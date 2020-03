Premiér Babiš: Žádný zákaz vycházení se nechystá. Té paní hrozí 8 let a policie už je na dobré cestě

reklama

„Hlavní je, aby lidi dostávali peníze, i když nechodí do práce, ale ještě musíme upřesnit metodiku, aby ta pravidla byla jasná,“ řekl Babiš. Ve hře jsou i odklady daní, či odpuštění sociálního pojištění pro živnostníky na půl roku, ale bude záležet na tom, co schválí vláda. „Počkejte si po vládě a my vám to všechno řekneme. Budou to obrovské částky, ale my se budeme snažit, aby se normalizoval život u nás, ale nejdřív musíme zvládnout ten vir,“ uvedl Babiš.

V prvé řadě je třeba dodržovat pravidla stanovená vládou.

„Já mám pocit, že ne všichni to dodržujeme. Chtěl bych hlavně apelovat na lidi, kteří jsou v karanténě. ... My jsme na základě anonymizovaných dat zjistili, že lidé, kteří jsou v karanténě, šli v té době jednou do obchodu, a to je nepřijatelné,“ udeřil Babiš na nepoctivé, s tím, že pravidla porušilo asi 46 procent lidí, kteří měli být v karanténě. Jen když budeme solidární, bude šance, že se virus nebude nekontrolovaně šířit.

„Ta opatření, která my děláme, děláme na doporučení epidemiologů. Chtěl bych apelovat na lidi, aby nevysílali poplašné zprávy. Ta mladá dáma, co dala poplašnou zprávu, té je policie na stopě a hrozí jí až 8 let. Prosím vás, my jsme skutečně ve válce s virem. V Evropě umírají stovky lidí, a my nechceme tohle dopustit. Ale není možné, aby někdo šířil zprávu, že údajně z neděle na pondělí my rozhodneme o zákazu vycházení. To je nesmysl. Nic takového nebylo diskutováno. Dokonce ta mladá dáma tvrdí, že to uděláme, když bude dosaženo hranice tisíc lidi. Prosím vás, není to pravda, já jsem to dementoval,“ zdůraznil předseda vlády.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ještě jedno zdůrazňuji: Není to pravda. A policie je na dobré cestě, aby tuhle pachatelku dopadla. My jsme v nouzové situaci a nechceme, aby se vysílaly takovéto poplašné zprávy. Chceme hlavně lidi uklidnit. Buďme disciplinovaní, buďme solidární. Takovéhle poplašné zprávy, které jsou úplně vylhané, způsobují paniku, a my chceme hlavně uklidnit lidi,“ pokračoval premiér Babiš.

Vláda se zabývá tím, jak pomoct zaměstnavatelům, živnostníkům i zaměstnancům. Současně se řeší otázka, jak rozvážet ochranné pomůcky. Ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat jen své velké fakultní nemocnice. Všechno ostatní bude řešit ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který k tomu hodlá využít síť hasičských stanic.

Vláda chce udělat všechno pro to, aby se co nejdříve otevřely obchody, kavárny, aby se znovu rozjel podnikatelský život. „Ale, kdy to bude, to se mě neptejte,“ požádal předseda vlády.

Z úst premiéra také zaznělo, že z Číny dorazily respirátory třídy FFP2, protože respirátory vyšší třídy FFP3 Čína nevyrábí. Tyto pomůcky nejvyšší ochrany měly dorazit z Nizozemí, ale nestalo se tak. Prý proto, že pracovníci skladu, kde jsou tyto respirátory umístěny, zamířili do karantény.

Vyjádřil se i k výzvě hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, aby Adam Vojtěch skončil na pozici ministra. Babiš tuto výzvu smetl ze stolu.

„Já myslím, že to není teď ta chvíle, abychom se vyzývali k něčemu. Celý svět dnes nakupuje. Tak ať si pan hejtman zkusí něco koupit. Myslím, že jeden kraj to zkusil a tu dodávku mu zadrželi v Maďarsku. My jsme ve válce (s virem) a my tu situaci řešíme,“ zdůraznil premiér.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posléze Babiš konstatoval, že nám některé státy závidí naše kontakty v Číně.

„Pan Tvrdík odvedl skvělou práci, a ty vztahy nám vybudoval pan prezident. Ostatní země na nás žárlí, ale v Šanghaji je obrovská bitva o ten materiál,“ uvedl Babiš s tím, že k nám dorazí další dvě letadla z Číny s tímto materiálem. Jsme však v situaci, kterou v podstatě nikdo nezažil, takže je třeba projevit určitou trpělivost.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prezident Klaus o epidemii. Někteří to nebudou číst rádi AKTUÁLNĚ Ke svaté Anně v Brně přivezli pacienty ve velmi vážném stavu. Jsou napojeni na plicní ventilaci Odvolejte Vojtěcha, vystřídejte ho Prymulou, žádá Babiše hejtman. Důvodem je selhání distribuce pomůcek Kdyby se počet nakažených udržel pod deseti tisíci, přeje si profesor Prymula. Je to prý velmi ambiciózní cíl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.