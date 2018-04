Přes čáru. Ani náhodou! Mohli byste se ode mě učit, setřel Andrej Babiš ČSSD

„Jak pokračuje jednání o vládě, určitě víte. Do 10. dubna jednáme exkluzivně s ČSSD. A jedem intenzivní vyjednávací maraton,“ zahájil svůj komentář Andrej Babiš, který také připomněl, že jejich partnerům z ČSSD zatím moc nevychází počty. Kdyby se to prý vzalo matematicky, tak podle výsledků voleb by měli dostat 3,5 ministerských křesel. „Takže jasně, nabízíme čtyři. Jenže oni jich chtějí pět. A k tomu další požadavky. Řekl jsem jim na rovinu, že je to přes čáru,“ řekl s tím, že jejich situaci ale chápe a budou o tom přemýšlet.

V souvislosti s tím poznamenal, že pár lidí mu navrhlo, že by mohli ČSSD nabídnout čtyři ministry a k tomu jim „vyrobit“ ještě pátého jen tak na oko. „Takového toho, jak se mu říká ‚ministr bez portfeje‘. Podle mě by se ale takovému postu mělo říkat ‚ministr na okrasu‘. Takže tohle fakt ani náhodou,“ dodal Babiš, podle kterého se rozhodně nad ČSSD nepovyšují z pozice silnější strany a berou je jako partnery a nabízejí jim být součástí vlády, která může být úspěšná.

To ale prý není jediná zajimavá nabídka, kterou premiér v demisi pro ČSSD při případné spolupráci má. Pomoci jí se znovu zvednout by jí prý mohl i on sám, a to inspirací svou vlastní osobou. „Myslím si, možná trošku neskromně, že se ode mě jako premiéra můžou i něco naučit. Jednak jsem podstatně starší, mám zkušenosti z reálného života a taky jsem něco za život vybudoval,“ je si jistý premiér, který zároveň přislíbil, že ve vládě nebude nadržovat svým ministrům a po ostatních se vozit, jak to dělal jeho předchůdce. „Budu měřit všem stejně. Jediné, co fakt chci, aby lidi poznali v běžném životě, že jsme pro ně něco udělali,“ upřesnil.

Mimo hlavní sdělení k jednání o možné koalici s ČSSD také připomněl, že i v dalších týdnech plánuje další výjezdy s ministry, s nimž postupně objedou všechny kraje a budou mapovat, jaký má naše země potenciál k růstu a pro investování. „Nevozíme s sebou kufry peněz, jak někteří možná doufají, ani plané sliby, jak nás zas jiní obviňují. Děláme prostě investiční plán na dalších deset let,“ vysvětloval premiér s tím, že investice se budou odvíjet od toho, co lidi potřebují, ne co se hodí politikům, kteří jsou zrovna u moci. „Nikdo před námi tohle neudělal. Ne takhle od podlahy, důkladně a komplexně,“ dodal.

Původní zdroj ZDE

Po návštěvě všech krajů pak prý sepíšou všechny potenciální investice a vyhodnotí je podle potřebnosti a návratnosti efektu pro lepší každodenní život lidí, pro ekonomiku a naplánují je na rok 2019 a další léta. „Někteří lidi se nám smějou, ale přece každý z nás vždycky něco plánuje, každý člověk a samozřejmě i každá firma, všichni máme nějaké plány a sny, a stát je musí mít samozřejmě taky,“ uzavřel premiér.

Čau lidi, moc vás zdravím od moře. Jsme s mojí paní v Tenerife, je tu kolem dvaceti stupňů a jsme tu u přátel, takže hubnutí se moc nekoná.

Končí Velikonoce a fakt by mě zajímalo, kdo tady bude právě dneska číst nějaké moje týdenní hlášení. Nevím, jestli ho mám vůbec psát. Jestli je tady aspoň jeden člověk, co má na to náladu, když je jeden z nejvýznamnějších svátků v roce. Myslím, že spíš ne, tak to bude velmi stručné. No stručné, tady na papíře to je na něco málo přes dvě strany a to jsem už většinu proškrtal, jak to šlo.

