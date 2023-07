Předseda Svobodných: Chtěli skoncovat s Babišem, tak volili SPOLU. Teď to vidí, tak jdou k nám

MONITORING Svobodní zůstali jedinou alternativou pro pravicové voliče. Je o tom alespoň přesvědčený Libor Vondráček, předseda strany, jejíchž volební preference se zatím pohybují pod hranicí umožňující vstup do českého či evropského parlamentu. „Věřím, že přichází historický moment, kdy Svobodní mají opět velkou šanci, aby prolomily 5 %, stejně jako se to stalo v roce 2014, kdy měla Česká republika za sebou asi sedm let vlády ODS, která neplnila svoje sliby. Lidé byli zklamaní a hledali pravicovou alternativu,“ uvedl Vondráček nedávno v diskusním pořadu na CNN Prima News.

reklama

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 39% Nevadí 61% hlasovalo: 3426 lidí dodal Vondráček.

Přestože Svobodní měli v posledním průzkumu volebních preferencí 2,2 %, u voličů do 44 let dosáhli hodnoty 3,6 %, což podle Vondráčka jen dokazuje, že Svobodní jsou moderní stranou. „Přichází k nám mladí lidí, zvlášť ti, kteří ještě nezažili, jak to vypadá, když vládne ODS, protože když to vidí, tak jsou zklamaní. Noví členové a příznivci, kteří se k nám hlásí, tak nám říkají, že v předchozích volbách chtěli ukončit vládu Andreje Babiše, proto jsme volili SPOLU a chtěli jsme, aby u nás začala vládnou pravice. A dnes na vlastní oči vidíme pravý opak,“ vysvětluje předseda Svobodných, kteří se opírají o 350 členů a 550 registrovaných příznivců.

Vondráček však také odrážel snahu přirovnat Svobodné k politické atmosféře v Maďarsku. „My se v Maďarsku neinspirujeme. Naopak je pro nás například inspirativní to, jak si Polská vláda poradila s ekonomickou krizí, jak polská vláda přistupuje k řešení dalších problémů,“ odmítl Vondráček „maďarskou“ nálepku.

Vondráček vidí budoucnost v tom, že Česká republika bude opět suverénní zemí. „Jednou z cest, jak toho docílit, je, že škrtneme článek 10a české ústavy tak, aby evropské směrnice a nařízení nebyly nadřazeny naší legislativně. Vždyť šedesát procent všech předpisů dnes přichází z Evropské unie a to je stav, který se nám nelíbí a chceme jej změnit. Další cestou je přechod do EFTA, která nám zajistí zachování všech výhod jako volného trhu, volného pohybu osob, atd.,“ dodal Libor Vondráček.

Psali jsme: Senátor se bouří proti platební diktatuře. Nemohu věřit, že podnikatel šikanuje podnikatele, zlobí se Stanjuro, ta vaše daň nefunguje. Už jsou na to i data. Svobodní mají pro ministra výzvu Úředníci v EU budou mít méně práce. Svobodní nabídli jiný pohled na unijní rozpočet Předseda Svobodných žádá demisi ministra Kupky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama