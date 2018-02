Přečtěte si, co mnozí nechtějí, aby spatřilo světlo světa: Nejnovější Newsroom Tomáše Kňourka. Žvásty hrstky novinářů, CIA, dobroděj Bakala, ČT, „mejnstrýmová stoka“…

Anketa Kdo podle Vás odvádí nejslabší práci jako zaměstnanec veřejnoprávní ČT? Luboš Rosí 6% Robert Záruba 3% Václav Moravec 72% David Borek 3% Darina Vymětalíková 2% Jakub Szántó 1% Daniel Takáč 4% Jakub Železný 1% Světlana Witowská 2% Daniel Stach 6% hlasovalo: 3452 lidí

„Uteklo skoro půl roku, co jsem v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekl, že ‚v současnosti jsme ve fázi předkrmu k hlavnímu chodu, který má název cenzura a informační totalita‘. Po zkušenosti z tohoto týdne jsem si uvědomil, že mi tam chybí ještě jedna hrozba, a tou je totalita myšlenková,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz místopředseda Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek. Reaguje tak na to, že tuto středu v 17.30 uveřejnil server Info.cz prostřednictvím jistého Adama Kotrbatého článek s titulkem „Nejen Kotrba. Kolem Rozhlasu se hemží lidé se slabostí pro dezinformační weby“.

„Dnes už standardní snůška blábolů a nálepek opírající se o jediný ‚zdroj‘. Tím je lobbistický ansámbl filmového umělce Jakuba Jandy nazvaný Evropské hodnoty. Redaktor útočí nejen na moji osobu, ale i jednoho ze zaměstnanců Českého rozhlasu,“ upozorňuje publicista a vybírá z textu několik skutečně povedených větiček. „Kotrba není jedinou kontroverzní osobou s vlivem na chod veřejnoprávního rádia. Jako analytik pracuje v Rozhlase také Jiří Fencl. Bývalý novinář přitom veřejně oceňuje dezinformační weby šířící proruskou propagandu.“

Lidovky.cz předvedly trojnásobnou prasárnu

O Jiřím Fenclovi se v Info.cz dále píše: „... nastínil svůj pohled na mediální scénu a vyznal se z lásky k dezinformačním médiím. Chválil především ParlamentníListy.cz.“ Nebo také: „Fencl přitom není jediným člověkem v okolí Rozhlasu, který budí kontroverze a má vazby na pochybná média. Místopředsedou Rady je Tomáš Kňourek – muž, jenž má na ParlamentníchListech.cz dokonce pravidelnou rubriku Newsroom Tomáše Kňourka. Kňourek se mimo jiné také osobně zúčastnil předávání Krameriových cen.“ „Co říkáte, to jsou hříchy. Tady ale bohužel naše pobavení končí,“ konstatuje Tomáš Kňourek.

„Jistě zcela náhodou necelé čtyři hodiny poté vyšla na konkurenčním webu lidovky.cz s prominutím prasárna s titulkem ‚Oblíbený je Aeronet či Sputnik. Pro Rozhlas pracuje obdivovatel dezinformační webů Fencl‘. Na tomto odpudivém textu jsou zarážející tři věci. Zaprvé je článek anonymní, zadruhé obsahuje stejné slovní obraty použité v článku na – zdůrazňuji konkurenčním – Info.cz a zatřetí v úvodu zatím ještě naštěstí nikoli explicitně dává vedení Rozhlasu návod, že by pana Fencla měl ‚řešit‘,“ vysvětluje místopředseda Rady Českého rozhlasu, čím je text tak odpudivý.

Kdo nebude poslouchat, bude mediálně špiněn

Jiřího Fencla by tedy měl Český rozhlas „řešit“ za pouhý názor. Stačí číst mezi řádky, k čemu autor nabádá: „V pondělí ukončil Český rozhlas spolupráci s novinářem Štěpánem Kotrbou kvůli použití pepřového spreje proti bezdomovcům v Hradci Králové. Kotrba ale není jedinou kontroverzní osobou, která ovlivňuje fungování veřejnoprávního média. V Rozhlasu působí také Jiří Fencl, analytik a bývalý novinář, který veřejně oceňuje dezinformační weby s proruskou propagandou.“

Psali jsme: Analýza, která zapadla. Budete koukat, z jakých zdrojů čerpají veřejnoprávní novináři informace. Zmíněn i velvyslanec Schapiro Takto si veřejnoprávní médium představuje poctivou žurnalistiku? Místopředseda rozhlasové rady i ředitel rozhlasu užasli nad článkem o PL Temné praktiky neziskovek, články psané agenty CIA, ochrana redaktorů ČT. Muž zevnitř systému promlouvá a varuje: Teď přijde změna, lidem to už leze krkem Úder Jakubu Jandovi a jeho lidem: Radní Českého rozhlasu odsoudil, že neustále vystupují v ČT i rozhlase. Vyzval k osvobození, mluví o rusofobii a Sorosovi

„Nemilý anonyme, možná to nevíš, ale to už tady bylo. Dehonestace, nálepky, perzekuce, vyhazování z práce i fyzická likvidace. Sám často používáš krásná slůvka o demokracii, svobodě slova, západních hodnotách, kritickém myšlení. A teď nutíš lidi povinně se klanět tvé ideologii. Kdo tě nechce poslouchat, toho budeš zatím jen mediálně špinit. Trochu mi připomínáš třicátá léta minulého století v Německu. Zaškatulkovat ideozločince, definovat nepřítele. Zatím nemáme něco jako žlutou hvězdu na mantlu, ale se svými ‚majnstrýmovými‘ druhy pro nás pochybovače jistě nakonec vymyslíš jiné, vhodnější označení,“ posílá Tomáš Kňourek vzkaz tomu, kdo se netroufl podepsat a skryl se za označení lidovky.cz.

