Přestaňte argumentovat spodním prádlem a věnujte se něčemu užitečnějšímu! Prezident Zeman u Soukupa pronesl rázný vzkaz k akci podpálené červené trenky

Čtvrteční pořad Týden s prezidentem na TV Barrandov, vedený jejím generálním ředitelem Jaromírem Soukupem, přinesl řadu odpovědí hlavy státu. Vysvětlil například, proč se rozhodl udělat „happening“ na Pražském hradě, během kterého spálil červené trenky. Prozradil, co by popřál k dnešním narozeninám americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi nebo co bylo hlavním předmětem jeho dnešního jednání s premiérem Babišem a šéfem energetické společnosti ČEZ Benešem.

Dnes se konal v odpoledních hodinách Zemanem ohlášený tiskový brífink. V době, kdy se však natáčel Týden s prezidentem, ještě nikdo nevěděl, co na něm hodlá hlava státu oznámit, a kolovala tak řada spekulací. Nyní už je jasno, šlo o „happening“ na Pražském hradě, kde Zeman nakonec spálil červené trenky. S příslibem generálního ředitele TV Barrandov, že žádnou informaci před plánovanou akcí nevypustí ven, tak svůj plán dopředu odtajnil a svůj nápad zdůvodnil.

„Asi před rokem jsem měl přednášku na Opavské univerzitě a řekl jsem studentům, že politická diskuse se má dělat na základě výměny věcných argumentů, a nikoli s pomocí spodního prádla. Protože jsou za námi jak parlamentní, tak prezidentské volby, měli by skončit šílenci, kteří po ulicích pobíhají s červenými trenýrkami,“ řekl s tím, že je čas, aby byli nahrazeni lidmi, kteří přemýšlejí a diskutují.

Aby prezident k takovému obratu přispěl, rozhodl se dnes na zahradě Pražského hradu spálit ony červené trenýrky, které visely díky akci Ztohoven nějakou dobu na střeše Hradu a které zcela legálně získal. „Tohle je výzva, aby lidi přestali bláznit, argumentovat spodním prádlem a věnovali se něčemu užitečnějšímu,“ zdůraznil.

Soukup prezidentův nápad označil jako velmi sympatický a následně mu položil otázku, zda by mu vadilo, kdyby členové skupiny Ztohoven bývali takto s trenýrkami protestovali na veřejném prostranství. „Co mně na této věci nejvíce vadí, je zničení prezidentské standarty. Ztohoven nevynikají vysokou inteligencí, ale i tak by měli vědět, že prezidentská standarta není osobní vlajka nebo prapor, ale jeden ze šesti státních symbolů,“ připomněl Zeman s tím, že kdyby někdo vyloupal drahokamy ze svatováclavské koruny, tak by dostal poněkud tvrdší trest než v tomto případě. „Přitom je tento trestný čin svojí povahou totožný,“ kroutil hlavou.

Že novináři předem neodhadli, o čem brífink nakonec bude, prý Zemana do jisté míry pobavilo a překvapilo. „Oni kvůli tomu budou asi rozčílení, že na to nikdo nepřišel. Scénářů bylo hodně, to svědčí o jejich malé fantazii. Někteří budou asi zklamaní, že jsem neoznámil, že jsem umřel, nebo že jsem těžce nemocný, nebo že rezignuji,“ dodal s úsměvem.

Poté Soukup navázal na včerejší projev slovenského prezidenta Andreje Kisky ve slovenském parlamentu a připomněl jeho větu: „Gauneři prosperující z kontaktů na veřejnou moc jsou produktem světa, který vrcholní političtí představitelé léta nechali růst a roztahovat po Slovensku. Světa, z něhož profitovali a opírali o něj vlastní moc, až se vymkl kontrole, a nyní je oni drží v hrsti.“

Taková slova prý Zemanovi přijdou velmi moudrá a jde o velmi reálný popis situace, která se netýká pouze Slovenska. „Politici akorát tyto gaunery někdy nejen tolerují, ale sami si je vytvářejí. Někdy by stálo za zpracování ‚politik a jeho podržtaška‘ nebo ‚politik a jeho loutkovodič‘. To bychom našli několik případů, jako je Topolánek, Dalík,“ uvedl, načež je Soukup zařadil spíše mezi „podržtašky“. „Dovedu si představit i loutkovodiče, nechci ale riskovat další žaloby,“ řekl prezident s tím, že je zatím proto neuvede, ale každý, kdo se zajímá o politiku, je zná sám.

