Premiér se sejde s kandidátkou na ministryni práce Maláčovou

23. 7. 2018 6:31

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes sejde s kandidátkou na ministryni práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Maláčová, která dosud na ministerstvu vedla odbor rodinné politiky, míří do ministerské funkce poté, co její předchůdce Petr Krčál (ČSSD) musel rezignovat. Důvodem bylo podezření z plagiátorství v jeho bakalářské práci. Podle Babiše by měla nová ministryně řešit hlavně zneužívání sociálních dávek.