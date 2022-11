Prezidentská volba: Karel Schwarzenberg si řekl své. Slovy Petra Koláře

reklama

„Přiznejme si, že v žádné jiné civilizované evropské zemi by si člověk, který čelí soudní obžalobě, na hlavu státu kandidovat netroufl. V tomto jsme opravdu jedineční,“ zaznělo od Schwarzenberga k jednomu z hlavní dvojice favoritů aktuálních průzkumů.



Aktuálního lídra průzkumů boje o Hrad – někdejšího náčelníka Generálního štábu Armády ČR a bývalého předsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla pak Schwarzenberg vnímá jakožto „vážného“ prezidentského kandidáta.

Do voleb s úsměvem

„Nejblbější důvod proti jeho kandidatuře, který jsem se nedávno dočetl, je, že je voják,“ vyjádřil se k výtkám, kterými se do Pavla strefují i jeho protikandidáti.



Do Pavla se v rámci jeho armádní služby pustila například bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, jež je podle posledních předvolebních modelů aktuálně na třetím místě. „Prezident není generál, aby rozhodoval o tom, jestli obětujeme pravé nebo levé křídlo,“ vyjádřila se o prezidentské funkci, přičemž je jasné, ke kterému z protikandidátů tuto kritiku mířila.



Ještě ostřejší slova volil dle průzkumů aktuálně čtvrtý favorit prezidentské volby, jímž je senátor Pavel Fischer. „V Evropě nosí uniformu jako hlava státu jen Lukašenko,“ vyjádřil se nedávno pro deník Právo.



A jeho senátorský kolega a neúspěšný kandidát z minulých prezidentských voleb Marek Hilšer, který nyní opět kandiduje, se na jedné z debat vyjádřil, že by prezident „neměl být voják“ a „měl by být civilista“.

Fotogalerie: - ,,Prezident” Babiš v Ústeckém kraji

S těmito názory však Schwarzenberg nesouhlasí. „Stačí si vzpomenout například na prezidenta Eisenhowera, amerického generála, prezident De Gaulle byl generál francouzský, pamatuji si v padesátých letech v Rakousku prezidenta Körnera, který býval ještě c. k. generál a později byl velkou osobností sociální demokracie,“ komentoval.



„Proč by vojenské povolání mělo být u nás překážkou pro kandidaturu, mi ještě nikdo nevysvětlil,“ vyjádřil se také k vojenskému působení Petra Pavla, jež bylo za minulého režimu dosti turbulentní. Pavel, jenž se narodil do rodiny důstojníka Československé lidové armády, se již od útlého mládí věnoval kariéře v armádě a hned po základní škole zamířil na Vojenské gymnázium Jana Žižky v Opavě a následně na Vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově a v armádě sbíral pochvaly za jeho „třídní uvědomělost“. Těsně před pádem režimu měl také působit v komunistické vojenské rozvědce pod krycím jménem „Pávek“ a kromě toho byl podle dobových posudků zapáleným komunistou.



Schwarzenberg míní, že Pavlův spolužák Pavel Beneš, jenž byl v letech 1988 a 1989 frekventantem elitní školy pro zpravodajské důstojníky, který se k jejich předlistopadovému působení několikrát vyjadřoval, je „velice sporná osobnost“.

Psali jsme: „Vodí si ho. Stojí za ním od počátku.“ Muž v pozadí generála, o kterém se nemluví

Petr Kolář vyrazil na obranu generála Pavla. „Není to komunista.“ Ale pak se zapletl do diskuse...

„Je jasné, že komunistická minulost Petra Pavla v osmdesátých letech opravdu nebyla šťastná. Důležitější ale je, jestli o tom teď říká pravdu a jestli, a to se zdá, je opravdovým a poctivým bojovníkem za demokracii, právní stát a prozápadní směřování naší republiky,“ míní.



K Danuši Nerudové Schwarzenberg poznamenává, že jde o „sympatickou dámu a bývalou rektorku Mendelovy univerzity, což je jistě úctyhodné a svědčí to pro ni“. „A apeluje také na mé zelené instinkty. Nicméně zatím jsem od ní ještě neslyšel, proč by se vlastně chtěla stát naší prezidentkou,“ zhodnotil.



K senátoru Pavlu Fischerovi pak podotkl, že jej zná dlouhá léta a „patrně by byl dobrý prezident“. „Nejsem si ale jist, jestli je dobrý kandidát. Některé jeho výroky jsou poněkud nešťastné a mám obavu, že mu v souboji o Hrad dosti uškodí,“ doplňuje však hned vzápětí.

Další kandidáti pak podle Schwarzenberga „zřejmě soutěží jen pro soutěž samu a asi ani oni nepředpokládají, že by mohli být zvoleni“. „Uvidíme, co přinese ostrá volební kampaň a samozřejmě, překvapení jsou vždy možná,“ podotýká pak závěrem svého komentáře ke kandidátům na českého prezidenta.

Schwarzenbergova slova krátce na to sdílel i přední podporovatel Petra Pavla Petr Kolář, jehož dřívější vyjádření velmi přesně koresponduje i s aktuálním Schwarzenbergovým výrokem k Pavlově vojenské službě.

Psali jsme: „Vodí si ho. Stojí za ním od počátku.“ Muž v pozadí generála, o kterém se nemluví

„Co myslíte, byli generálové Eisenhower a de Gaulle dobrými prezidenty? A utrpěla demokracie v USA a ve Francii, když ti dva byli hlavou státu?“ tázal se Kolář již před třemi dny.

Co myslíte, byli generálové Eisenhower a de Gaulle dobrými prezidenty? A utrpěla demokracie v USA a ve Francii, když ti dva byli hlavou státu? — Petr Kolář???????????? (@PetrKol15555896) November 6, 2022

Jak je právě z diskuse pod tímto příspěvkem patrné, blížící se prezidentská volba rozděluje i samotné zakladatele TOP 09 a zatímco Schwarzenberg má na Pavlovo působení smířlivější pohled, někdejší ministr financí Miroslav Kalousek v posledních měsících stále více ukazuje na Pavlovu komunistickou minulost, což se projevilo i tentokrát.

„Jenom doplňující otázku, Petře: Oba pánové, Eisenhower i de Gaulle také nejdřív makali pro Hitlera a až když se to otočilo, sloužili spojencům?“ reagoval na Kolářův příspěvek s odkazem na Pavlovo nasazení v zájmu Varšavské smlouvy.

Jenom doplňující otázku, Petře @PetrKol15555896 : Oba pánové, Eisenhower i de Gaulle také nejdřív makali pro Hitlera a až když se to otočilo, sloužili spojencům? — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) November 7, 2022

Kromě toho, byl to právě Petr Kolář, který na Pavla Beneše nasazoval, že jeho obec je zadlužená a že je sám členem komunistické strany.

https://t.co/u1GLzoWXGz



Tak on pan Beneš spolupracuje s KSČM. No vida… To si tedy Novinky, resp. Právo pěkně naběhly. Opravdu věrohodný svědek ?? Díky za podporu, pane redaktore Dando?? — Petr Kolář???????????? (@PetrKol15555896) October 22, 2022

Psali jsme: Prezidentská volba: Přidal se Jarek Nohavica. S písničkou na rtech Poslední šance prezidentských kandidátů. Napilno mají Josef Středula i Karel Janeček O fous. A to ještě neoznámil kandidaturu. Babiš s generálem natěsno Petr Kolář vyrazil na obranu generála Pavla. „Není to komunista.“ Ale pak se zapletl do diskuse...