Dnes má dvaasedmdesáté narozeniny americký prezident Donald Trump. Nasnadě tak byla Soukupova otázka, co by mu asi tak Zeman popřál? „Aby se nenechal otrávit svými kritiky, které každý máme a je mezi nimi řada neúspěšných kandidátů na prezidenta,“ zmínil uštěpačně a dodal, že by mu popřál i větší stabilitu rozhodování. „A třetí přání, nebo spíš prosba, protože výrazně nesouhlasím se zaváděním cel vůči EU, ale i vůči Kanadě a Mexiku, aby tento ne zcela rozumný nápad opustil a stal se zastáncem svobodného obchodu,“ řekl.

Následně zpětně okomentoval i všemi médii propíranou schůzku vůdce Kima s Trumpem v Singapuru. „Tak tady ještě nikdo nevyhrál, je to remíza, hra teprva začala,“ míní Zeman, který prý chce být v hodnocení mnohem opatrnější, než obykle bývá. „Je dobře, že se setkali, ale je nepochybné, že Severní Korea je teroristický režim. Je to diktatura a ty neplní závazky uzavřené dohody,“ zdůraznil a připomněl, že ani Hitler nedodržel Mnichovskou dohodu. „Má opatrnost vyplývá právě z této analogie, může se ukázat, že to může být mediální bublina, za kterou nebudou následovat žádné další kroky,“ sdělil svůj názor prezident.

„A protože jsem cynik, tak to, že Kim mluví o denuklearizaci Korejského poloostrova, může být způsobeno jednou příčinou, a sice že mu spadl ten polygon, kde jaderné zbraně testoval. Polygon byl v hoře, tam byly chodby a ty byly posledním výbuchem zavaleny,“ připomněl s tím, že vlastně polygon už nemá.

Ve čtvrtek se na Pražském hradě odehraje také významná schůzka. Za Milošem Zemanem dorazí premiér Andrej Babiš a generální ředitel polostátní energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš. Novináři spekulují o tom, že budou s prezidentem jednat především o plánovaném rozdělní ČEZ, na což má prezident prý velmi negativní názor. „Předsedové tří politických stran mě vyzvali, ať vystoupím na schůzi Poslanecké sněmovny, až se tam bude schvalovat důvěra vládě. Tam se chci zaměřit hlavně na programové prohlášení vlády,“ řekl s tím, že tam vidí dva páteřní programy dlouhodobě investičního programu, což je energetika a doprava.

V dopravě má Zeman prý jasno, jelikož probíral již s ministrem Ťokem, kde je celý seznam dopravních investic. „Co tam ale nevidím, je seznam energetických investic,“ divil se a poukázal na to, že se jen mluví o rozšíření Dukovan nebo Temelína, ale nic se pro to dosud nedělá. „Nikomu svůj názor nevnucuji, primárně je to rozhodnutí premiéra a ministra průmyslu a obchodu. Jsem proti rozdělení ČEZ. Benešovi i dalším jsem na diskusi v Lánech uváděl jako argument podnik, který má ve svém sortimentu několik výrobků a teď se rozhodne, že si zachrání kůži tím, že pro každý z těchto výrobků zřídí samostatný podnik,“ uvedl a zdůraznil, že tím se ztrácí synergie a její efekty.

„Připadá mi směšné mít zvláštní podnik pro obnovitelné zdroje, pro distribuci, pro jádro, pro uhlí. Proboha, tohle vše se doplňuje a výhodou ČEZ je přece to, že je to jednotný podnik,“ řekl na závěr.

autor: nab