Ukázka absolutně selektivní aktivistické novinařiny

Poukazuje na to, že není nic jednoduššího, než se podívat na práci těchto pomlouvačů, na jejich touhu pravdivě a objektivně informovat, a mít přitom v ruce stejný metr. „Což třeba několik dnů starý článek doposud antitrumpovského a rusofobního deníku The New York Times, i proto velmi oblíbeného to zdroje nejen zdejších fejkometů. V něm bývalý agent, který u CIA působil tři desetiletí, popisuje metody ingerence USA do politického vývoje desítek nejrůznějších států, a to včetně ruských voleb v roce 1996. Světe (ne)div se, tato zpráva se podle mého zkoumání objevila pouze na stránkách několika ‚dezinformačních webů‘, jako jsou ParlamentníListy.cz či Prvnizpravy.cz,“ upozorňuje publicista.

„No a co čert nechtěl, již zmíněný redaktor Kotrbatý v té době zveřejnil ukázkový propagandistický žvást s názvem ‚Američané se bojí ruského ovlivňování voleb. Podívejte se, kde všude už Moskva řádila‘. Dokonalá ukázka absolutně selektivní aktivistické novinařiny. Opět se ptám, kdo potom informuje a kdo dezinformuje? Kubo, poraď! Jak je možné, že novináři pravidelně citující zmíněný deník v souvislosti s údajným ruským vměšováním do amerických záležitostí z čistajasna zavřou oči nad takovouto zprávou? Cítím v tom zcela jasný úmysl, který se lapidárně jmenuje cenzura,“ přiznává Tomáš Kňourek.

Cenzura při používání freemailů patřících dobroději Bakalovi

„To samé lze říci o aktuální, hlavní stokou zatím úspěšně tutlané, nechutné kolosální kauze cenzury při používání freemailů patřících ostravsko-karvinskému dobroději (OKD) Bakalovi. Ale třeba se dnes pochlapí kolegové ve veřejnoprávním Newsroomu ČT24 a místo napadání nepohodlných žurnalistů přinesou detailní rozbor této podlosti,“ vyslovuje publicista přání, jehož pravděpodobnost splnění se vzhledem k „objektivitě“ námi všemi placeného molochu blíží nule.

Psali jsme: Lidé Zdeňka Bakaly chtějí umlčet ParlamentníListy.cz. Máme vážné informace

„Opět podotýkám, že inteligentní lidé jaksi tuší, že svět není černobílý a všechny velmoci zkrátka pro prosazení svých zájmů často používají unfair metody. Na rozdíl od našich hlavních médiusů, ti mají pod kuratelou tučných platů a slibných kariér již předem zcela jasno,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kňourek.

Novinky žasnou, že italská média informují bez zábran

S cenzurou v podstatě souvisí i „prořeknutí“ serveru Novinky.cz, kde v článku „Berlusconi naskočil na protiimigrační vlnu“ autor textu natvrdo píše: „Italský tisk – zcela na rozdíl od německého – uveřejňuje bez zábran a často velmi rozsáhle trestné činy migrantů. I nejvýznamnější deník Il Corriere della Sera napsal, že až polovinu trestných činů páchají cizinci, zatímco jejich počet dosahuje devíti procent obyvatelstva země.“ „Proboha, co myslíte těmi zábranami? To mají pod tíhou obludné německé hyperkorektnosti zatloukat, co všichni vědí?“ žasne místopředseda Rady ČRo nad tím, jak k novinařině přistupují na Novinkách.

„Pak se všichni diví, jak roste obliba alternativních zdrojů informací. O skutečných činech a faktech se informovat nesmí, zatímco difamační zprávy, postavené na slovech jako prý, údajně či není pochyb, vznikají jak na běžícím pásu. Není divu, že prestiž novináře je dnes až na samém dnu žebříčku povolání. A mimochodem, také jste si všimli, že nebýt střelby do imigrantů v Maceratě, tak bychom se o bestiální vraždě mladé Italky, kdy bylo její tělo rozčtvrceno, vůbec nedozvěděli?“ uzavírá Tomáš Kňourek svůj dnešní Newsroom připomenutím toho, že se v médiích o hrůzném činu drogového dealera z Nigérie začalo psát jen na okraj, a to jen jako o důvodu k pomstě na lidech tmavé pleti ze strany osmadvacetiletého Itala.

autor: Jiří Hroník