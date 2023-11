Premiér „prohlašuje“ a lidé budou za tři měsíce překvapeni. A dost! Šlachta a Šmarda proti Fialovi

reklama

Chystané zdražení cen elektřiny kvůli postupu Energetického regulačního úradu svedlo k sobě politické osobnosti, jaké by málokdo čekal. Předsedové dvou stran, Přísahy Robert Šlachta a SOCDEM Michal Šmarda, se domluvili na společném postupu.

Oba společně odmítli razantní zvýšení regulované složky elektřiny a představili 8 bodů, jak udržet cenu elektřiny nízkou. Se svým návrhem se obrátili i na Energetický regulační úřad a má podle nich postupovat.

Varují například před tím, že zdražování může položit český průmysl. Kromě toho zdůraznili, že distribuční společnosti si nesmí diktovat výši cen elektřiny. ERÚ je podle nich od toho, aby to kontroloval a reguloval, jinak je naprosto zbytečný. Pokud by podle nich k žádnému zásahu nedošlo, běžné rodiny budou platit navíc tisíce korun.

Přestože se lídři obou stran setkali u spolupráce při boji za nižší ceny elektřiny, užší spolupráce Přísahy a Sociální demokracie podle nich zatím není v plánu.

„Nespolupracujeme jako strany obecně, ale zvolili jsme formát, který zaujme a pomůže občanům. Nechystáme spolupráci do evropských voleb. Naše spolupráce je nyní o tom, že předkládáme konkrétní návrh ve prospěch občanů a jsme schopni se domlouvat na konkrétních tématech. Vždy je silnější, že se dá dohromady více stran a prosazuje nějakou pozitivní změnu,“ uvedl k tomu šéf Sociální demokracie Michal Šmarda.

Podle šéfa Přísahy Roberta Šlachty se teprve ukáže, co na tuto spolupráci řeknou občané. Šlachta pro ParlamentníListy.cz podrobněji rozebral, co od současné spolupráce se SOCDEM očekává a zda by se do budoucna mohla rozšířit.

„Nemohli jsme se jen tak dívat na to zvýšení cen elektřiny, jaké ERÚ představil. Je to skutečně razantní. Obdobně by měly spolupracovat i jiné strany, protože se budeme jen hádat o Green Dealu a dalších tématech, tady jde o občany. Proto jsme přišli za Sociální demokracií, abychom zvětšily síly. Není to pouze o nějakém plácání se po zádech nebo vystupování v médiích a na sociálních sítích. My jsme ERÚ předložili osm jasných připomínek, které jsme konzultovali s experty, dívali jsme se po světě a uvidíme, jak nám na to ERÚ odpoví,“ uvádí předseda Přísahy.

Podle jeho slov je zcela pochopitelné, že po oznámení zdražení se zvedly emoce obyvatel. „Energetický regulační úřad má hlídat a kontrolovat trh s energiemi. Je to úřad, který si za nějakých 300 milionů platí občané, aby hlídal jejich zájmy. Jenže pokud ERÚ dopustí navýšení cen, neplní svou funkci.

„Premiér pár hodin po vyhlášení ERÚ řekl, že to bude jen o pár procent a doplatí se to z té silové složky. Řekněme si, proč k tomu navýšení došlo. Řekli, že půjde o 71 procent u elektřiny, 39 procent u plynu a až 200 procent pro podniky. Skládá se to z toho, že jde o náklady distribučních společností a jejich přiměřený zisk. My se ptáme, jakým způsobem jsou náklady distribučních společností kontrolované ERÚ, aby občané věděli, že je nikdo neokrádá.

Sami si prý zjistili, že například ve Spojených státech existuje online systém, kdy si každý občan může zkontrolovat, jaké náklady reálně distribuční společnosti měly a to se promítá do ceny.

„Nevěříme premiérovi, že to bude jenom pár procent. Pokud to tak má být, měl zároveň premiér oznámit, že to bude ERÚ garantovat. Garantovat a ne jen prohlašovat a občané budou za tři měsíce překvapeni. Pokud vláda bojuje proti dezinformacím, jak sama říká, měli by začít ze Strakovky, protože pokud občanům někdo neříká pravdu, je to zejména pan premiér,“ má jasno Šlachta.

Konstatuje, že se už nemohli dívat na to, jak vláda není schopna prosazovat zájmy občanů. „Přišli jsme za Sociální demokracií, která o tom už také komunikovala a mluvili jsme vzájemně o tom, jakým způsobem naši spolupráci v této věci veřejnost vezme. Za těch dva a půl roku v politice jsem se už naučil, jak je strašně důležité se umět domluvit. Se SOCDEM jsme se nyní dohodli na koordinovaném postupu v této věci kolem ERÚ a jak to bude dál, to uvidíme,“ dodal Robert Šlachta pro ParlamentníListy.cz.

