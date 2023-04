Prezident předal cenu Svěrákovi. Sál tleskal. A Petr Holec se neudržel

reklama

„Dobrý večer vám všem, a moc děkuju za tu možnost dnes tady uvést asi hlavní cenu večera. Opravdu si toho moc vážím, protože se jedná o člověka, který pro mě je takovou celoživotní kulturní konstantou. A to nejenom v rolích divadelních, filmových, jako autor scénářů, textů k písničkám, autor knížek, prostě člověk, který mě provázel celý život a který mě také mnohokrát pobavil, ale také poučil. Ale protože tady dnes předáváme hudební ceny, tak se budeme orientovat na tu jeho hudební část tvorby. A já jsem si chtěl osvěžit, co vlastně všechno má z hlediska hudby za sebou, a tak jsem se zeptal Mr. Googla, který ví všechno, a když jsem se dopočítal asi k číslu 200 a stále jsem ještě nebyl u konce, tak jsem toho nechal a řekl jsem si, že se spokojím s jedním citátem ze hry Blaník, kdy rytíř Veverka z Bítýšky odpovídá učiteli Chvojkovi na dotaz: Kolik vlastně je blanických rytířů v hoře? A on mu říká, že na to může odpovědět úplně přesně, že jich je nepočítaných. A tak je to stejně s těmi písničkami. A jsem opravdu moc rád, že tu cenu mohu předat Zdeňku Svěrákovi,“ řekl Pavel a ozval se opět mohutný potlesk.

Svěrák následně prezidenta objal a dodal: „To je překvápko.“ – „Děkuju, je to vaše,“ řekl Pavel a dál zůstal se Svěrákem na pódiu, celý sál jásal vestoje. Petr Pavel s manželkou Evou se mezitím usadili u stolu, kde seděl právě Svěrák s Jaroslavem Uhlířem.

„Posaďte se, děti. Proto mi nikdo nechtěl říct, kdo mi to bude předávat. Já moc děkuju, že jsem se dostal do dvorany slávy a děkuji, že jste mi přichystali takové překvapení, že zrovna náš pan prezident mi tu cenu předal. Chtěl jsem vám říct, ještě než jsem se dozvěděl, že to bude právě on, že Voskovec s Werichem měli pravdu, když napsali, že život je jen náhoda. Život je skutečně řetězec náhod, a já, kdybych náhodou nepotkal Jaroslava Uhlíře, který sedí tady vedle – z jedné strany má první dámu, a z druhé strany má třetí manželku... Kdybych nepotkal Jaroslava Uhlíře, tak tady nestojím, protože bychom nenapsali tolik písniček. Kdyby někteří kolegové chtěli vědět, jak se to dělá, abyste udělali několik set písniček... je to docela jednoduché. Když každý rok jich složíte deset a vydržíte třicet let jako my, tak je to tady. Moc vám děkuju,“ zakončil Svěrák.

„Moc dojemný, na tenhle pokrytecký kýč bude i celý Česko malý. Nevíte, povyprávěl Pavel/Havel pár zábavných historek ze života agenta Pávka s falešnou občankou? Já jen, že muziku tvrdil fakt slušně, a co třeba Anděl za celoživotní dílo?“ okomentoval předávání cen komentátor Petr Holec.

