Předseda policejních odborů k „zakleknutí“ v Uherském Hradišti: Bylo to jinak, než pán tvrdil. Kamerový záznam jako důkaz

Sám měl prý konkrétně o tomto případu poměrně dost kvalitních informací, protože v Uherském Hradišti působí jeden z členů Unie bezpečnostních služeb, který byl i na jednání se starostou a velitelem tamní městské policie. „Nahlíželi jsme na tento případ už od začátku v tom smyslu, že jsme stáli za strážníky, protože podíváme-li se do zákona a souvisejících předpisů, tak postupovali v souladu se zákonem, což se na závěr potvrdilo šetřením Policie České republiky v Uherském Hradišti,“ řekl předseda odborové organizace.

Do jedné ruky vzal syna, druhou odstrčil strážníka

Odmítl, že muž bez respirátoru chtěl nejdříve odložit syna do autosedačky a po té se legitimovat, o čemž prý svědčí i kamerový záznam, co incidentu předcházelo. Na něm je vidět, že muž chtěl se synem odejít: „Dle našeho názoru a dle toho, co zachytily kamery městské policie, si myslíme, že to není pravda. Byla to pouze výmluva a muž neuposlechl výzvy strážníků, čímž porušil zákon. Na kamerovém záznamu je jasné, že muž byl vyzván, aby prokázal svoji totožnost, toto odmítl, na jednu ruku si vzal toho klučíka a druhou rukou odstrčil strážníka. To je v daném případě nepřípustné,“ popsal záznam Drexler. Sám nevidí jediný důvod, proč někdo reagoval tímto způsobem, když stačilo sáhnout do kapsy a předložit doklad, nebo říci, že občanský průkaz nemá a své údaje předat ústně. „Prokázat totožnost lze i ústně, nemusí to být pouze průkazem totožnosti,“ vysvětlil Drexler.

Emoce a bouřlivou diskusi kolem zásahu policistů, který koloval po internetu na videu, vyvolala přítomnost malého syna, který musel být svědkem celé situace a měl pak na ulici zůstat sám. Podle policistů se o něj postarala jiná hlídka městské policie, podle jiného tvrzení se o syna do jejich příchodu postarala prodavačka blízkého obchodu. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS) krátce po incidentu označil zákrok policistů za nepřiměřený a lidsky necitlivý, i když strážníci postupovali podle zákona. Připojil omluvu, ke které se přidal také velitel městské policie Vlastimil Pauřík. Oba navíc také odmítli, že se syn ocitl po zákroku na ulici sám.

Měli se policisté nejdříve starat o dítě, nebo dokončit zákrok?

Drexler redakci sdělil, že si nedovede představit situaci, kdy by strážníci odložili zákrok, než se postarají o dítě. „Myslím, že z lidského pohledu a zároveň z vyjádření pana starosty lze usuzovat pouze to, že podlehl emocím, které tam hrály roli. Zákrok byl v pořádku, protože strážníci na místě řešili přestupkové jednání muže. Byť bychom mohli polemizovat o lidské stránce, v daném okamžiku strážníci zahájili zákrok a bylo potřeba ten zákrok dokončit. Nedovedu si představit, že by strážník řekl: Dobře, zákrok odložíme, než se postaráme o dítě a převezme ho druhá hlídka. Potom budeme pokračovat v zákroku.“

Zásadní pochybení vidí předseda policejních odborářů na straně zadrženého muže. „Dle mého názoru na místě vyhrálo jeho ego a chtěl dokázat strážníkům, že se legitimovat nebude. Místo toho, aby si uvědomil, že má u sebe dítě a měl by reagovat adekvátně, aby dítě nemuselo být vystaveno tomuto stresovému zákroku.“ Slova velitele Vladimír Pauříka, rovněž krátce po incidentu, že strážci pořádku nevyhodnotili společenskou nebezpečnost přestupku správně, vidí také jako vyjádření bez dostatečných informací, jak to na místě skutečně probíhalo. „Následně proběhlo šetření státní policií, kde byly v dostatečném množství shromážděny důkazní prostředky, na základě kterých se rozhodlo, že strážníci neporušili zákon, nedopustili se ani přestupku, ani trestného činu,“ uvedl Drexler, který je sám policistou.

