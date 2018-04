Předvolební Maďarsko očima amerického liberálního tisku. V překladu Jana Čulíka. Velmi výživné

Server Britské listy Jana Čulíka přeložil pro české čtenáře část článku deníku The New York Times, v němž se praví, že maďarský premiér Viktor Orbán postupně přeměňuje maďarskou společnost k obrazu svému. Prý se přitom bohužel odklání od demokracie a mění se v autokrata.

Patrick Kingsley v textu pro The New York Times tvrdí, že v Maďarsku mohou padnout instituce, které jsou pojistkou liberálních demokracií po celém světě. Maďarský premiér Viktor Orbán dal ostatně v minulosti najevo, že ve své zemi hodlá vybudovat jinou, neliberální demokracii. To může také znamenat, že se maďarská demokracie změní v autokracii. Jak by se mohl Orbán zbavit demokracie? Tím, že z rukávu znovu vytáhne kartu s uprchlickou krizí.

„Na straně 155 nejnovější učebnice dějepisu pro osmé třídy je školákům sděleno, že je Orbán přesvědčen, že uprchlíci jsou pro Maďarsko hrozbou – a pak jsou povzbuzováni, aby jeho názor přijali. ‚Může být problematické‘, argumentuje učebnice, ‚když koexistují různé kultury‘,“ tlumočí server část textu z The New York Times.

Začlenění Orbánových názorů do učebnic dějepisu je prý jen dalším krokem maďarského premiéra na cestě ke zničení demokracie. Orbán již stačil změnit maďarskou ústavu, neustále oslabuje instituce hájící liberální demokracii, jako jsou nezávislá média, nezávislé soudy a tak podobně.

„Lidé z jeho strany dominují mnoha kulturním institucím a univerzitám. Rostoucí počet dramat a výstav má nacionalistický a protizápadní podtext. Náboženským organizacím a nevládním organizacím kritickým vůči (vládní) straně Fidesz jsou odebírány finanční prostředky. Orbán zejména systematicky pomlouvá maďarsko-amerického filantropa George Sorose,“ pokračuje server.

8. dubna se budou v Maďarsku konat volby a průzkumy veřejného mínění ukazují, že Orbán s převahou zvítězí a dál povede svou zemi. Ve jménu obrany národních a křesťanských hodnot ji možná odvede ještě dál od demokracie k ultrapravicovému autoritářství. Zdá se navíc, že by Orbán mohl inspirovat k podobné cestě i jiné politiky. Někdejší poradce 45. prezidenta USA Steve Bannon ostatně popisuje Orbána jako hrdinu bránícího tradiční svět.

