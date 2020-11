Prezident Kubek va varu: Jednu chybu už jsme udělali a teď děláme další

reklama

Milan Kubek, prezident České lékařské komory, má dojem, že politici příliš spěchají s rozvolňováním protiepidemických opatření. Ve vyjádření pro Echo24.cz Kubek konstatoval, že sice nemá křišťálovou kouli, ale i tak se obává toho, co může přijít.

Nelíbí se mu mimo jiné, že se opět otevřou školy. )

„Nelíbí se mi to, a abyste pochopil proč, musím nejdřív vysvětlit naši situaci. Druhou vlnu jsme nezvládli, to je jednoznačné: 6700 mrtvých oproti 350 na jaře. A to ještě zaplaťpánbůh za opatření, která v druhé polovině října prosadil ministr Prymula. Ta zabrala a díky nim se nárůst epidemie zbrzdil. Díky Prymulovi se nevyplnily matematické modely, které v polovině října předpovídaly, že pokud se něco zásadního nezmění, tak kolem 10. listopadu budou úplně zahlcené nemocnice pacienty s covidem a začnou umírat lidé bez pomoci, protože se jim té pomoci nedostane, a budeme tu mít situaci jako na jaře v New Yorku. Tomu Prymula zamezil. Jeho opatření mají sílu epidemii zbrzdit, ale poměrně pomalu. Vláda místo brždění zvolila taktiku přibržďování. I tato cesta povede k cíli, jen bude delší a bude napínat trpělivost lidí, tím pádem vláda bude muset odolávat tlakům na překotné rozvolňování. Jednu chybu už jsme udělali na jaře, kdy bylo rozvolnění překotné a chaotické. Chyby se nemají opakovat. Pokud ale budeme překotně rozvolňovat i teď, tak vzhledem k úplně jiné výchozí pozici – viru je v populaci hrozně moc, mnohem víc než na jaře, v nemocnicích stále leží víc než tisíc lidí ve velmi vážném stavu – se to zase může zhoupnout. Pak bude nárůst velice rychlý, bude to exponenciála z úplně jiného základu. A pak bude celkem jedno, jestli spouštěčem bylo otevření obchodních domů, nebo návrat dětí do škol bez zajištění bezpečnosti,“ uvedl Kubek.

Osobně by uvítal, kdyby Česko v minulosti přistoupilo k podobně tvrdému lockdownu, ke kterému se odhodlali v Izraeli, aby se zastavily všechny služby a továrny, které zastavit lze, a to na tři týdny. A tam, kde provoz zastavit nelze, dostat co nejvíce pracovníků na home office. Kdyby k tomuto lockdownu česká vláda přikročila, podle Kubka by ve spojitosti s nemocí covid-19 zemřelo méně lidí a pravděpodobně by menší ztráty utrpěla i česká ekonomika.

To, že vláda šla jinou cestou, podle Kubka znamená, že se s druhou vlnou epidemie budeme vyrovnávat déle a ekonomice se to líbit nebude.

