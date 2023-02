Předseda ano. Poslanec? Juchelka odhalil, jak to asi bude s Babišem

Dalším politickým působením Andreje Babiše se po jeho neúspěšné prezidentské kandidatuře zabývá na mimořádné schůzi předsednictvo ANO. Otázka stále visí nad tím, zda si Babiš ponechá svůj poslanecký mandát. Poslanec Aleš Juchelka v pořadu Interview ČT sdělil, že očekává, že Babiš bude dál v čele hnutí ANO, a popsal, proč by bylo dobré, aby si ponechal i svůj poslanecký mandát. Na druhou stranu by se Juchelka nedivil, pokud by Babiš měl chuť všeho nechat.

„Bude to klasické předsednictvo, kde se řeší budoucí směřování Andreje Babiše, který po druhém kole prezidentských voleb zavdal spekulacím, jak jeho politická budoucnost bude vypadat. A dále se řeší moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. To jsou klíčové věci, které média zajímají,“ uvedl poslanec Juchelka k obsahu mimořádné schůze předsednictva ANO s tím, že bližší informace nemá. Jelikož není jeho součástí.

Juchelka nahlíží na jednání předsednictva pragmaticky a neočekává, že Babiš odešel z čela hnutí ANO. „Nedomnívám se, že by Andrej Babiš skončil jako předseda hnutí ANO, to znamená, že až do příštího sněmu, který bude na jaře příští rok, zůstane v čele hnutí ANO,“ predikuje.

Jestli se Babiš rozhodne složit poslanecký mandát, je podle Juchelky jeho osobní věc: „Zdali zůstane poslancem, anebo ne, tak záleží na něm. To je osobní volba každého poslance. Záleží, v jaké se cítí být fázi, jaké má pohnutky,“ uvedl poslanec.

„Andrej Babiš je v tuto chvíli nejsilnější politická figura na politické scéně. I proto má ČT24 kontinuální zpravodajství před budovou hnutí ANO během jednání předsednictva. Všichni prostě čekají na to, co řekne,“ uvedl Juchelka s tím, že Babiš promluví k novinářům zřejmě kolem deváté, desáté hodiny večer po skončení jednání předsednictva ANO.

Radí Juchelka Babišovi, jak by měl dále se svým poslaneckým mandátem naložit? „Několikrát jsem se nechal slyšet, že mu radím spíše ne než ano. Mám k tomu několik důvodů; ztratili bychom ve Sněmovně jedno přednostní právo, to by bylo špatně, tím může zveřejňovat témata, která ho zajímají, mluvit, jak dlouho chce,“ uvedl.

Zdroje z interního prostředí hnutí ANO řekly Novinkám, že Andrej Babiš „má chuť všeho nechat“. „Já se mu lidsky ani nedivím, protože to, co zažil za poslední měsíc, ta nenávist, která kolem prezidentské volby panovala, jakým způsobem se k němu chovala média, která nasvítila veškeré jeho chyby, to bylo něco enormního. Mluvím skutečně o nenávisti a jednostranném informování naší mainstreamové mediální scény. Když k tomu přidám brutální nenávist lidí na sociálních sítích a těch, kteří mají slovo ve veřejném prostoru, tak se nedivím, že si ve svých emocích dokáže říct: mám toho plné zuby a chci s tím skončit.

Nevím ale, jestli tohle vnáší do hry, naposledy jsem s ním mluvil dnes odpoledne a normálně jsme vtipkovali, než odjel na předsednictvo. Myslím si, že jeho chuť zůstat v politice zůstává. Nicméně mám pocit, že jako předseda hnutí ANO si může nechávat zadní vrátka právě proto, aby hnutí ANO posunul blíže k parlamentním volbám v roce 2025. Jestli skončí jako poslanec, se dozvíme večer,“ uvedl Juchelka.

Novinky také na základě interních informací z hnutí ANO přišly s teorií, podle které byl měl Babiš zůstat poslancem do jara, pak by se měl postupně stahovat z dominantních pozic v hnutí ANO, částečně by jej měl nahrazovat první místopředseda Karel Havlíček, který by se pak měl stát lídrem v budoucích parlamentních volbách. Juchelka k těmto možným plánům dodává: „A všechno to záleží na tom, jakým způsobem dopadne příští rok sněm hnutí ANO, záleží na vnitřních volbách,“ uvedl s tím, že bude důležité, aby ANO mělo koaliční potenciál pro příští parlamentní volby. „Máme na to příští rok přemýšlení a diskusí.“

Jestli koaliční potenciál hnutí ANO půjde i s Babišem, je podle Juchelky otázka i na další politické strany, které se do příští Sněmovny dostanou. „To rozhodnutí nemusíme dělat před volbami, do voleb klidně můžeme jít s Andrejem Babišem, který se rozhodne až po volbách, zda je osobou, která brání koaličnímu potenciálu, nebo ne. To vše se řeší po volbách. Do té doby je on velmi platným předsedou hnutí ANO,“ dodal Aleš Juchelka.

