Prezident mi vyčítá, že jsem nevzal dva pokusy na sestavení vlády... Babišovo přiznání v tisku. A velká rána Fialovi

Expremiér Andrej Babiš (ANO) se zostra pustil do nově vládnoucí pětikoalice. „Jsem přesvědčený, že většina z těch současných politiků u moci tam je kvůli sobě, ne kvůli lidem,“ vypálil. Současná koalice je podle Babiše nesourodá. Na jedné straně jsou ultralevicoví Piráti a na straně druhé konzervativní lidovci. TOP 09 chce euro, ODS ne. Už tyto příklady podle Babiše ukazují, že nové vládě nejde o pomoc lidem, ale o funkce. A to byl teprve začátek. Vyčinil i novinářům.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš sice již není premiérem, ale v rozhovoru pro server Lidovky.cz, který vlastní, oznámil, že se hodlá dál prát za zájmy voličů svých, i voličů ČSSD a komunistů, což jsou strany, které za spolupráci s ANO v minulém volební období vypadly po říjnových volbách ze Sněmovny. Babiš odmítl myšlenku, že by tyto dvě strany vysál. Sociální demokracie se z Babišova pohledu rozložila sama, neboť se rozdělila na dvě skupiny a jedna z těchto skupin nesouhlasila s účastí strany ve vládě, ač to bylo pro ČSSD výhodné. Alespoň podle Babiše.

„Otázka je, kdo koho vysál. Nicméně letošní volby byly referendem o Babišovi. Program obou koalic byl jasný: Antibabiš. Zažívali jsme tu mediální masáž, některá média proti mně vedou od roku 2016 systematickou kampaň. Nyní je to, myslím, očividné. Přístup novinářů a redaktorů k nové vládě je v porovnání s tou naší do očí bijící. Vidíme to třeba u podivného financování hnutí STAN z Kypru. Nikdo se jich neptá na původ peněz. Stáli jsme proti obrovské přesile polistopadového kartelu,“ upozornil Babiš.

Zdůraznil, že hnutí ANO nechávalo v úřadech profesionály a měnilo úředníky jen podle toho, jak byli schopní. Na svém postu dlouho zůstával policejní prezident i nejvyšší státní zástupce. Vše prý dělal pro občany. Pro seniory, pro učitele i další zaměstnance.

„Já jednám na rovinu a čestně, ve prospěch občanů. Nejsem součástí nějaké party. I za cenu toho, že skončíme na čtyři roky v opozici. Pan prezident mi vyčítá, že jsem nevzal dva pokusy na sestavení vlády. Přitom jsem klidně v čele vlády mohl sedět do ledna 2023, mohl jsem to celé zdržovat a uměle natahovat. K čemu by to ale bylo? To jsem absolutně nechtěl,“ zdůraznil šéf hnutí ANO.

Stávající vládě prý nejde o blaho lidí, jen o funkce. Koalici považuje za slepenec, kde jeden migranty v Česku chce, druhý nikoli, jeden chce euro, druhý ne, a tak dále. „Dohromady to není nic než mocenský polistopadový kartel. I noví Piráti se nakonec nechali uplatit posty. Starostové je totiž brutálně podvedli kroužkováním. Pokud vím, byla to plánovaná akce. Místo toho, aby Piráti řekli, že jdou do opozice, nechali se zkorumpovat a šli do vlády,“ nešetřil ostrými slovními náboji Babiš.

Prozradil také, že se během příštího roku vyjádří ke své případné prezidentské kandidatuře. Záležet prý bude na tom, jak se k věci postaví jeho rodina.

