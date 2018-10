Předsedou zastupitelů ANO v Praze je poslanec Patrik Nacher, ne Stuchlík

Klub rovněž rozhodl, že bude vyjednávat o možné koalici s ostatními stranami, které se do zastupitelstva dostaly. ANO skončilo na pátém místě, v 65členném zastupitelstvu má 12 mandátů.

„My jsme dnes vedli debatu o fungování klubu. Jsme rozděleni přesně napůl, šest nových a šest původních zastupitelů, což je zajímavý mix. Přijali jsme první usnesení, kdy jsme jednomyslně podpořili krajské vedení ANO. Bavili jsme se i o tom, že jsme připraveni a vyjednavači mají mandát hovořit s ostatními partnery podle toho, jak budeme vyzváni,“ řekl Nacher.

Podle lídra kandidátky Petra Stuchlíka je klub jednotný a volební výsledek vnímá jako neúspěch. „My víme, že ne vše se povedlo, ten volební výsledek není pro nás úspěchem, je to výrazně pod naše očekávání. Nyní analyzujeme situaci a vnímáme, že ANO v Praze nějak dopadlo. Musíme vědět proč, ale dejte nám ještě chvíli čas,“ řekl Stuchlík. Předseda ANO Andrej Babiš, který před volbami označil úspěch v Praze za prioritu, po volbách prohlásil, že hnutí by prospělo být v Praze v opozici.

Vyjednavači ANO se dnes odpoledne sejdou s Piráty, kteří skončili ve volbách druzí za vítěznou ODS. „Piráti nás pozvali k jednání, my jsme v očekávání a uvidíme, s čím přijdou, a na to budeme reagovat,“ řekl Stuchlík.

Kromě magistrátu budou zástupci ANO jednat rovněž o koalicích na radnicích městských částí. „Městské části mají mandát vyjednávat si své vlastní koalice. My (vedení pražského ANO) jsme jim k dispozici, co se týká jakéhosi poradního hlasu a pomoci v jednání,“ řekl předseda pražské ANO Jan Říčař. ANO se již domluvilo na koalici v Praze 13 a to s ODS a koalicí KDU-ČSL a STAN.

Volby v Praze vyhrála ODS se ziskem 17,87 procenta hlasů a obsadila 14 míst. Piráti se umístili druzí se ziskem 17,1 procenta a mají 13 mandátů. Praha Sobě získala 16,6 procenta a rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN se ziskem 16,3 procenta hlasů.

