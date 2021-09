Před Pekarovou se vlastní členové schovali do karavanu. Dusno v koalici SPOLU, o kterém jste ani netušili

Už ve čtvrtek jsme uvedli, že máme k dispozici dva e-maily a tři očitá svědectví zevnitř koalice SPOLU. Není tak složité odhadnout, co je jejich obsahem. Jistě, vzájemná nevraživost mezi kandidáty. Někteří se do Sněmovny dostat mohou, jiní ne. Další jsou dosud uražení, že museli odejít kvůli upřednostnění koaličního partnera. Svědectví nám sdělili zástupci ODS i TOP 09. Pro dnešek se zaměříme na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Její popularita je totiž i mezi řadou vlastních členů velmi rozporuplná.

Staněk, který si je zcela jistě vědom použitého eufemismu, je ve skutečnosti daleko od pravdy. Vzájemné osočování mezi politiky, kteří usilují o přepychový život ve Sněmovně, je mnohem širší a vulgárnější. Pakliže Staněk hovoří o pnutí a nervozitě, je to podobné, jako by uprostřed válečné bitvy popisoval studený vánek fičící do levého ucha.

„Staňkovi jde jen o místo, ale je smířlivý na všechny strany, to se musí nechat,“ řekl nám hradecký zdroj. „Když si vybavím, kde se pohyboval Soukup (bývalý náměstek ODS v Hradci Králové, pozn. red.), co řešil za kšefty, tak bych si odplivl ještě teď,“ uvedl náš tamní a letitý zdroj. Poukázal i na nové hradecké tváře. Prý stojí za pozornost. „Líbí se mi Kuba Vít a nelíbí se mi, že do vedení nejdou žádné ženy, všechno starší chlapi, třeba Olda Vlasák, jemu bude snad sedmdesát…“

Pronesená slova jsou důkazem rozporů uvnitř ODS. Je to ale naprosto běžné. Podobně se řeší dění v ODS na Praze 1, u starostko-poslankyně Černochové na Praze 2 a na mnoha dalších místech. Nejde vlastně o nic nového pod sluncem, pakliže se bojuje o budoucnost a pohodový život v politice.

Psali jsme: „Na lidovce se vy*erte, kroužkujte mě!“ V koalici SPOLU se začínají požírat kandidáti. A o Fialovi si píšou, že je…

Redakce se spíše zajímala o dění uvnitř koalice SPOLU. To je, ukázalo se, vrtkavé. Měli jsme možnost hovořit s lidmi od Plzně po jižní Moravu. V domovské stanici Petra Fialy nám dokonce řekli, že „Fiala vlastně nic neřeší, všechno za něho zařizuje Blažek, který vlivem nahradil Stanjuru“. Slovem „vliv“ v tomto případě nebyl míněn alkohol, který je s politikem reprezentujícím modrého ptáka skloňován pravidelně.

Petr Fiala jako předseda ODS je sice považován za slabšího a necharismatického lídra, jenomže o mnoho hůř pohlíží řada politiků na předsedkyni TOP 09. „Není to dobré, je to podrazačka,“ řekl nám jeden ze členů. „Konkrétně? Podrazila Pospíšila v Praze, vykašlala se na lidi v mateřské organizaci na Praze 8 a kašle i na to, jaké zázemí jí TOP 09 poskytuje, vždyť všechno platí někdo za ni, nejen topka, ale i peníze ODS jsou ve hře,“ uvedl tento náš zdroj.

Také on však chápe, že medializací bojů vně koalice SPOLU ničeho nedocílí. Karty jsou prý rozdané a měnit se nebudou. „Někdo o místo přišel, někdo ne, to nemá smysl rozebírat. SPOLU do vlády s Andrejem Babišem nepůjde, topka rozhodně ne. Nechceme, aby vládl Andrej Babiš, stejně jako nechceme podíl na vládě umožnit Pirátům, kteří se ukázali jako neschopní, stačí se podívat na Prahu,“ přiblížil.

Psali jsme: A dost. Takhle platí primátorka ODS své poradce: Senior manažer - 5.724 korun za hodinu, manažer 4.346 korun. Další si přijde na 8.628 za hodinu. To celé v době koronaviru

To nejzajímavější se však netýkalo politických dohod či sporů, ale právě předsedkyně TOP 09.

Do kontaktu s ní prý nikdo moc přicházet nechce. Pekarová je podle několika zástupců topky popudlivá, nepříjemná a má přerůstat svůj stín. Jenomže na straně druhé jde o výraznou tvář pravicové politiky a stále ještě ani ne čtyřicetiletou političku.

„Tak jestli ji chcete chválit, řeknu vám, co se jednou stalo v Praze. Měla dorazit na mítink někde v parku, kde se rozdávaly hračky, byli tam i ostatní předsedové. No a naši, protože se báli, v jaké přijede náladě, se před ní schovali do karavanu, aby se jí vyhnuli, taková je,“ řekl náš zdroj.

Podobně jízlivé zkazky ale nepadly pouze na adresu Pekarové Adamové.

Vraťme se pro ně ještě jednou do Hradce Králové, kde se před několika dny konal mítink koalice SPOLU. „Od odéesáků jsem na adresu některých zdejších členů KDU-ČSL a topky slyšel pohrdlivé poznámky a výsměch. Staněk jede hodně na vítězství, chce se do Parlamentu dostat za každou cenu. Topka se veze, ODS to celé táhne, vztahy stojí za hovno,“ řekl náš tamní zdroj.

I přes vnitřní spory se koalice SPOLU drží na druhém místě preferencí (zdroj: červencové šetření agentury Phoenix research)

