Premiér Fiala: Naše vláda má důvěru, završila se vůle občanů

reklama

„Poslanecká sněmovna dnes naplnila vůli občanů, kterou vyjádřili v podzimních volbách, a vyslovila důvěru vládě České republiky. Vládě, která se opírá o výsledky voleb, kterou tvoří dvě úspěšné koalice a pět politických stran. My jsme k té důvěře dospěli tady v Poslanecké sněmovně téměř po 24 hodinách diskusí, vystupování opozičních poslanců i členů vlády a poslanců naší vládní koalice. Těch 23,5 hodiny bylo něco, co určitě patří k demokracii. Já jsem po celou tu dobu sledoval diskusi, dělal si poznámky, snažil se vnímat ty věcné připomínky, se kterými vystupovala opozice, a určitě mnohé z toho můžeme využít pro práci naší vlády,“ sdělil Petr Fiala na tiskovém brífinku po jednání.

„Je důležité, že v rámci parlamentní demokracie takováto diskuse probíhá, a je také důležité pro budoucnost naší země, že tu máme nyní vládu s důvěrou, vládu plnohodnotnou, která může začít naplňovat svoje programové prohlášení,“ dodal.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 2% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 15346 lidí

Poděkování voličům následně adresoval šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Poté poděkoval i poslancům, kteří vyslovili vládě důvěru. „Ale i všem těm, kteří přicházeli k řečnickému pultíku s kritickými připomínkami, nicméně věcnými. Ale v neposlední řadě se sluší poděkovat i panu premiéru Fialovi, protože on byl celou tu povolební dobu velmi kvalitním moderátorem povolebních vyjednávání, a já se skutečně domnívám, že i ten fakt, že tady stojíme, že ta koalice drží pohromadě, byť mnozí předvídali, že v počtu pěti stran to nebude až tak jednoduché, tak je určitě z velké části i jeho zásluhou. Já velmi doufám, že se nám podaří naplnit maximum bodů našeho programového prohlášení, a doufám, že za čtyři roky, až budeme skládat účty vám, voličům v České republice, ta naše společnost bude jinde. Bude to společnost vzdělanější, bude to společnost modernější, bude to stále společnost bezpečná a bude prostě odpovídat tomu, jak má svět ve 21. století vypadat,“ uvedl.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako předposlední na tiskovém brífinku vystoupil Ivan Bartoš (Piráti). „My jsme začali tuto cestu tvrdou prací v minulém volebním období v opozici. Byli jsme opozicí kritickou a konstruktivní. Pracovali jsme, nás pět opozičních stran, tvrdě v období covidu-19 a myslím si, že to byla část i toho našeho úspěchu, který jsme potom proměnili díky hlasům voličů i ve volbách, a měli jsme možnost na této platformě pěti stran ustanovit koalici, sestavit vládu a nabídnout občanům i dnes vlastně – a včera – představit Sněmovně programové prohlášení vlády, ke kterému nám dnes hlasy poslankyň a poslanců vyslovila důvěru. Já to vnímám jako velký závazek nejen vůči Sněmovně, ale vůči občanům v České republice. Myslím si, že ten náš vládní plán, programové prohlášení, je ambiciózní, za sebe jsem osobně rád, že je to vláda, která kouká dopředu, která vidí tu budoucnost České republiky. U mě osobně je velkým tématem digitalizace, ale třeba i bydlení,“ zakončil Bartoš.

Závěrečné slovo patřilo lídrovi KDU-ČSL Marianu Jurečkovi. Je si vědom toho, že dnešním dnem se spoustě lidí splnil sen. „Ale také jsem si vědom toho, že je velké množství lidí, kteří na nás pohlížejí kriticky. Někteří s despektem a někteří i třeba s velkou obavou. Z toho, co přinesou příští týdny, měsíce nebo roky. A já budu dělat maximum pro to, a věřím, že i celá vláda, abychom tyto lidi přesvědčili o tom, že i pro ně budeme dělat dobrou politiku. Nikoliv tím, co budeme říkat od řečnických pultíků a do kamer, ale tím, co budeme dělat. Že se jim nezhorší jejich životní úroveň, že jim pomůžeme řešit jejich těžkosti, že zvládneme covidovou i energetickou krizi. Jdeme do toho s velkým odhodláním a zároveň pokorou a věříme, že ti lidé během čtyř let změní názor, který je třeba dnes velmi kritický,“ dodal Jurečka.

Psali jsme: Petr Fiala dostal konečně důvěru a Šafr je na koni: Negramotní pitomci z ANO a SPD. Chudáci... Vláda Petra Fialy získala po 23 hodinách jednání Sněmovny důvěru Babiš (ANO): Podstata toho všeho je někde úplně jinde Schillerová (ANO): Netransparentní financování politické strany může vést až k jejímu zrušení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama