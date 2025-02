Překvapení se nekonalo. Piráty povede do voleb Zdeněk Hřib

Členská základna České pirátské strany rozhodla o svém lídrovi pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Stal se jím předseda strany a bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib s podporou 492 hlasů. Jeho protikandidátkou byla Adéla Šípová, která získala 301 hlasů. Oba kandidáti se shodli na tom, že Piráti jsou připraveni přinést do české politiky skutečné změny a zaměřit se na problémy, které občany nejvíce trápí. Zdeněk Hřib hodlá kandidovat v hlavním městě.

Povedu Piráty jako lídr do sněmovních voleb!

Děkuji Pirátkám a Pirátům za podporu. Děkuji také @adela_sipova za férové klání i za její liberální hlas v Senátu. ????



Tak jdeme na to! Vracíme se v plné síle, s respektem ke kořenům, ale také s odhodláním dostat do politiky nové tváře… pic.twitter.com/vy8nObPcER — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 15, 2025

„Díky všem pirátkám a pirátům za podporu. Ohromně si toho vážím. Chci také poděkovat Adéle Šípové za férovou kampaň. Dělá skvělou práci v Senátu a můžu za Piráty říct, že jsme moc hrdí na to, že v Senátu jako jedna z mála hájí liberální hlas. Zvolení lídrem do letošních sněmovních voleb beru jako velký závazek. Udělám všechno pro to, aby Piráti dosáhli co nejlepšího výsledku. Naše cíle jsou jasné – chceme dvouciferný výsledek, podobně jako v roce 2017. Piráti ještě neřekli poslední slovo a jsme zpátky v plné síle,“ prohlásil Zdeněk Hřib po svém zvolení a ocenil práci své protikandidátky.

Chtějí řešit krizi bydlení a modernizovat státní správu

Piráti se v nadcházejících volbách chtějí zaměřit na tři hlavní pilíře: řešení krize bydlení, snižování životních nákladů a modernizaci státu. „Bydlení je základní potřeba, ne luxus. Není možné, aby mladí lidé žili ve strachu, jestli budou mít střechu nad hlavou. Tento problém jde řešit chytře, bez populistických hesel a zadlužení státu,“ uvedl Hřib. Další prioritou je modernizace státní správy a odstranění zbytečné byrokracie. „Je potřeba konečně rozhýbat stagnující ekonomiku, investovat do vzdělávání a podpořit mladé rodiny,“ dodal pirátský lídr.

„Právě jsme zvolili Zdeňka Hřiba. Celostátním lídrem do sněmovních voleb. Gratuluju Zdeňku!“ ohlásila výsledek voleb pirátská poslankyně Klára Kocmanová na síti X a poděkovala také Adéle Šípové.

Právě jsme zvolili @ZdenekHrib celostátním lídrem do sněmovních voleb. Gratuluju Zdeňku! A díky @adela_sipova , že jsi do toho šla taky. — Klára Kocmanová (@KlaraKocmanova) February 15, 2025

Piráti prý zůstávají jednotní

Senátorka Šípová, která ve volbě na lídra skončila druhá, poděkovala členům strany za podporu a zdůraznila, že Piráti zůstávají jednotní. „Děkuji všem členům a členkám Pirátů, velmi si toho vážím. Gratuluji Zdeňku Hřibovi k vítězství. Má za sebou velký kus práce na magistrátu a věřím, že jako lídr povede Piráty k úspěchu. Jako Piráti jsme vždycky stáli hlavně na straně lidí a řešili problémy domácností, od mladých rodin až po seniory. I když nám to třeba nepřineslo politické body. V tom jsme jiní. Nejde si nás koupit. Nejdeme na ruku velkým zákulisním hráčům, kteří v pozadí tahají za nitky. A jsem si jistá, že pod Zdeňkovým vedením to tak bude dál,“ řekla Šípová.

Zároveň vyjádřila odhodlání podpořit stranu v nadcházející kampani: „Udělám vše pro to, aby naše kampaň byla pozitivní, zaměřená na skutečné problémy lidí a na to, co nabízíme my. Piráti jsou a budou pevnou oporou pro občany, kteří chtějí změnu,“ uzavřela Šípová.

Překvapení se nekoná

Už před volbou Zdeněk Hřib svým stranickým kolegům a kolegyním vzkázal: „Jsme odhodlaní vítězit, mít respekt soupeřů a být hlasem lidí! To je můj vzkaz pirátkám a pirátům do volby celostátního lídra.“

Jsme odhodlaní vítězit, mít respekt soupeřů a být hlasem lidí! ??

To je můj vzkaz Pirátkám a Pirátům do volby celostátního lídra. ˘?#CFzlin pic.twitter.com/YSiky4bftx — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 15, 2025

„Překvapení se nekoná ani náznakem: Zdeněk Hřib byl zvolen lídrem Pirátů pro sněmovní volby hned v prvním kole,“ konstatoval novinář Vratislav Dostál.

Překvapení se nekoná ani náznakem: Zdeněk Hřib byl zvolen lídrem Pirátů pro sněmovní volby hned v prvním kole. — Vratislav Dostál (@VrataDostal) February 15, 2025

