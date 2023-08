Přehlídka policejní techniky v Plzni. „Někomu fakt je*lo“. Na prázdném náměstí si ji fotili turisté

reklama

To všechno se stalo jako reakce na brutální znásilnění a pokus o vraždu mladistvé dívky v Plzni. Že ale řada Plzeňáků má už dost problematické bezpečnostní situace v krajské metropoli, je nasnadě.

Na začátku se ani nezmiňovala národnost pachatele a i následně se hovořilo jako o "zahraničním pracovníkovi". Pikantní na tom ještě je, že opravdu nešlo o nějakého stachanovce, ale průšviháře s řadou problémů, které mu byly víceméně tolerovány.

Děkujeme, Chovy?

„Koukněte na ten monitorovací vůz, koupený ještě za Chovance,“ upozorňoval nás jeden ze starších mužů sedících na lavičce na plzeňském náměstí. Na nich běžně sedají jen bezdomovci a v případě plzeňské akce také „tajní“, někteří z nich mají u pasu taštičku a jiní zase šermují s fotoaparátem. Běžný znalý občan si na ně nesedne, to prý ať se raději člověku zkroutí nohy – takže je obsazují ještě tak věci neznalí zahraniční turisté, kterých je po Němcích a Anglosasích a nově také Indech v Plzni poptávka – že by zalepili díru v marketingu, zaviněnou především covidem, ale i světovou klimatickou, bezpečností a politickou změnou.

„Prej stál hodně přes deset mega a teď tady stojí jako siroteček,“ uchechtl se muž a neřekl, jestli čeká protest jako čumil nebo organizátor. Nutno říci, že akce nebyla nahlášena a tedy nebyla ani povolena. Takže roh Dřevěné ulice s náměstím okupoval minimálně jeden úředník obvodu či magistrátu a jeden z velících policistů. „Kdepak je dneska Chovymu konec,“ procedí mezi zuby o exministru a exhejtmanovi. Šušká se prý ledacos.

Průvod ani srocení se nekonaly. Litry benzinu a nafty byly projety v zájmu klidu místních občanů. Ovšem jen relativního, protože i když svatého Bartoloměje objížděla auta osobní či transportní s kouřovými skly, městští policisté hlídali u tzv. Andělíčka v rohu křesťanského stánku, jednu lavičku si na hodiny uzurpoval jakýsi alkoholem ovíněný muž a opodál se zase téměř poprali tři bezdomovci.

Vozíme jen jednosměrnou…

Kdo by se v takovém parnu producíroval po náměstí než policisté a pár novinářů, že. „Na to holt peníze máme,“ konstatoval další muž, tlačící kočárek. Dítě jistě nebylo zapůjčené, protože nedaleko se vyskytovala i mladá žena, takže to asi „tajní“ nebyli. „Teď se ukazují, ale jinak je tu člověk nevidí a v noci už teprv ne. Už se bojíme jít pozdě večer do sadů kolem náměstí,“ zhodnotili oba bezpečnostní situaci. Za tu samozřejmě nemohou Ukrajinci, ale hlavně pracovní firmy, které do města piva navezly tisíce sezónních zaměstnanců, aby posílily výrobu ve vesměs zahraničních montovnách na Borských polích, ale pak je jaksi opomněli dostat domů. Jedním z takovýchto vykuků je i pachatel, který ostatně nemá úplně čisté záznamy a oko zákona jej už mělo v merku.

„Jenže se na něj jako vždycky všichni vykašlali, místo aby jej jako dárečka poslali zpátky domů nebo aspoň agentuře,“ vysvětluje poněkud rozmáchleji další občan. „Vy byste ty chudáky hned peskoval,“ zazní z hrdla mladé dívky, která prý pomáhá sociálně slabým a hlavně utečencům. „Charita a další jsou přeplněné, tak co mají tihle lidi dělat? Chudáci...“