Drexler: Veřejnost by neměla hodnotit zákroky policie

Podle něj je zásadní uvědomit si, že mediální obraz událostí bez kontextu může způsobit mylný dojem u veřejnosti. Podotkl, že je situace vnímána, jako by došlo k zásahu členů městské policie kvůli chybějícímu respirátoru. Bylo to ale odmítnutí legitimace a odstrčení strážníka, které k němu vedlo. „Tohle je velký problém. Zejména na sociálních sítích se objevuje v uvozovkách spousta odborníků, kteří mají potřebu hodnotit všechno – i věci, kterým absolutně nerozumí. Ale oni si neuvědomují, že to je práce někoho jiného. I policista se může dopustit pochybení, samozřejmě nejsme žádní bezchybní roboti, takže i policista může udělat chybu. Ale o pochybení policistů rozhoduje oddělení vnitřní kontroly v případě, že se bude jednat o přestupek, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů v případě trestného činu. A nemyslím, že je úplně vhodné, aby veřejnost hodnotila zákroky policie, protože k tomu nemá adekvátní množství informací a nemá k tomu někdy ani adekvátní vzdělání,“ řekl Zdeněk Drexler.

Pro ParlamentnílListy.cz rovněž zdůraznil, že jde vždy o spolupráci občana s policistou nebo strážníkem. Od toho se pak odvíjí další. Pokud si policista vyžádá doklad totožnosti a dostane ho, může věc vyřešit domluvou či pokutou, proti které se lze bránit v následném řízení. Dexler upozornil, že od tvrdšího zákroku dělí člověka i policistu několik kroků. Vše podle něj navíc souvisí s rozděleností společnosti v dnešní době. „Společnost je velmi rozdělená, ať už se to týká politických názorů, názorů na očkování nebo názorů na vládní opatření, a stejně tak je rozdělená i v pohledu na policii,“ tvrdí. Diskutabilní medializované zákroky policistů, které vyvolávají kritiku, jsou v jednotkách, zatímco samotných kontrol jsou desítky tisíc. Případy, kdy člověk odmítá spolupracovat, jsou výjimečné.

Ani policisté nejsou nadšení

„Část české společnosti, která odmítá vysokou nebezpečnost covidu, odmítá s tím související potřebu některých opatření, tak samozřejmě odmítá i zákroky policie, odmítá práci policie, protože v tom nespatřují smysl. A to je problém. Když se řekne, že policie bude kontrolovat hranice okresů a člověk musí uposlechnout, pomyslí si: Proč bych to měl poslouchat? Nevěřím na koronavirus, nevěřím, že je takové nebezpečí, nevěřím vládním opatřením, nevěřím politikům, proč bych měl věřit policii? Budu si dělat, co chci. To vidím jako zásadní problém,“ zauvažoval šéf jedné z odborových organizací. Domnívá se také, že jsou opatření, která by mohla být vedena jinak. „Nerad bych se pouštěl do polemik. Před chvílí jsem říkal, že veřejnost by neměla kritizovat policii, takže ani já se nebudu pouštět do tohoto tématu, protože bych si protiřečil. Nicméně některá opatření by i v návaznosti na klesající trend, co se týká počtu nakažených, mohla být uvolněna. Například nošení respirátoru venku, protože když jdu sám a nemám padesát metrů před sebou, ani za sebou nikoho, nevidím smysl v nošení respirátoru,“ sdělil Drexler.

Lidé, kteří provokují a dělají potíže, by dle jeho slov mohli ukázat trochu dobré vůle a pochopení. Jsou případy, kdy řidiči metrem měří odstup policistů, když je zastaví kontrola: „Sám jsem policistou šestnáct let, mám spoustu kolegů, kteří dnes a denně stojí na ulici, bavím se s nimi, jsem s nimi v kontaktu i písemnou formou. A nikoho z nich to nějak extrémním způsobem nebaví. Každý z těch policistů by rád pomáhal někde jinde, byl někde platnější, takže ani ten policista z toho není nadšený. Stejně jako z toho není nadšený řidič, který například měří vzdálenost, nebo odmítá mít respirátor ve vlastním autě, když hovoří s policistou a podobně,“ popsal.

„Policisté se v tom opravdu nevyžívají, není to jejich záliba, ale jde o nutnost, která vyplývá z politických nařízení. A pokud lidé tvrdí, že s tím nesouhlasí, je nutné dodat, že si sami zvolili politiky, politici vydali nařízení a policisté plní nařízení politiků, které si zvolili lidi. Návaznost je jasná,“ dodal Zdeněk Drexler. Kromě toho označil spolupráci mezi městskými a státními policisty v době koronavirové jako velmi dobře fungující. „Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Jistá míra a kapka rivality tam bude vždy, protože jde o dvě bezpečnostní složky a mnohdy ješitní chlapi si potřebují něco dokazovat. Ale v zásadních věcech je spolupráce dobrá a nikdy bych si jako policista České republiky nedovolil nějakým způsobem hanit práci strážníků, protože je podle mne potřeba,“ uzavřel šéf odborářů.



