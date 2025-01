Přestřelka z europarlamentu má dohru: Pošle Nerudová syna na Donbas?

Vyřizování účtů mezi českými europoslanci začalo nad anglickým diskusním příspěvkem pirátky Markéty Gregorové, která v debatě o demokracii a volbách kritizovala aplikaci TikTok.

„Demokracie se probouzejí do jedu, kterým jsou neregulovaná sociální média okupující náš digitální prostor a svobody,“ varovala Gregorová. Tento jed kontaminuje nejen mozky dětí, jak už pochopili třeba v Austrálii, kde sociální sítě dětem zakazují, ale také třeba náš volební proces.

Výslovně jmenovala společnost TikTok, u které prý stále předstíráme, že je to zábavná aplikace. „Potřebujeme důslednější prosazování zákona o digitálních službách a jasný plán pro případ, kdy se jím tyto společnosti nebudou řídit – ať už jde o pokuty nebo konec jejich služeb na evropské půdě,“ vyzvala.

S reakcí se přihlásil europoslanec Ondřej Dostál: „Vy jste byla zvolena za Piráty. Já jsem u Pirátů také chvilku byl a jediné opravdové téma, které ta strana měla, byla svoboda internetu,“ připomněl. A zeptal se Gregorové, zda nemá pocit, že teď tuto myšlenku sny o regulaci zcela popírá.

Gregorová nesouhlasila. „To, co vy zjevně nazýváte internetem, jsou sociální sítě. Ale sociální sítě jsou digitální oligopoly nebo digitální monopoly, které si samy zabraly část toho decentralizovaného, anonymizovaného internetu, za který vždycky všichni Piráti, tak bojovali.“

Sociální sítě si podle ní svobodný prostor internetu zmonopolizovaly. „Drží tam veškeré svoje uživatele v co nejužším možném prostoru, aby na ně mohli cílit inzerenti a samozřejmě i dezinformátoři,“ varovala.

A omluvila se za české Piráty, že člověka, jako je Ondřej Dostál, někdy přijali do svých řad.

Ondřej Dostál ale téma nenechal být a z jeho úst zazněl v debatě i delší příspěvek: „Tento parlament se rozhodl ve svých usneseních, že ví lépe než Venezuelci, kdo má vládnout ve Venezuele, a lépe než Gruzínci, kdo má vládnout v Gruzii. Chvilku jsme tady dokonce věděli lépe, kdo má vládnout v Americe. Teď musíme ten trapas vůči spojenci zamlčet,“ poznamenal ironicky.

„Nikomu naopak nevadí, že českému prezidentovi organizoval kampaň a dodnes mu radí lobbista americké firmy. Nikomu nevadí, že na Slovensku jsou sociální sítě plné nenávistných projevů od neziskovek placených končící Bidenovou administrativou, ani atentát na slovenského premiéra, který byl plodem této nenávisti,“ dodal.

Sám má pro europoslance jednoduché doporučení: cizí státy nechat na pokoji a svobodu slova chránit hlavně na své půdě. „Lidé nejsou hloupí a lépe ví než Jourové nebo Nerudové nebo Gregorové, co si mohou myslet. Jestli chceme něco zlepšit, přijměme raději zákon FARA jako ve Spojených státech nebo v Gruzii. Ať si každý říká, co chce, ale ať je vidět, když je placen z ciziny. O mnoha neziskovkách i o mnoha demokratech nám to totiž řekne vše, co potřebujeme vědět.“

Snad to byly jeho poznámky o legislativě postihující zahraniční agenty, snad připomínka financování kampaně Petra Pavla, ale v každém případě na jeho vystoupení z pléna ostře zareagovala další česká europoslankyně, Danuše Nerudová.

„Od komunisty jsme tady slyšeli něco o svobodě slova. Já jsem zvědavá, co se dneska ještě dozvím, tak bych se ráda zeptala: odsoudíte na půdě tohoto parlamentu ruskou agresi na Ukrajině? Odsoudíte to, co dělá Rusko, že vraždí nevinné a unáší děti?“ obrátila se na Dostála.

Kandidát Stačilo! odmítl, že by byl komunistou. „Paní poslankyně opět začala dezinformací, neboť nejsem komunistou, byť komunisté jsou našimi váženými koaličními partnery. V mezinárodních věcech zastávám názor, že se pohybujeme od unipolárního světa k multipolárnímu a měli bychom se starat o evropské záležitosti, nikoliv se vměšovat do záležitostí mezi nečlenskými státy,“ vysvětlil.

Nerudová se svou reakcí pochlubila na sociálních sítích. Ovšem bez původního Dostálova příspěvku a bez jeho reakce. Pouze s ironickým komentářem: „Hlasuje jako komunista. Mluví jako komunista. Kandiduje jako komunista. Ale komunista to není.“

ParlamentníListy.cz tedy daly prostor k vyjasnění svého vztahu ke KSČM samotnému europoslanci.

„Označení za komunistu nepovažuji za nadávku,“ říká Dostál pro ParlamentníListy.cz. „Komunistická strana funguje podle všech zákonů ČR, má podporu statisíců voličů a mezi jejími členy, které jsem poznal při besedách v regionech, není ani jeden korupčník či mafián, ale lidé poctiví a pracovití. Která jiná strana to o sobě může říct? STAN s Dozimetrem zajisté ne,“ obává se.

Z vystoupení Danuše Nerudové ale považuje za podstatnější výzvu k odsouzení Ruska. „Což znamená být ochoten jít s ním do války,“ interpretuje Dostál.

On sám by „na Donbas za Zelenského režim umřít nešel“. Nerudová tam svého syna Filipa také neposílá. „Což máme pak právo chtít po ukrajinských matkách, aby poslaly umírat své syny a manžele, které nyní Zelenskyj násilně rekrutuje? Já myslím, že ne,“ vysvětluje Dostál.

Právě proto si přeje, aby v roce 2025 skončilo zabíjení.