Různý metr o stejných koncích

„Vy jste gádžové, ale posraní až za ušima,“ odplivl si statný Rom. „Máte bobky, aby vás policajti nevyšťárali a přišli byste o prachy, co,“ konstatoval. „My jsme se v Bílině, Brně, Krupce domluvili a šli protestovat, když se něco semlelo a vy se radši schováváte ženskejm pod sukni jako kdejaký usráně,“ odplivl si znovu muž a dodal: „Já jsem Cigán, ne Rom a jsem na to hrdej. A těmahle rukama makám, tak co my můžou vzít? Maximálně mne nahradí ukáčkem, kterej dělá za míň. Ale to bych si pak na ouřadě vyřval pomoc, to si pište,“ odplivl si do třetice a sice nezmizel, ale valivým krokem odkráčel k místnímu rychlému občerstvení a malému posezení na začátku náměstí, které jako WC i osvěžovna sloužilo ještě před sametovou.

Takové manévry jinde nebyly, ale Plzeň je prostě Plzeň a ne nějaká Bílina či Krupka, že. Co kdyby se přece jen něco šustlo. „Někomu fakt jeblo a myslí si, že se spustí nějakej pogrom na Ukrajince,“ slyším další hlas. Inu, několik hodin na rozpáleném náměstí někdo vždy projde okolo. Cizinci si fotí monitorovací vůz a mají zajímavou atrakci. Takové shromáždění bezpečnostních složek, včetně dopraváků, se jen tak nevidí. Když tedy zrovna nevyhledáváte nějaké mezinárodní či dokonce světové ekonomické fórum, že.

Klid tu není a (asi) nebude

Na co všechno lidé dále upozorňují a co jim vadí? Nejde jen o exkrementy psů na chodnících, pach moče ne v postranních uličkách, ale hned vedle náměstí, ale především o to, aby nikdo nikoho neobtěžoval. Kousek od náměstí je hlavní pošta, která se snad v nejbližší době ještě asi nebude rušit, byť jde vskutku o architektonický skvost. Tam si ženské za přepážkami stěžují na vzrůstající odvahu různých existencí, které si klidně chmátnou pro nějakou kačku nebo rovnou bankovku. A pozor – většina losů, zvláště těch stíracích, už jsou atrapy – to jsou ty vystavené. Originály mají pošťáci a pošťačky uschované jinde než za vitrínkou.

Lidem prostě vadí, že se měří různým metrem. Syčákovi můžete domlouvat jak chcete. Kdo nemá nic, o nic nepřijde. Exemplární potrestání vzbuzuje obavy u některých jemnocitných ochránců lidských práv. Kdyby patřičné úřady toho ničemného mladíka vyhmátly už dříve, nemuselo se stát takové neštěstí. Kdyby existovala jasná pravidla, domovské právo, byla by řada věcí asi jinak. Kdyby… babička říkávala, že kdyby byly v pr…i ryby, nemusely by být rybníky.

Více demokracie všem!

Město se údajně snažilo vymoci si na vnitru svolení zakázat vstup některým pochybným individuím do města. Věc, která se dělá v mnoha demokratických státech. Nápad byl však zavržen a smeten ze stolu. Pro koho je tedy město, táží se místní dlouholetí občané a nebo i ti, co se tu nedávno usadili nebo teprve usadí a chtějí normálně žít a pracovat? Každý den je nějaká výtržnost, každý den se řeší hádka opilců, bezdomovců, lidí na okraji společnosti, cizinců, kteří nerozumí tomuto městu – a ani mu rozumět nechtějí, vždyť pořádně česky z nich mluví jen málokdo. Od „vreckového nožíku“ slovenských pracovníků se už došlo k pořádným kudlám lidí z východu. Občané se právem ptají, nebude-li se zanedlouho střílet, jako třeba ve švédském Malmö nebo Götteborgu, nebo už podstatně blíže, ve starých spolkových zemích SRN? Zatím to mohou být „jen“ interní záležitosti jednotlivých komunit a gangů. Zatím.

„Co bude, až se opravdu uskuteční nějaký ten pochod?“ ptá se poněkud vystrašená stará paní, které pravděpodobně hrnuly „klíny do hlavy“ sousedi či známí. „To abych se bála vyjít ven,“ lamentuje. „A teď se nebojíte?“ posměšně na to jistý mladík. Ten zas přemýšlí o tom, že „…až Rus padne na kolena, bude zas klid a dobře“.

