Prezident Zeman odlétá do Číny. Zde jsou hlavní cíle jeho cesty

Český prezident Miloš Zeman se v pondělí v Šanghaji setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Zeman odlétá do Číny na svou celkově čtvrtou návštěvu v sobotu, hlavním cílem cesty je podpora hospodářských vztahů v souvislosti s dovozním veletrhem China International Import Expo (CIIE), který začíná v pondělí v Šanghaji. Zeman se do ČR vrací v úterý, v Číně se setká i s viceprimátorem Šanghaje či s guvernérem provincie Che-pej.

Zemanův program v Číně zahájí nedělní večeře, na které budou Si Ťin-pching s manželkou Pcheng Li-jüan hostit vrcholné představitele několika desítek zemí. Podle serveru South China Morning Post se akce zúčastní například premiéři Ruska Dmitrij Medveděv, Maďarska Viktor Orbán, Vietnamu Nguyen Xuan Phuc či Pákistánu Imran Chán.

V pondělí bude Zeman asistovat u otevření prvního ročníku veletrhu CIIE, který si klade za cíl podpořit dovoz zahraničních výrobků a služeb do Číny. Čína jím chce dát najevo, že je připravena více se otevřít světu a zpřístupnit trh zahraničním aktérům. ČR má s Čínou dlouhodobě velký obchodní deficit. Český export loni dosáhl 56 miliard korun, import z Číny 475 miliard.

Anketa Dokončí podle vás Miloš Zeman své prezidentské funkční období? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 6465 lidí

Zeman provede Si Ťin-pchinga českou expozicí, pro kterou je na veletrhu vyhrazeno 590 metrů čtverečních a klade si za cíl prezentovat české průmyslové dědictví a úspěšné obory. "Na expozici budou mimo jiné exponáty ze skláren Moser a Rückl Crystal, modely automobilek Škoda a Tatra Trucks nebo klavír společnosti Petrof. Dále budou zastoupeny i segmenty hraček, letectví a potravinářství," uvedl generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

V pondělí čeká Zemana ještě návštěva čínského stánku a jednání s guvernérem provincie Che-pej Sü Čchinem. Následovat bude večerní schůzka národních delegací vedených prezidenty. Po ní bude Zeman hovořit i s vedením společnosti CITIC, která postupně přebírá většinu čínských obchodních aktivit v ČR po problémech společnosti CEFC.

Než návštěvu Zeman v úterý zakončí, bude jednat s viceprimátorem Šanghaje Li Čchiangem a vystoupí při zahájení česko-čínského obchodního fóra.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním z hlavních cílů prezidentovy cesty je podpora ekonomické diplomacie, druhá linie je politická. Do Číny společně s hlavou státu zamíří ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), ministryně průmyslu Marta Nováková, ministr dopravy Dan Ťok (oba za ANO) a ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), kteří budou u vrcholné schůzky delegací s prezidentem a chystají i vlastní program.

Petříček ČTK řekl, že se v Číně zúčastní slavnostního odhalení plakety připomínající čínskou pomoc českým Židům prchajícím před nacismem. V jednání je podle něj možnost setkání s jeho čínským protějškem Wang I. Při této schůzce by Petříček chtěl nadnést otázku ochrany lidských práv, která podle něj musí být součástí dialogu s Pekingem, pokud má být česko-čínský vztah vyrovnaný. Ministr zahraničí také chce na šanghajském Expu využít možnost podpořit český vývoz do Číny, a přispět tak ke zmírnění deficitu obchodní bilance.

Hospodářská komora ČR přiveze do Číny šedesátičlennou podnikatelskou delegaci, další desítka firem se připojí přímo v Číně. Podnikatelé, kteří se mohli do delegace hlásit bez ohledu na velikost jejich firmy a odvětví, budou v Číně déle než hlava státu. V úvodní části cesty doprovodí Zemana, poté od 6. do 9. listopadu zamíří delegace spolu s Novákovou do města Kuang-čou.

Psali jsme: Pravda o raketách: Ano, Rusko může mít pravdu, říká muž, který si přál radar USA Škoda, že tu nemáme radar USA. Rusko a Německo? Dříve Ribbentrop-Molotov, dnes Nord Stream, říká Tomáš Pojar Petříček chce vrátit do zahraniční politiky lidská práva. A začne hned příští měsíc, až bude se Zemanem v Číně Okupace? A z jakých zdrojů čerpáte, pane Hermane? Exministra kultury vyděsilo přátelství Zemana s Čínou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pas, čtk