Prezident Zeman: Pražská kavárna má komplex, protože vyhrál někdo, koho se bojí. Není to žádná elita, jen pár neúspěšných politiků a béčkových umělců

Houstnoucí atmosféra před prezidentskou volbou by se dala krájet. Protikandidáti prezidenta Miloše Zemana zuří a vyčítají mu jeho neúčast v debatách kandidátů. Mirek Topolánek dokonce neváhal použít i útoky na Zemanovo zdraví. „Jasně jsem předesílal, že se debat neúčastnim. Mně se zase nelíbí, že se kandidáti bojí občanů a Topolánek dělá jako by byl šarlatán,“ řekl Zeman v pořadu TÝDEN s prezidentem na TV Barrandov.

Hned na začátek Zeman příhodně uvedl, že jeho předsevzetí do nového roku je zůstat stále stejný. „Čověk nemá zbytečně měnit své chování, za tím si stojím, kromě toho bych se možná chtěl odnaučit kouřit,“ dodal.

Prezidentské kandidáty velmi rozčiluje to, že Zeman tvrdí, že nevede kampaň, a také jeho neúčast v debatách, kde se kandidáti konfrontují se svými názory. „Už 10. března jsem jasně oznámil, že kampaň nepovedu a do debat nepůjdu. Slibil jsem, že nebudu na protikandidáty útočit a to bych jinak splnit nemohl,“ řekl Zeman a dodal, že chce, aby ho voliči posuzovali podle výsledků jeho pětileté práce, ne v hodinové debatě.

Také dodal, že finance, které má na svém transparentním účtu, jenž byl každému kandidátovi zvlášť přidělen k financování kampaně, chce dát na charitu. „V souladu se zákonem, podle kterého kandidiát rozhodne, kam peníze vloží, předám své čtyři miliony Fondu ohrožených dětí, který provozuje Klokánky.“

Před pár dny Mirek Topolánek řekl, že Zemanovo zdraví je tak špatné, že není schopný vykonávat mandát. „Už byla vydána lékařská zpráva, kdyby si ji Topolánek alespoň přečetl, pak by se dočetl, že kromě bolavých nohou mi absolutně nic není. On medicínu nestudoval, není šarlatán a domů mě sám vyšetřit nepřišel,“ uvedl.

Pokud by Miloš Zeman svůj post obhájil, je si jistý, že už by nebyl tak agresivní, jako když byl mladší „Stárnu, stávám se vlídnějším, vstřícnějším, méně sebevědomým, méně namyšleným a určitě méně agresivním,“ slíbil Zeman s tím, že žádnou jinou zásadni změnu neplánuje.

Dále se nechal slyšet, že mu velmi vadí, že se prezidenští kandidáti v podstatě bojí občanů. „Oni navštěvují města a kraje, setkají se s vedením firmy, ale ne se zaměsntanci. Ve městech se setkávají se zastupiteli, ale ne s občany, oni se občanů bojí,“ je přesvědčen.

Svým vítězstvím si Zeman prý stroprocentně jistý zatím není. „Někteří proti mně šanci určitě mají, někteří zase ne, průzkumy jsou ošidné. Někteří kandidáti nepotřebují zvítězit, oni vidí šanci ve zviditelnění. Vizitka ‚prezidentský kandidát‘ jim může zůstat do konce života,“ dodal.

Vyhrocená atmosféra prezidentských voleb je prý důsledek zastrašování. „Je to strach. I u parlamentních voleb se říká, že pokud vyhraje ta či ona strana, přijde zmar a ztráta demokracie. Straší se tím, že protivník je nedemokratický a zavede do země totalitu. Pořád kopírujeme totalitní režimy,“ je si jistý Zeman.

Co se týká „pražské kavárny“, mluví z těchto lidí podle Zemana pocit méněcennosti. „Jsou rozčílení, mají komplex a proto útočí na vítěze, vyhrál někdo, kým pohrdaji a bojí se ho,“ upřesnil s tím, že „pražská kavárna“ by neměla své názory nadřazovat nad názory jiných. „Není to žádna elita, jen pár neúspěšných bývalých politiků a béčkových umělců,“ řekl.

Mezi veřejností se zvedá kritika České pošty, nespokojenost projevují lidé nejen s jejími službami, ale i se zvyšováním cen známek a doporučených psaní. „Česká pošta by si zasloužila důkladný audit, je nová vláda a Ministerstvo vnitra by jej mělo navrhnout. Musí se zjistit, zda v ní nedochází zbytečně k plýtvání,“ uzavřel Zeman.

autor: nab