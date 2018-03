Premiér Saska se neudržel a promluvil k migraci. Za to jej asi Merkelová nepochválí

Premiér Saska Michael Kretschmer z CDU v rozhovoru pro lokální deník uvedl, že rozumí obcím a městům, která již nechtějí přijímat další migranty. „To není známka nějakých špatných postojů, ale jde o objektivní vyhodnocení situace. V některých oblastech prostě chybí místa ve školkách a školách a místní obyvatelé se potýkají s problémy, za nimiž stojí ti migranti, kteří nechtějí dodržovat naše zákony a žít podle našich hodnot,“ uvedl premiér podle magazínu Focus.

Podle vysokého představitele CDU tyto prokazatelné překážky brání v úspěšné integraci přistěhovalců, Kretschmer rovněž připustil, že zejména mladí přistěhovalci působí kriminalistům hluboké vrásky čele. „Jde v podstatě o nový zločinecký fenomén. Ve městech, jako je Chotěbuz a další, operují gangy mladistvých migrantů a ti naprosto ignorují jakákoli napomenutí. Deportace navíc nefungují, protože migranti skrývají svoji pravou identitu.“

„Je třeba začít bezodkladně jednat a snažit se o nápravu. Zabráníme tak dalším třenicím a nespokojenosti voličů, která následně vede k příklonu k protestním stranám,“ prohlásil saský premiér a vyjádřil se rovněž k současné debatě, jejímž klíčovým tématem je islám. „Příliš nerozumím frázi, že islám patří do Německa. To samé ale mohu říci i o těch, kteří to popírají. Muslimové by každopádně měli vědět, že když neuznávají naše zákony a ústavu, musí odejít.“

Na problematiku mladistvých migrantů se zaměřuje také deník Welt, když zmiňuje situaci v Hamburku. „V loňském roce přišlo do Hamburku 652 nezletilých migrantů, ale téměř třetina se ztratila z dohledu úřadů a nikdo neví, kde se nyní nacházejí. Podle místních úředníků patrně při registraci či přerozdělení do jiných částí země. Někteří ilegálně překročili hranice a odešli do jiné země, jiné jsou stále v Německu, ale bez dohledu úřadů jsou náchylní k trestné činnosti.“

Dalším problémem je samotný věk migrantů. Kontroly ukázaly, že minimálně polovina z nich uváděla záměrně nižší věk. A to ve snaze získat lepší předpoklady k azylu a následnou lepší péči. Konkrétně v Hamburku se to týkalo asi jedné třetiny migrantů. „Náklady na nezletilé přistěhovalce v loňském roce stouply na devadesát milionů eur. Radnice v Hamburku za loňský rok poslala pěstounům migrantů asi 1,4 milionů eur,“ píše Welt.

Psali jsme: V Německu je uprchlíkům blaze. Ovšem dívky a ženy mají strach. Tady jsou statistiky Bestiální uprchlík odsouzen na doživotí. Co udělal? Mládeži nevhodné Začalo se to „mydlit“ v Německu: Kurdové a Turci v sobě. Hoří mešity, obchody i kebabárny Zpěvák: V Česku je to příšerné a změní se to, až vymře několik generací, říká můj otec z Bavorska. Je dobře, že lidé demonstrují. Z EU nevystupujme. Migranti? V Itálii se to velmi zhoršilo



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro