezd a tam se projeví, případně budou kandidovat. „Pokud na ten sjezd nepojedou, tak je jejich výzva jen plácnutím do vody,“ pravil Zeman.

Až ČSSD obmění vedení na předčasném sjezdu, Zeman by ocenil, kdyby sociální demokracie podpořila vládu Andreje Babiše. Zásadní obměnu ČSSD Zeman spatřuje v tom, že by si sociální demokraté měli zvolit předsedu v přímé volbě. Víc k tomu říct nechtěl. „Já říkám, že by byla drzost, kdybych se vměšoval do záležitostí jakékoli politické strany,“ uzavřel téma.

Vrátil se raději k výkonu prezidentské funkce. Jako nejvyšší postavený politik se prý ledasčemu přiučil, především na setkáních s občany. A pak našel ještě jeden zdroj poučení. Jako prezident také podepisoval zákony, a než je podepsal, také je prostudoval. Díky tomu se leccos přiučil. Obecně lze říci, že se naučil věřit lidem, dokud ho nezklamou. Věří prý např. svému mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi, ve kterém se podle svých vlastních slov nezmýlil.

„Šel byste s Andrejem Babišem krást koně?“ zeptal se Luboš Xaver Veselý v narážce na známé úsloví, podle kterého je možné jít krást koně jen s lidmi, kterým důvěřujete.

„Ale jo. Víte, Xavere, já jsem rozpočtář... Já se rozpočty zabývám v podstatě dvacet let. A Babiš je první ministr financí, který ten rozpočet dokázal dát do pořádku a dokázal zvýšit výběr daní,“ ocenil prezident. Vytkl by mu snad jen dvě věci. První se týká neziskových organizací, na které se dnes z rozpočtu vydává 11 miliard. Druhá věc se týká počtu úředníků, který se při Úřadu vlády ČR za několik let zdvojnásobil.

„Takže bych vytkl Andreji Babišovi, že dává zbytečné peníze neziskovkám a dává peníze zbytečnému počtu úředníků, ale jinak proti němu nic nemám. Mě nepodrazil a nevím o nikom, kdo by jím byl podražen, takže nevidím důvod, proč bych s ním nešel krást koně,“ prohlásil v rádiu prezident.

V průběhu vysílání zkritizoval současný protikuřácký zákon. Nynější podoba zákona mu přijde fanatická a zasloužila by si zmírnit. Tolerantní by byl, i pokud jde o právo na adopci dětí homosexuálními páry. Všichni občané mají mít stejná práva, zaznělo z úst prezidenta. Přesto si neodpustil jedno rýpnutí vůči LGBT komunitě.

„Já opravdu nevidím důvod, proč pořádat pochody Prahou a ukazovat tam nahou prdel,“ pravil Zeman. Luboš Xaver Veselý prezidenta požádal, aby se vystříhal užívání sprostých slov.

Prezident se také důrazně postavil proti cenzurním zásahům na internetu. „Já jsem zásadně proti, protože kdo má rozhodovat o tom, co je informace a co je dezinformace,“ zlobil se prezident. Obratem poukázal na to, že odbor spadající pod ministerstvo vnitra, Centrum pro boj proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), neodhalil za dobu své existence prakticky žádnou dezinformaci. Jako prezident se mu tedy rozhodl pomoci a sám odhalil údajně dezinformaci, že volby v Česku mohou ovlivňovat zahraniční tajné služby.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani udělování milostí. Během svého prvního funkčního období prý hleděl především na zdravotní stav vězňů žádajících o milost.

„Až na Kajínka, což byl opravdu speciální případ, protože nikdo jiný neseděl 23 let, tak jsem dal asi osm milostí, kdy ti lidé byli ve vážném zdravotním stavu a nedopustili se závažných trestných činů. V tomto bych pokračoval. No a pochopitelně druhý Kajínek už nebude,“ zdůraznil.

Než se prezident Zeman rozloučil s posluchači, sdělil jim, aby volili, koho uznají za vhodné, ale aby si při volbě položili otázku, který z kandidátů pracoval pro Českou republiku.

Nakonec ještě Luboše Xavera Veselého pochválil. „Xavere, o mně se někdy říká, že nenávidím novináře. Tak zaprvé to není pravda, protože já pohrdám novináři a mezi nenávistí a pohrdáním je velký rozdíl,“ řekl prezident. Veselý prý navíc podle Zemana patří k tomu malému počtu novinářů, kterých si Zeman cení.

autor: mp