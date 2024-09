Premiér bude na Primě debatovat. Sám. Senátorka Hamplová mu chce poslat protivníky

Nedělní partie na CNN Prime News bude mít jediného hosta. Premiéra Fialu. Bez diskusního oponenta. „Jak je možné, že má premiér takové protekční ,PR’? Bez diskuzní oponentury ve studiu má podobný pořad hodnotu NULA. Je to zkrátka neuvěřitelně protekční PR pro jednoho z politiků, t.č. premiéra,“ rozčílil senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou plán televize CNN Prima News pozvat si jen premiéra a neposadit proti němu někoho, kdo by jeho kroky důvodně hodnotil.

Hamplová se prala za to, aby proti Fialovi usedla nějaká mladá naděje české politiky. A jmenovala Filipa Turka, eurposlance za Motoristé sobě, Jindřicha Rajchla z PRO a Ondřeje Dostála z koalice Stačilo!, kteří by podle ní byli premiérovi skutečnými diskusními soupeři. „Posaďte tam Petru Fialovi do studia k redaktorce Tereze Tománkové mladé, chytré a odvážné dravce, například Filipa Turka + Jindřicha Rajchla + Ondřeje Dostála... To by, pane, byla jiná liga!“ navrhla Hamplová, a dodala, že takový formát Partie by premiér nejspíš odmítl. „Vsadím se, že tuto čtyřku by ale vzdal. Nemá na ni ani schopnosti, ani znalosti, ani odvahu…“ zapochybovala Hamplová o rétorických schopnostech premiéra České republiky.

A podotkla, že vhodným kandidátem na hosta ve studiu a oponenta Petra Fialy by byl i z vlády vyhozený Ivan Bartoš (Piráti). „Ostatně tentokrát by patrně stačil i ,bývalý kamarád’ Ivan Bartoš, aby povyprávěl o ponižujícím způsobu svého pádu... Jedno je jisté – diskuzní sestava Fiala + Turek + Rajchl + Dostál by měla nepochybně NEUVĚŘITELNOU sledovanost,“ míní senátorka Zwyrtek Hamplová.

Sledování Partie, kde bude hostem samotný Fiala, bude podle senátorky jen pro fanoušky sadomasochismu. „Sám premiér ve studiu s vyrobenou (a proto zcela umělou) image, s naučenými frázemi a gesty, která dělá stále setiny vteřiny dříve, než by měl (schválně si všimněte), je bohužel pro diváky politické, a hlavně nic nesdělující ,sado maso’,“ popisuje Zwyrtek Hamplová, která na vládě Petra Fialy zpravidla nikdy nenechá nit suchou.

A vzpomněla si na svou profesi advokátky – zda by se někomu líbilo, kdyby u soudu mohla mluvit jen jedna strana, a druhá by nedostala vůbec prostor. Bylo by to nepřirozené u soudu, a o to víc je to podle senátorky nepřirozené v politice. „To by se nám, pane, vyhrávaly soudy, kdyby u nich seděla jen jedna strana, a druhá, nepozvaná, by nemohla říct ani slovo. Ale to v právním státě není prostě možné. Donedávna jsem byla ale přesvědčena, že ani podobné, politicky protekční pořady,“ zhodnotila na závěr senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.