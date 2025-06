Vidlák odhalil skutečné „utajené agenty“

Tak jste promlouval do duše vládním poslancům, aby povalili vládu. Vláda přežije, dle očekávání. Ale co by se stalo, kdyby padla? Stejně by ji prezident pověřil, aby to doplácala do voleb.

To jo, ale vypadalo by to, že alespoň někdo v ODS má charakter. Vypadalo by to, že se třeba může obrodit, může se očistit a může mít voliče. Teď to bohužel vypadá, že je to stejná strana organizovaného zločinu jako STAN, jen si Blažek s Rakušanem rozdělili sféry vlivu. Rakušan bude dělat do vražd a Blažek do praní špinavých peněz.

Existuje 104 poslanců, kteří to podporují, a v příštích týdnech se ukáže, co všechno podporují. Ale každý je svého štěstí strůjcem. Varoval jsem je? Varoval!

Co jste se vlastně při jednání sněmovny o nedůvěře vládě dozvěděl?

Víte, co je na tom nejhorší? Že nejspíš ani opozice neposbírala všechny poslance, aby ukázala ukázněnost, jednotu a disciplínu. Pád vlády by museli způsobit vládní poslanci, to opozice sama nezvládne, ale tak nějak jsem měl pocit, že to nepojímá ani coby cvičení mobilizačního potenciálu.

Dle STEMu kauza bitcoin nemá na preference vliv. Znervózňuje vás to?

Ani v nejmenším. Znervózňovat by to mělo spíš Jindvuicha Šídvua. Ten dává všanc svou pověst a autoritu pro záchranu vlády, která za to nestojí. Ale třeba mu za to zaplatili tak dobře, že mu to za to stojí. To víte, po volbách se tady nebude dát žít. Nastane dezolátské peklo. Je nejvyšší čas, aby se protagonisté režimu připravili na vystěhování do Argentiny... tedy do Brusele. Tady už žádný multikulturní ráj nebude. Tady bude národní stát.

SPOLU čím dál víc jede linku „Babiš vás neochrání před zlem“, vytahují se zkazky, že Rusové zde mají agenty, kteří dokonce ani nevědí, že jsou agenty apod. Jak na to STAČILO! odpoví?

Já už jsem s tím začal a některé ty agenty jsem už objevil a označil. Například paní Černochovou a pana Řehku. Nikdo totiž nezničil naši obranyschopnost jako oni. Stejně tak nikdo nezpůsobil tomuto státu tak velkou hospodářskou škodu jako Petr Fiala se Stanjurou. Čtyři roky dělají jeden krok za druhým, který nás oslabuje, a Rusové z toho musejí mít ohromnou radost. Když to škodí jako cizí agent, chová se to jako cizí agent, poškozuje to zemi jako cizí agent, tak to zřejmě bude cizí agent, ne? Nejlepší agenti jsou ti, kteří ani nevědí, že jsou agenti. Ostatně, grýndýl musí platit Čína. Normální člověk by něco tak pitomého nevymyslel.

Ona se nám v resortu obrany objevují podivná témata. Potíže Vojenské zdravotní pojišťovny. Obvinění, že generál Řehka sbírá informace na své oponenty. Podivné nákupy polních kuchyní. Že by to také šířili „ruští agenti“?

Jak říkám, nejlepší agenti jsou ti, kteří ani nevědí, že jsou agenty. Kdyby tady Rusko chtělo páchat sabotáže, nikdy by nenadělalo tolik škody, jako když Řehka kupuje předražený obrněný šrot, který neunesou naše pontony ani mosty. Nejlepší jsou teď ty armádní batohy. Šest let je armáda vybírá, pak je konečně koupí asi dvojnásobně předražené a nakonec se zjistí, že je to čínská výroba a zasekly se v Rusku... Uznejte, že tohle by žádný ruský Serjoža Bondovskyj nezvládl.