Jak pokračuje jednání o vládě, určitě víte. Do 10. dubna jednáme exkluzivně s ČSSD. A jedem intenzivní vyjednávací maraton. Kolegové, co v tom jedou se mnou, určitě taky uvítali prodloužený víkend, protože je to fakt skoro nonstop. První SMSky posílám v pět, no já už asi jinej nebudu.

Našim partnerům z ČSSD zatím moc nevychází počty. Kdyby se to vzalo matematicky, tak podle výsledků voleb by měli dostat 3,5 ministerských křesel. Takže jasně, nabízíme čtyři. Jenže oni jich chtějí pět. A k tomu další požadavky. Řekl jsem jim na rovinu, že je to přes čáru. Ale chápeme jejich situaci a budeme o tom přemýšlet. Ve středu a čtvrtek budeme pokračovat.

Pár lidí mi navrhlo, že bychom mohli ČSSD nabídnout čtyři ministry a k tomu jim “vyrobit” ještě pátého jen tak na oko. Takového toho, jak se mu říká “ministr bez portfeje.” Podle mě by se ale takovému postu mělo říkat “ministr na okrasu.“ Takže tohle fakt ani náhodou. Ministři tady mají být od práce.

Rozhodně se ale nad ČSSD nepovyšujeme z pozice silnější strany. Bereme je jako partnery. Nabízíme jim být součástí vlády, která může být úspěšná. Takové, která pro naši zemi maká a má výsledky. A taky si myslím, možná trošku neskromně, že se ode mě jako premiéra můžou i něco naučit. Jednak jsem podstatně starší, mám zkušenosti z reálného života a taky jsem něco za život vybudoval. Nebudu ve vládě nadržovat našim ministrům a po ostatních se vozit, jak to dělal můj předchůdce, budu měřit všem stejně. Jediné, co fakt chci, aby lidi poznali v běžném životě, že jsme pro ně něco udělali.

A teď zkratka toho, co jsme řešili na vládě. Potkal jsem se třeba s členy petičního výboru proti odzbrojování, s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem, byl jsem na zahájení přípravného jednání Ekonomické a sociální rady OSN v Černínském paláci, potkal jsem se s náměstkyní generálního tajemníka OSN Aminou Mohammedovou. Taky tripartita, jednali jsme o karenční době. Probrali jsme reformu financování regionálního školství. Schválili jsme zákon o celostátním referendu a taky slevu na jízdné pro seniory do 65 let, žáky a studenty do 26 let. V příštím roce přidáme 2,1 miliardy na vědu a výzkum na celkem 36 miliard, je to největší meziroční nárůst v historii.

Fotky s Paulem Ryanem jste určitě viděli. Jako předseda Sněmovny reprezentantů Kongresu USA je to třetí nejmocnější muž Spojených států. Podali jsme si ruku pod bustou TGM a probrali oslavy 100. výročí našeho samostatného státu. Na večeři s manželkami jsme se bavili jenom neformálně, žádná politika. O lyžování, dětech, rodinných kořenech. Paul k nám totiž přiletěl s celou rodinou na soukromou cestu a jeho přítel velvyslanec ho asi přemluvil i na oficiální program. K Evropě má silné pouto. V žilách mu koluje irská a německá krev. Jeho manželka Janna má zase předky z Norska. V Praze už byli Ryanovi jednou předtím a úplně si ji zamilovali. Tak s sebou teď vzali i děti, aby trošku poznaly naší historii.

No a samozřejmě jsme měli další výjezd s ministry, teď to bylo do Středočeského kraje. Probrali jsme toho strašně moc, bavili se s hejtmankou, se starosty, s lidmi na ulicích i v kulturáku. I kdybych to zkrátil do hesel, tak budeme na pěti stranách. Takže jen pár bodů.

Jako ve všech krajích zajímá lidi, co bude s dopravou. Jeli jsme autobusem, takže jsem si mohli vyzkoušet na vlastní… páteř, v jakém stavu jsou tady

okresky. No, byl to teda velký zážitek. Jsem rád, že se nám podařilo najít

v rozpočtu jednotlivých ministerstev ty čtyři miliardy na opravu silnic druhých a třetích tříd, jak jsem vám už minule psal. Když se sečtou peníze přímo pro Středočeský kraj a k nim se připočte, co už má nachystané jejich hejtmanství, tak to bude víc než miliarda. Za to už se něco opraví.

Taky by se už konečně měla dostavět D3 a napojit na pražský okruh. Na železniční zastávce Velká Bučina jsme se bavili o tom, že je nedostatek příměstských spojů. U toho jsem si všiml, že tam mají všechno nově natřené. Snad to nebylo jenom kvůli naší návštěvě. To nesnáším, když se něco dělá naoko.

Na zámku Mělník jsme se potkali se 150 starosty z kraje. Všichni se chtěli na něco zeptat nebo nám říct svůj názor. Jedna paní starostka nás dokonce chválila, že je vidět lepší výběr daní. I obce to už pocítily, chodí jim víc peněz ze státní kasy. Mám radost, že naše několikaletá práce přináší ovoce. Po skončení byla menší fronta, starostové mi předávali různé dopisy a někteří chtěli podpis.

V Horních Počaplech jsem dostal do ruky petici, aby tam ČEZ nestavěl spalovnu. Podepsalo ji 3000 lidí. Předal jsem ji Richardovi Brabcovi, rozhodnout se má během července. Musíme si vyslechnout hlavně lidi, co v regionu žijí, a starosty.

Taky jsme se byli podívat ve skanzenu lidových staveb v Kouřimi. Potřebují, no asi víte co. Peníze. Mají tam spoustu unikátních a krásně zachovalých roubenek. Kdysi jsem měl taky takovou. Vzpomínám, jak jsem v ní natíral trámy zevnitř i zvenku.

A další velké téma: školky a školy. Chybí mladým rodinám i tady ve Středočeském kraji. Od září 2018 otvíráme na ministerstvu pro místní rozvoj program pro obce na investice do mateřských školek za 600 milionů a 900 milionů do základek.

V Českém Brodu potřebují postavit novou školní jídelnu. Teď chodí do jedné děcka z gymnázia, základní a praktické školy. Jídelna samozřejmě nestíhá. Přitom právě tady vyhráli stříbrnou medaili v soutěži Nejlepší školní oběd 2017.

V praktické škole jsem dostal skvělé ručně pečené koláčky a fakt obří pomlázku. No, a to je celé.

Postupně objedeme všechny kraje. Mapujeme, jaký má naše země potenciál k růstu. Potenciál pro investování. I v tom nejvzdálenějším výběžku. Nevozíme s sebou kufry peněz, jak někteří možná doufají, ani plané sliby, jak nás zas jiní obviňují. Děláme prostě investiční plán na dalších deset let. Na základě toho, co lidi potřebují, ne co se hodí politikům, kteří jsou zrovna u moci. Nikdo před námi tohle neudělal. Ne takhle od podlahy, důkladně a komplexně.

Po návštěvě všech krajů sepíšem všechny potenciální investice a vyhodnotíme je podle potřebnosti a návratnosti efektu pro lepší každodenní život lidí a ekonomiku a naplánujeme je na rok 2019 a další léta. Někteří lidi se nám smějou, ale přece každý z nás vždycky něco plánuje, každý člověk a samozřejmě i každá firma, všichni máme nějaké plány a sny, a stát je musí mít samozřejmě taky.

Přeju vám, ať jste všichni zdraví, doufám, že jste pořádně vymrskali holky! Tam, kde jsem vyrůstal já, jsme je na Velikonoce ještě polívali vodou. Pořádně ledovou!

autor: nab