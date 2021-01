Premiér k národu: „Vakcína, ekonomika, mrtví... Ještě pár měsíců zatněte zuby... Ten rok nám hodně dal, jen si to neuvědomujeme...“

reklama

Anketa Která pohádka si zaslouží zamknout do trezoru a nevysílat? O léčivé vodě (2020) 5% Zakleté pírko (2020) 1% O vánoční hvězdě (2020) 4% Kouzelník Žito (2018) 35% Korunní princ (2015) 3% Tři bratři (2014) 52% hlasovalo: 2710 lidí

Hned poté začal mapovat právě skončený rok 2020. „Těch uplynulých dvanáct měsíců bylo opravdu náročných,“ uvedl. Pandemie nám podle jeho slov ukázala, jak málo jsme byli připraveni na zdravotní výzvy, které přináší globalizovaný svět, a jak jsme přes veškeré naše moderní technologie zranitelní. A také prý ukázala, že náš způsob života, který jsme brali jako naprosto samozřejmý, tak samozřejmý být nemusí.

Babiš připomněl, že děti zůstaly doma a nemohly chodit do školy. Někteří lidé měli povinný home office. Zůstala zavřená kina, divadla, koncertní sály a výstavní síně. Sportovci nemohli trénovat nebo hrát zápasy. Zavřené zůstaly obchody, restaurace, fitness centra.

„Naše babičky a dědečkové se museli odloučit od svých milovaných vnoučat, rodiny se nescházely. Mnozí živnostníci a podnikatelé se najednou ocitli bez klientů a bez pravidelného příjmu. Sám dobře vím, jak je těžké vybudovat úspěšnou firmu, kolik to vyžaduje času, úsilí a odříkání. A dobře vím, co pro živnostníky znamenala všechna opatření, která jsme museli přijmout. Je mi to líto a omlouvám se, ale volili jsme mezi špatným a horším, a v této situaci lidské zdraví a životy musely dostat přednost. Prostě ten rok byl neskutečně smutný, těžký a depresivní,“ pokračoval v bilancování neslavné kapitoly nesoucí podpis pandemie.

Psali jsme: Lidový obéza v rudém svetru a jeho chujoviny. PR slušnost Drahoše a generála Pavla. Silvestrovský speciál Tomáše Vyorala

V další části svého novoročního projevu přešel do ekonomického výhledu. „Měli jsme obrovské finanční ztráty, a věřte mi, že jako člověku, který chtěl mít a také měl přebytkový rozpočet a systematicky snižoval dluh naší země, ty stamiliardové sekery bytostně vadí. Ale s tím se vyrovnám, protože vím, že si to můžeme dovolit, že se to spraví a že za pár let vše doženeme,“ konstatoval.

Daleko hůř se však vyrovnává s lidskými ztrátami. Zatímco podle slov Andreje Babiše během první vlny nebylo tolik lidí, kteří měli ve své rodině někoho nakaženého, nyní je situace jiná. Teď už skoro každý ví o někom, kdo se nakazil nebo bohužel zemřel.

„Člověk si pak říká, udělali jsme všechno, co jsme mohli? Bylo to pozdě, nebo brzy? Měli jsme být přísnější? Měli jsem poslouchat tohoto odborníka, a ne tamtoho? Měli jsme přijmout tato opatření, a tamta radši ne? Těch neodbytných otázek je spousta. Problémy, kterým jsme jako vláda čelili, byly obrovské a netušené. Museli jsme reagovat rychle. Ano, udělali jsme i řadu chyb. Ale také jsme se poučili. Uplynulých dvanáct měsíců nám také hodně dalo, i když si to možná ještě neuvědomujeme,“ připustil předseda kabinetu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Které z vybraných jmen by se Vám líbilo na Pražském hradě? Lenka Bradáčová 7% Jiří Drahoš 3% Tomáš Halík 1% Miroslava Němcová 1% Petr Pavel 1% Alena Schillerová 87% hlasovalo: 10908 lidí

Důležitý byl i výčet profesí, které prý mohl někdo běžně přehlížet: pečovatelky v domovech seniorů, personál v nemocnicích, laboranti anebo zaměstnanci hygienických stanic. „A řekl bych, že díky krizi mnoho z nás docenilo práci záchranářů, policistů a strážníků, hasičů a také naší armády,“ sdělil.

Krize je podle premiéra příležitost. Je to výzva, jak dostat ze sebe to nejlepší. A to se prý také stalo. „Myslím, že všichni můžeme být hrdí na to, jak jsme se této příležitosti chopili. Třeba v digitalizaci jsme za pár měsíců předvedli takový skok, který bychom jinak dělali i pár let. Takže si nedělám starost, že by se naší zemi nepodařil restart ekonomiky, že bychom nebyli úspěšní nebo že bychom zaostali za Evropou,“ uvedl jednoznačně.

„Nemohu dostatečně poděkovat všem, kteří se podíleli na boji proti pandemii. Zdravotníky a dobrovolníky to stálo spoustu potu, odříkání a hodně sil. Chci poděkovat všem, kteří dodržovali a nadále dodržují zdravotní opatření 3R – ruce, roušky, rozestupy – bez vás by byl boj proti koronaviru předem ztracený. Často se mluví o tom, jak je naše společnost rozdělená. Vzpomeňte si jen na první vlnu, jak jsme dokázali táhnout za jeden provaz. Během druhé vlny sounáležitost a solidarita už bohužel takové nebyly. O důvodech můžeme vést diskuse, ale stále chci věřit tomu, že přes veškeré rozdíly v názorech se na těch základních a podstatných věcech dokážeme shodnout,“ shrnul v závěrečné části svého projevu.

Psali jsme: Babiš chce, aby se z ampule vakcíny využilo šest dávek místo pěti

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2020

V té se však nejvíce soustředil především na očkování. Jak řekl, krizi se ještě zažehnat nepodařilo.

Anketa Jste pro dobrovolné testování antigenními testy ZDARMA? Ano 76% Ne 24% hlasovalo: 7026 lidí

„Věřím tomu, že za pár měsíců si řekneme, že jsme i tuto krizi ustáli, stejně jako v minulosti jiné. Udělám všechno pro to, abychom se mohli vrátit k normálu. Byli jsme před covidem, budeme i po něm,“ uzavřel Babiš.

Psali jsme: Covid nepodceňuji, ale rád bych znal pravdu, kolik lidí zemřelo na něj a kolik s ním. Poslanec Holík i o akci s Landou Lékař zvedá varovně hlas: Nejsem proti očkování, ale genetické vakcíny proti covidu? Hazard! Jak nalákat lidí k testování na covid? Jan Cemper napovídá vládě Piráti letos zklamali, zůstali jen u plané kritiky. Politolog Bureš ale není překvapen, nic moc od těch nevyzrálých lidí ani nečekal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.