Zatímco tady řešíme naše česká témata, začaly údery Izraele na Írán, který je opětuje. Hrozí zapojení USA do věci, to by nebylo asi pěkné. Komu fandíte, blbě řečeno?

Já osobně si myslím, že tato válka je horší než zločin. Je to chyba. V tomto případě izraelská chyba. Chápu všechny ty „legitimní obavy o bezpečnost“ Izraele. Však jsem tři roky upozorňoval, že ze stejných důvodů Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Mělo legitimní obavy o svoji bezpečnost. Také se jim nelíbilo, že Ukrajina začala usilovat o jadernou zbraň.

Rozdíl je ovšem v tom, že v případě Ukrajiny zahájil válku ten větší a silnější, který měl všechny předpoklady k vítězství. V tomto případě ovšem zaútočil ten desetkrát menší obyvatelstvem a stokrát menší územím. Navíc Izrael ještě pořád válčí v Gaze i s Hizballáhem. Bomby možná mohou v Íránu svrhnout režim, ale nemohou žádný režim nainstalovat. Íránské rakety se při změně režimu nevypaří, stejně tak se nevypaří ten obohacený uran.

Ať se na to dívám z kterékoliv strany, nějak nemohu najít žádná pozitiva, která to přinese. Ani nám, ani Izraeli. Strašně rád se v této pochmurné předpovědi budu mýlit.

Všichni trnou z toho, co se stane, když Írán zablokuje Hormuzský průliv a nebude ropa ze zálivu. To by asi došlo na nedávné předpovědi o šokovém zdražení paliv – dokonce před zavedením emisních povolenek. Jaký by pak byl recept STAČILO!?

Jet do Ruska a domluvit si to tam... Pořád můžeme kupovat ruskou ropu. Je levná a naše rafinérie ji umějí zpracovávat. Ale to bychom museli mít vládu, která ve jménu hodnot sice odstraní naši závislost na ruské ropě, ale zařídí nám závislost ausgerechnet na té ropě z Perského zálivu.

Něco mi říká, že ještě tato vláda a tento premiér budou muset udělat veletoč veletočů a budou muset ruskou ropu pěkně akceptovat a slušně za ni poděkovat, protože Trump si to bude přát a bude to jediná možnost.

Ty „slavné“ povolenky EU ETS2, které zdraží domácnostem vytápění a dopravu, dle zastánců EU budou kompenzovány tím, že potřebným dá EU peníze. 50 miliard Kč na to prý bude. To jste klidný, ne?

Tak určitě... Co peklo schvátí, to už nenavrátí. Moc se těším na den, kdy zaplatím sto tisíc navíc za topení a benzín bude o dvacku dražší, ale díky tomu bude v Miroslavi nová cyklostezka anebo miroslavský duhový pochod hrdosti. Ale jak znám naši/vaši EU a jak znám naše Pirátstvo, které si to teď dalo do programu, můžu se s penězi předem rozloučit. Ať jdou s podobnými nápady do háje. Tady bude STAČILO! dělat jednoduchou věc. Vrtět hlavou zleva doprava. Tohle se prostě zavede jen přes mou mrtvolu.

Tak prý vám KDU-ČSL nechává rušit sály pro kampaň v Jihomoravském kraji. Povídejte, přehánějte, to nás velmi zajímá. To je vážné, takže klidně co nejpodrobněji.

To víte, lidovcům hoří na jižní Moravě koudel u zadnice a tak přitvrzují. Už víme, že jedním z udavačů byl Jiří Hrebenár, který se tím i pochlubil, ale také víme, že vítr vanul i odjinud. Z vysokých STANařských a lidoveckých míst. Ale my nesmíme ani naznačovat. Oni se prásknou sami. Chtěli jsme s nimi svést souboj inteligence, ale bohužel nejsou ozbrojeni. Zbývá jen staré dobré podrazáctví. To je věčné. Tož holt vezmeme petiční stánky a postavíme se jim přímo pod okna radnic.