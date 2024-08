Prezident Pavel odpovídal lidem: Trenky, drogy, ale i výcvik. „Nikomu by neuškodil“

Ze stovek dotazů, které Pavlovy dorazily, jich velká část žádala vyjádření ke konfliktu na Ukrajině. Prezident Pavel opakovaně vyzval k podpoře země napadané Ruskem. Zdůraznil, že ukončit válku může ruský vůdce Vladimir Putin. „Konec války je v rukou Putina. Válku začal a může ji ze dne na den ukončit,“ řekl prezident s tím, že Rusko musí pochopit, že pokračováním války svých cílů stejně nedosáhne.

Rusko-ukrajinský konflikt se však může táhnout ještě další dlouhé roky. „V našem zájmu je, aby Rusko na Ukrajině neuspělo,“ uvedl.

Čeští občané vyjadřovali také obavy ze znovuzavedení povinné vojenské služby v České republice. Prezident reagoval s tím, že někoho ta představa straší, ale někdo ji považuje za potřebnou. Nyní to ale není cesta, kterou by podle jeho slov chtělo Česko jít. „Žádný krok, který by směřoval k obnovení základní vojenské služby, se u nás nepřipravuje,“ ujišťoval své spoluobčany prezident.

Psali jsme: „Ona chce válku. Ke komunistům by ji nevzali.“ Vojtěch Filip pomluvil Kamalu Harrisovou. Ale pak došlo na Fialu

„Já bych řekl, že jí je z toho šoufl, co slyší od premiéra Fialy.“ Holec se musel smát

Poukázal však, že pokud by došlo ke zhoršení bezpečnostní situace, pak už by profesionální armáda stačit nemusela. „Bezpečnostní situace ve světě ukazuje, že se zajištěním bezpečnosti si nevystačíme jen s profesionální armádou, které jsou z principu malé,“ řekl Pavel.

Postěžoval si zároveň, že máme velmi málo záloh, uvítal by výcvik, který by podle něj „nikomu neuškodil“ a lidem pomohl alespoň objevit jejich „limity“. „Neříkám, že všichni musejí obléknout uniformu a jít bojovat, ale bezpečnost země je skutečně věcí každého z nás,“ zdůraznil.

Pavel se také rozpovídal o tom, jaký hlavní předpoklad by měl mít člověk ucházející se o prezidentské křeslo. „Podle mého názoru by to měl být někdo, kdo tuhle funkci bere jako službu, že to dělá pro ostatní, a ne pro sebe. Jeden z důležitých aspektů je, že má rád lidi a také mezi ně musí rád chodit,“ míní česká hlava státu.

Stranou nezůstaly ani volby. Na dotaz, zda by po volbách jmenoval premiérem Andreje Babiše, odvětil, že by jej jmenoval a nestavil se proti vůli občanů a ústavě. Poznamenal, že žijeme v demokracii, tedy bychom volbu voličů měli respektovat.

Kriticky se vyjádřil ke kampani hnutí SPD Tomia Okamury, a sice ke kontroverznímu plakátu s mužem tmavé pleti, zakrvácenou košilí a nožem. „V takové podobě bychom negativní emoce v lidech budit neměli,“ řekl Pavel s tím, že kampaň SPD je „za hranou“.

Lidi také zajímal jeho názor na eutanazii. Povolit, či nikoli? Téma bylo zmíněné i v souvislosti s tragickou smrtí herce Karla Heřmánka. „Je to těžké téma. Podle mého názoru by lidé o svém životu i smrti měli mít možnost rozhodovat,“ vyslovil se prezident Pavel pro eutanazii.

Zda bude Pavel obhajovat prezidentský mandát, nechtěl zatím prozrazovat. Tuto otázku prý „ponechá otevřenou“.

Pavlovi příznivci byli také zvědaví, jaké nosí spodní prádlo. Trenky, nebo slipy? Prezident pobaveně na tuto otázku jednoznačně a bez váhání odpověděl, že je příznivcem „trenek“.

A prásknul na sebe také, že v době, kdy pracoval Nizozemsku, vyzkoušel nelegální drogy. V kavárně ke kávě obdržel brownies s obsahem THC. „Ale i potom, co jsem pozřel jednu brownie, jsem necítil žádný vliv. Takže nemůžu říct, jakou zkušenost jsem z toho měl,“ prozradil prezident.

Pořad hodlá prezident Pavel dělat pravidelně, vnímá to jako „příležitost, jak vylepšit komunikaci s občany“.