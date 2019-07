Předsednictvo ČSSD probíralo osud vlády. Do Lidového domu dorazil i premiér Babiš

Dá se říci, že politická krize, kterou odstartoval prezident Miloš Zeman tím, že několik týdnů odmítal z vlády odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), vrcholí. V pondělí odpoledne se k jednání sešlo šedesátičlenné předsednictvo strany, které má s definitivní platností rozhodnout o tom, zda strana zůstane součástí vládní koalice, nebo zamíří do opozice. Nemalá část strany už má dost toho, že si donedávna nemohla určit, kdo ji bude ve vládě reprezentovat jako ministr kultury.

Antonín Staněk podle předsedy partaje Jana Hamáčka ztratil důvěru svých spolustraníků, a on tedy žádal, aby Staněk ve své funkci skončil 31. května. Jenže to se nestalo. Ještě v půlce měsíce července je Staněk stále ministrem kultury. Jeho odchod z kabinetu oddaloval prezident Miloš Zeman. Teprve 12. července oznámil, že Staňka odvolá na konci července, tedy o dva měsíce později, než si přáli sociální demokraté.

Ale má to háček. Prezident sice přislíbil, že Staňka odvolá, což by mohlo členy ČSSD udržet v koaliční vládě, jenže nedodal, že na Staňkovo místo jmenuje starostu Nového Města na Moravě, což by si vládní strana také přála. ČSSD tak stojí před otázkou, zda jí stačí zdržovaný odchod Staňka, nebo toho požadují víc. Pokud předsednictvo strany dojde k druhému závěru, může stranickou loď nasměrovat do opozice.

ČSSD je v této otázce rozdělená a předseda vlády Andrej Babiš přijel do Lidového domu, aby se pokusil misky vah vychýlit ve prospěch setrvání v jeho vládě.

„Koliduje to s vládou, ale my jsme se domluvili, že se budeme vzájemně informovat,“ potvrdil premiér Andrej Babiš, který se v pondělí do Lidového domu dostavil také.

