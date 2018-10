Prezident Kiska: Milá EU, jsi úžasná, ale...

Kiska na dnešní společné tiskové konferenci poukázal také na potřebu pomoci sociálně slabým skupinám obyvatel a na význam vědy, vzdělávání a výzkumu v době digitalizace ekonomiky.

„Potřebujeme vzájemnou empatii v Evropské unii, aby si jednotlivé země vzájemně naslouchaly. Každá má svou historii, své problémy a v mnoha ohledech i jiný pohled na Evropskou unii," uvedl Kiska. Zdůraznil, že prezidenti, kteří se sešli na Slovensku a jejichž země tvoří takzvanou Visegrádskou čtyřku (V4), považují EU za úžasný projekt.

Slovenský prezident mimo jiné upozornil na nárůst populismu, extremismu, xenofobie či národního egoismu v Evropě. Hovořil také o tom, že země by měly připravovat obyvatele na to, že za pět až deset let jejich pracovní pozice může být s ohledem na digitalizaci jiná. Vyslovil se rovněž pro pomoc sociálně nejzranitelnějším skupinám obyvatel. A to i s ohledem na stávající dobrý ekonomický vývoj visegrádských států.

autor: mp