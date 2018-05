Předseda Nejvyššího správního soudu: Musíme si stále připomínat, co byla StB. Očekával bych vyslovení pokání

„Myslím, že se skutečně řešilo, jestli údaje v evidencích, které jsou velmi podrobné a velmi konkrétní, mají reálný základ. A soudy řekly, že ano, že to, co v neskartovaných spisech existuje, bylo vytvořeno na základě skutečných událostí,“ zmínil v rozhovoru Josef Baxa.

Následně pak také dodal, že spolupráce s StB lze paušalizovat a neměla by být relativizována. Baxa míní, že je třeba si dané období naší země neustále připomínat, aby nevymizelo z paměti a my jej neopakovali. „To se nedá nic dělat. To bychom se pak mohli bavit o dozorcích někde v lágru, že některý z nich byl laskavější,“ doplnil předseda Nejvyššího správního soudu.

Podle jeho slov byl režim o tyto složky opřen. „Víte, já bych si představoval, že někdo skutečně vysloví přiznání, určité pokání: Dělal jsem to, takový jsem byl, prosím, promiňte mi to. A to se nestalo. Všichni se o tom jen soudí, všichni to relativizují a já si myslím, že je to špatně,“ uzavřel toto téma Baxa.

Kromě tématu Babiše a StB hovořil Baxa také o útoku na floridské škole a držení zbraní či o úmrtí exprezidenta Soudcovské unie Jana Viklického. A nechybělo ani jméno ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). „Justice jako systém neselhává, ale selhávají jednotlivci. A to selhání má řadu příčin, které jsou mimo možnosti justice. Správa justice je pořád v rukou politiků, se všemi minusy, které z toho vyplývají. Nyní máme ministra spravedlnosti, který se s justicí příliš nebaví. Je to trochu škoda,“ zmínil Baxa. A přiznal, že justice rovněž cítí tlak. „Doba je náročná, přicházejí k moci autoritáři, kteří nepotřebují omezování,“ sdělil.

Závěrem se pak Baxa vyjádřil k ČSSD a k novému předsedovi strany Janu Hamáčkovi. „Jsem soudce a nebudu politickým komentátorem. Snad jen obecně – je to takové smutné představení, jak tradiční politická strana je teď úplně skoro na dně a hledá témata a cesty... 140 let existující strana hledá témata, kterými by zaujala voliče,“ pozastavil se Baxa nad smutným vysvědčením. „Tohle přes kopírák jsme viděli i u jiných tradičních politických stran. A proto přicházejí nové politické subjekty, které přinášejí líbivá okamžitá populistická řešení,“ uzavřel Baxa.

autor: vef