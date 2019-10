Prezidentské volby v USA. Znovu se mluví o Clintonové

Politička Hillary Clintonová znovu zvažuje kandidovat na prezidentku USA v případě, že by měla reálnou šanci uspět, informoval list The New York Times. Demokraté vyjadřují obavy, že jejich současní kandidáti na prezidenta nejsou vhodní, informuje server iDNES.cz.

Prezidentskou kandidaturu v USA zvažuje kromě někdejší ministryně zahraničí také bývalý starosta New Yorku Michael R. Bloomberg. Kromě Clintonové by demokratům přišla ideální i bývalá první dáma Spojených států Michelle Obamová, která ale možnost své kandidatury opakovaně vyloučila.

Podle listu The New York Times je však nepravděpodobné, že by se Clintonová nebo Bloomberg do primárek nakonec opravdu zapojili. Oba si nejsou jistí tím, že by měli na současné demokratické kandidátce šanci. Jsou toho názoru, že už zahrnuje silné liberální kandidáty, mezi kterými vyčnívá někdejší viceprezident Joe Biden.

Aby se do boje o prezidentské křeslo zapojili, musel by podle demokratů Biden odstoupil nebo utrpěl zásadní oslabení. Zároveň by k němu nedošlo dřív než po Novém roce.

