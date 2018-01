Před lety Zemana v penzionu odmítli, nyní ho zvou na besedu. I nadále však netají, že se za něj stydí

Ondřej Palla, jenž Zemana chce pozvat na besedu, uvádí, že cílem jeho kroku je zakopat válečnou sekeru a ukázat, že i současné rozdělení Česka lze překonat. „Manželka by napekla koláče, becherovku také máme,“ podotkl Palla. V jeho restauraci přitom nechybějí tibetská vlajka, podobizna Karla Schwarzenberga či Václava Havla.

Aby však nedošlo k mýlce. Zemanovi Pallovi nefandí. Dokonce před pár dny nechali umístit na železný most v Horním Maršově poutač s nápisem Stydím se za svého prezidenta. Vadí jim totiž, jak Zeman zemi přibližuje Rusku a Číně. Palla by si přál zvolení Jiřího Drahoše, jeho žena fandí Mirku Topolánkovi.

Původní text ZDE.

„My jsme oba takoví havlovci, a když vidíme, kam vede rozdělení v mém rodném Polsku a jak už to začíná i tady, jsme z toho smutní,“ říká Agnieszka Pallová serveru Aktuálně.cz důvod, proč se rozhodli k organizaci diskuse.

Sejmutí nápisu v Horním Maršově pak manželé plánují až tehdy, jak by dopadla případná debata a jaké skutečné kroky by Zeman učinil. Palla pak popírá, že by mu šlo jeho krokem o publicitu jeho penzionu. „Hostů máme dost a neděláme vše jen pro peníze,“ ukončil muž, jenž se po minulém odmítnutí pohostit Zemana dočkal řady kontrol. Pallová byla dokonce na výslechu u policie kvůli podezření z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.