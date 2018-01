Prezidentští kandidáti navrhovali, co připravit Babišovi k novoročnímu obědu. Hilšer by volil halušky, aby mu připomněl, odkud pochází

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zavítal za prezidentem Milošem Zemanem do Lán. Ale zatímco si politici pochutnávali na zámeckém menu, v podhradí se sváděl boj o to, kdo bude prezidentem příštích pět let. Může to být Miloš Zeman, ale může to být také některý z jeho osmi protikandidátů, kteří se střetli ve velké debatě pořádané serverem Blesk.cz. Prozradili v ní mimo jiné, čím by pohostili Andreje Babiše, pokud by ho sami zvali na oběd.

Čím by prezidentští kandidáti pohostili premiéra Andreje Babiše, kdyby ho zvali na tradiční novoroční oběd místo současného prezidenta Miloše Zemana?

„Pokud bych vařil sám, tak bych uvařil nějaké dobré rizoto,“ prozradil Topolánek. Protože je sám zvyklý na diabetickou dietu, nutil by Babiše jíst také dietní jídlo.

Michal Horáček by sáhl k rybě – ke kaprovi, k candátovi nebo štice. Pavel Fischer by vařil sám jen v případě, že by měl s premiérem dobré vztahy. Uvařil by třeba lososa s kořeněnými bramborami. Jiří Hynek by prý sáhl ke zvěřině, masu se šípkovou omáčkou. Vratislav Kulhánek by dal přednost huse s knedlíkem.

Nejmladší prezidentský kandidát připomněl, že je český premiér původem Slovák, takže by nebylo od věci pohostit ho nějakým slovenským jídlem, aby se v České republice cítil jako doma. „Protože je Babiš Slovák, tak bych mu udělal halušky s brinzou, aby se cítil jako doma,“ poznamenal Hilšer.

Profesor Jiří Drahoš prý doma moc nevaří, ale jednou za rok dělá rybí polévku, možná by se dala uplatnit, poznamenal. To další prezidentský kandidát, Petr Hannig, by Babiše pořádně vykrmil, neboť se mu jeví příliš hubený. Předseda vlády by dostal na stůl knedlo, vepřo, zelo a to vepřové maso by bylo pořádně prorostlé. Jako zákusek by Hannig nechal servírovat buchty.

Než se prezidentští kandidáti rozloučili s diváky, snažili se jim popsat, jakými prezidenty by byli.

„Chtěl bych občanům slíbit, že nebudu ani Zeman, ani Antizeman a že se pokusím tu kavárnu a venkovskou hospodu spojit. To je můj hlavní slib,“ konstatoval Topolánek. Horáček zavzpomínal na rok 1989, kdy v politice bojoval za svobodu. Dnes se mu zdá, že politici zapomněli na občany. Horáček by za tyto někdy údajně přehlížené skupiny rád mluvil. Chtěl by mluvit za zdravotní sestry a jiné profese.

Fischer by rád přinesl nějakou vizi. Vizi rozvoje celé země včetně dopravní infrastruktury, ale také našeho ukotvení ve světě.

Hannig zdůraznil, že by jako nejvýše postavený politik země před nikým neohýbal hřbet. „Jako prezident se budu snažit, aby Česká republika nikdy nepřijala euro, protože euro srazí platy a důchody.“ Kromě toho se zavázal, že jako prezident bude bránit přijímání migrantů z problémových zemí. „Před nikým se nebudu klanět,“ podotkl.

Jiří Drahoš by jako prezident akcentoval sociální stránku. „Chci, aby Česká republika byla demokratickou zemí, která se dokáže postarat i o ty slabší,“ řekl pan profesor. Dbal by prý na to, aby byly slyšet hlasy všech lidí z různých vrstev společnosti. Jako prezident by se snažil mluvit za ně.

Prezident Zeman na debatě uchazečů o Hrad již tradičně chyběl. Trvá si totiž na tom, že nevede kampaň za své znovuzvolení.

