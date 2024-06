Překvapení ze Zlína. Další rektor vstupuje do politiky. Půjde ve šlépějích Fialy, Beka či Nerudové?

„S myšlenkou zapojení se do politického dění jsem si pohrával již během svého působení ve vedení univerzity. Spolupráce mezi univerzitami a samosprávami má velký potenciál, což může být prospěšné pro nás všechny. Úspěch jakékoliv spolupráce je však podmíněn odhodláním, schopnostmi a pílí všech zapojených partnerů. Jsem odhodlán využít své zkušenosti a rozvíjet tuto spolupráci i z druhé strany,“ uvedl Vladimír Sedlařík na středeční tiskové konferenci, kterou pořádalo nově zformované nestranické uskupení Nezávislý Hlas pro Zlínský kraj.

Sedlařík přitom není prvním rektorem, který poté, co opustil nejvyšší univerzitní funkci, chce zúročit své zkušenosti v politice. „Nejvýš" to doposud dotáhl dnešní premiér Petr Fiala, který byl sedm let rektorem Masarykovy univerzity. V roce 2011 Fialu vystřídal Mikuláš Bek, který brněnskou univerzitu vedl až do léta 2019. O dva roky později se pak stal členem kabinetu, kdy byl nejdříve ministrem pro evropské záležitosti a dnes zastává funkci ministra školství.

Funkce rektorky vynesla do politiky také Danuši Nerudovou, která stála čtyři roky v čele Mendelovy univerzity v Brně. V roce 2023 kandidovala na prezidentku, letos se stala členkou hnutí STAN a uspěla ve volbách do Evropského parlamentu. Její jméno je dokonce skloňováno také v diskusích o tom, kde se stane novým českým eurokomisařem.

To, že zkušenosti z funkce rektora mohou být dobrým předpokladem pro politiku, připouští i Sedlařík, který byl svého času jedním z nejmladších profesorů a rektorů v ČR. „Během svého působení v pozici prorektora a později rektora jsem měl možnost jednat s představiteli obcí a krajů, s ministry, velvyslanci či prezidentem republiky. Podílel jsem se na formování inovační strategie kraje, na formování koncepce vysokého školství a výzkumu a vývoje v ČR. Na univerzitě stále aktivně působím v Centru polymerních systémů. Koordinuji národní centrum kompetence, jehož členy jsou výzkumné organizace i firmy. Rozhodovací procesy v akademickém prostředí jsou v mnohém obdobné, jako v samosprávě,“ dodal Vladimír Sedlařík, který bude dvojkou na kandidátce Hlasu pro Zlínský kraj. Lídrem tohoto nového uskupení bude Michal Dvouletý, který je již osm let opozičním krajským zastupitelem.

„Věříme, že to jde i jinak. Zlínský kraj nepotřebuje celostátní stranické sekretariáty k tomu, aby se rozvíjel. Sami dobře víme, jak tohoto rozvoje dosáhnout, a co je důležité udělat k tomu, aby se v našem kraji žilo lépe. Zlínský kraj naopak potřebuje, aby v jeho zastupitelstvu pracovali lidé, kteří budou skutečným hlasem jeho občanů, jimž bude umožněno, aby se naplno zapojili do rozhodování o společné budoucnosti,“ zdůraznil Dvouletý, který s podobnými myšlenkami uspěl také v předloňských komunálních volbách v Uherském Hradišti, kde jeho lokální uskupení získalo stejný počet mandátů, jako vítězná ODS.