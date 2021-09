Předpověď zkušeného šéfredaktora: Okamura může být na 25 i 30 procentech

To, co Andrej Babiš teď předvádí na sociálních sítích, to je fakt skřekot. Ale kdeže, přání je otcem myšlenky. Tomio Okamura je v televizních debatách opravdu hodně dobrý. Tři komentátoři – Lenka Zlámalová, Petr Holec a šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl – zhodnotili předvolební situaci v Česku. Kdo se podle nich dostane do Sněmovny a která ze stran nebude mít ani jednoho poslance? Nahlédněte.

Ve druhé hodině Partie na CNN Prima News debatovali o předvolební kampani, slibech a budoucí vládě komentátorka Lenka Zlámalová z Echo24.cz, šéfredaktor Babišovy MF Dnes Jaroslav Plesl a komentátor serveru Info.cz Petr Holec.

Zlámalová prozradila, co si vsadila na to, že ČSSD po těchto volbách zůstane mimo Poslaneckou sněmovnu. „Vsadila jsem na to dobrou lahev šampaňského, že tam tentokrát sociální demokracie rozhodně nebude. To si myslím, že téměř vyhraju,“ poznamenala hned na úvod.

Šéfredaktor Plesl se Zlámalovou nesouhlasil a konstatoval, že do Sněmovny pronikne jak ČSSD, tak Přísaha Roberta Šlachty.

Holec je přesvědčen, že komunisté se do Sněmovny dostanou.

Plesl poté vychválil Tomia Okamuru. „Ten předvádí neuvěřitelnou kampaň a já bych řekl, že je to dokonce možná nejlepší kampaň letošních voleb,“ zaznělo od šéfredaktora MF Dnes, který je přesvědčen, že Okamura vyniká a nadále bude vynikat v předvolebních televizních debatách.

„Okamura je mimořádně dobrý politik. On je dneska jeden z nejschopnějších českých politiků. A do vlády nepůjde právě proto, aby za dalších 4 až 8 let byl na 25 i 30 procentech,“ zaznělo také z úst Jaroslava Plesla.

Zlámalová i Holec se s Pleslem shodli v tom, že Tomio Okamura je v debatách opravdu dobrý a umí srozumitelně promluvit pro svou část publika, a to i na téma koronaviru. „On se díky debatě o lockdownu stal mnohem přijatelnější pro širší vrstvy,“ pravila Zlámalová.

O skřekotu Andreje Babiše

Naproti tomu Babiš podle komentátorky televizní debaty vůbec nezvládá.

„Andrej Babiš tu disciplínu nezvládá vůbec,“ udeřila na šéfa hnutí ANO. „To je patlání strašného typu. ... To, co Andrej Babiš teď předvádí na sociálních sítích. To je fakt skřekot. On hraje na ten jediný ‚odtok‘, který tam teď fakticky může být. On se snaží rozhoupat lidi, kteří zvažují, jestli budou volit koalici SPOLU, koalici té Trikolóry, nebo SPD,“ pokračovala.

„A bohužel nikdo z těch dalších lídrů, pokud se budeme bavit o žánru televizní debaty, není moc silný,“ posteskla si ještě.

V tuhle chvíli podle Zlámalové hraje hnutí ANO o to, aby se do Sněmovny dostalo co nejvíc stran, protože tím vzroste pravděpodobnost, že Babiš zůstane u moci další 4 roky, jelikož si u ČSSD, KSČM a u Přísahy Roberta Šlachty dokáže najít koaliční partnery pro příští vládu.

Holec konstatoval, že Zlámalová se v hodnocení projevů Andreje Babiše mýlí.

„To je, když se vám stane, že přání je otcem myšlenky. Kdyby byla pravda, že ty projevy jsou skřekot, tak ANO nemá kolem třiceti procent a pravděpodobně nevyhraje druhé sněmovní volby v řadě. Skřekot to je pro novináře. Většina z nich nenávidí Andreje Babiše a přeje si vítězství opo-bloku. To si nebudeme zakrývat. Kampaň Andreje Babiše má nejlepší načasování a měla nejlepší začátek,“ zdůraznil Holec s tím, že Babiš se trefil do nálad voličů i s tématem migrace.

Naproti tomu Piráti jsou teď podle Holce vlastně pořád jen na útěku, a to na útěku i před svými vlastními myšlenkami. Piráti dnes utíkají od celé řady vlastních témat.

V tom dali Holcovi za pravdu jak Plesl, tak Zlámalová. Dáma konstatovala, že Piráti si nechali vnutit hru Andreje Babiše a jen reagují. „Ta správná reakce byla: Prosím vás, neposlouchejte, co tady ten strejc žvaní,“ upozornila Zlámalová. Kampaň Pirátů a Starostů považuje za mimořádně špatnou a volby jednoznačně prohrají.

Podle Plesla jsou letošní volby fakticky referendem o Andreji Babišovi.

Rostoucí inflace bude sice voliče hodně pálit, ale maximálně se projeví až po volbách, až kolem Vánoc. Komentátoři se shodli na tom, že téma zdražování nedokázal téměř žádný politik řádně uchopit. S výjimkou Tomia Okamury.

Podle Zlámalové by měly obě opoziční koalice otlouct o hlavu evropský Green Deal, protože za Česko Green Deal schválil právě Babiš.

Plesl: Jana Maláčová se narodila jako padesátiletá

Pár slovy zhodnotili i kampaň ČSSD. Shodli se na tom, že předseda sociální demokracie Jan Hamáček prakticky není vidět a jediní, kdo za tuto stranu dělají kampaň, jsou ministryně práce Jana Maláčová a její poradce Matěj Stropnický.

„Jana Maláčová může oslovit tu starší generaci, protože ona už se narodila jako padesátiletá,“ pravil Plesl s tím, že dobře si vede i Matěj Stropnický. Ten by podle šéfredaktora MF Dnes mohl jednoho dne vést celou ČSSD.

Posledních pár slov novináři věnovali prezidentovi Miloši Zemanovi, který se podle nich bude snažit držet u moci co nejdéle Andreje Babiše (ANO), ale současně bude Andreje Babiše tvrdě tlačit k tomu, aby dosáhl svých cílů. V prvé řadě bude požadovat konec Michala Koudelky v čele BIS. Ale tím to neskončí. Miloš Zeman je podle komentátorů politický hráč, který může předvést všechno možné.

