Prezidentští kandidáti se možná utkají hned čtyřikrát. Zeman souhlasí, teď je to na Drahošovi

Současný prezident Miloš Zeman doposud účast v televizních debatách odmítal, a to proto, že se zavázal, že nepovede osobní kampaň a nebude útočit na své protikandidáty. Jeho soupeři v boji o Hrad ho za to ustavičně kritizovali. Před pár dny prezident Miloš Zeman přistoupil na to, že se zúčastní dvou duelů s Jiřím Drahošem. Nyní ale Ovčáček oznámil překvapivou informaci, že ve druhém kole prezidentské volby přistoupí hlava státu na debaty ve čtyřech televizních stanicích.

„S úsměvem jsem si vyslechl tvrzení Miloše Zemana, že jsem ho poprosil, aby šel do debat,“ řekl posluchačům Českého rozhlasu Drahoš a dodal, že vyloženě o žádnou prosbu prý nešlo. Poté, co Zeman na tiskové povolební konferenci oznámil, že je ochoten účastnit se dvou debat ohledně prezidentských voleb, Jiří Drahoš sdělil, že toto rozhodnutí respektuje a považuje za fér, ať si médium, kde se jedna debata odehraje, určí prezident sám a druhé médium určí on. „Já jsem se rozhodl pro Českou televizi a jsem zvědavý, jak na to bude reagovat. Sám často říká, že jen blbec nemění svůj názor,“ dodal Drahoš.

A odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Drahoš bude asi pěkně překvapený. Zeman totiž nakonec potvrdil čtyři televizní debaty. „Pan prezident přijal nabídku těchto televizních stanic účastnit se duelů s Jiřím Drahošem: Nova, Barrandov, Prima a ČT,“ uvedl na svém Twitteru mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Drahoš nabídky čtyř televizních debat prý nyní zvažuje.

Pan prezident přijal nabídku těchto televizních stanic účastnit se duelů s Jiřím Drahošem: NOVA, BARRANDOV, PRIMA a ČT. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 15. ledna 2018

autor: nab