Překvapení u Pirátů. Místo Peksy povede eurokandidátku specialista na software

19. 1. 2019 15:51

Piráty povede do voleb do Evropského parlamentu softwarový specialista Marcel Kolaja. Ve stranických primárkách porazil poslance Mikuláše Peksu. Pro Kolaju bylo ve druhém kole voleb 253 z 449 hlasujících pirátů, Peksu jich podpořilo 196. Vyplývá to z informací zveřejněných hlasovacím systémem České pirátské strany.