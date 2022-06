Přežít jednu dvě zimy. Vondra odhalil plán. Ale za vysoké ceny prý nemůže jen Putin

reklama

„To samozřejmě implikuje, jak pomáhat jinak, protože ta situace je dost bezprecedentní. Já jako zkušený diplomat si za těch třicet let po konci studené války pamatuji lecjaký vojenský střet ve světě, ale myslím si, že přece jenom bych málokde hledal, kde je to tak černobílé, kdo je agresor a kdo je oběť. Protože vzpomeňme si na ten projev Putina, když zahajoval tu válku, to bylo něco mimořádně nehorázného, absolutní nula respekt k Ukrajině jako k zemi suverénní, k Ukrajincům jako k politickému národu. A ten útok, který málokdo čekal, že půjde přímo na Kyjev, celoplošná invaze... A z druhé strany ti Ukrajinci, kteří dělali všechno pro to, než nastal ten útok. Aby se vyhnuli, že dají nějakou záminku,“ míní Vondra, že jasno o útoku bylo už dva dny předtím, při projevu.

„Ukrajinci mobilizovali skutečně až v den útoku a snažili se opravdu držet nervy na uzdě, tak aby nevyvolali jakoukoliv záminku. Když se provádí útok, hledá se zdůvodnění, často jsou to lži nebo různé vykonstruované věci, myslím si, že Ukrajinci v tomto ohledu měli mimořádnou míru trpělivosti. A toto byl bezprecedentní útok,“ dodal Vondra.

„Nemůžeme tohle nechat jen tak. Kdybychom to nechali jen tak, že silnější tady, když se náhodou tady ráno probudí, nebo někde kolem covidové izolace mu rupne v bedně a pojme tedy představu, že tady obnoví silou ruské impérium fakticky během pár týdnů, tak kde se pak zastaví? Václav Havel říkával takovou docela moudrou větu, že ten ruský problém je, že nezná svoje hranice,“ dodal Vondra.

„Tohle nemůžeme tolerovat. Už jsme to jednou poznali na vlastní kůži, že ty ruské boty jsou schopné dopochodovat až sem a jako následovalo období, na které radši zapomenout a nikdy více a nikdy znovu,“ dodal Vondra.

A mohla by ruská vojska napochodovat až do Prahy? „Nemyslím si, že Česko by bylo hned další na řadě. Ale máme tam Moldavu, ta si myslím, že je v permanentním ohrožení. Jsou tam baltské státy, přístup k moři je pro Rusko zásadní věc. A takhle to vlastně pokračovalo dál v té polovině 20. století. Nakonec se zastavil až v Německu. Západ se přece jen musel hodně snažit, kvůli tomu vzniklo NATO, aby nešel Stalin tehdy dál. Byl tam ten sen... S pomocí komunistů ve Francii, Itálii to zase dál rozvrtat a pak toho zase třeba vojensky využít,“ zmínil Vondra.

Dále hovořil i o hrozbě jaderné války. Jak daleko je, Vondra neumí říct. „Rusové o tom hodně mluvili, před měsícem měli takové období, kdy v tom týdnu skoro něco takového naznačovali... Jsem někde seděl s nějakými přáteli, tak jsme se shodovali, že ta rétorika jako by měla implikovat, že to můžou zkusit, ne ve větším měřítku, nějaká ta taktická zbraň, která má omezený dopad – ale zatím vždycky – aspoň mezi –, když tady pomineme džihádisty, kde se nemůže člověk spolehnout vůbec na nic, tak přece jenom v tom světě, kde dominuje nějaká racionalita, a já si myslím, že i za tou ruskou expanzivní úvahou je nějaký záměr rozšiřovat to impérium, tak že přece jenom se vždycky odlišovala jaderná rétorika, zastrašovací a na druhé straně to použití,“ dodal Vondra.

„Válka stojí obě strany velmi mnoho. Sankce mají jediný cíl, aby Rusko změnilo své chování,“ míní Vondra a dodává, že šance na mír tu určitě je. „Ani nebudou mít sílu tady válčit několik let. Ty ztráty jak na té ozbrojené technice, tak na těch životech lidských jsou veliké. A v nějakém momentu tam určitě dojde k příměří. Podle mě se hraje teď o to, aby to byla oboustranná dohoda. Aby to nebylo něco, co přes hlavu Ukrajinců – něco jako Mnichov o nás bez nás, myslím si, že na tomhle bychom se my jako Češi určitě podílet neměli, ale v momentě, kdy Ukrajinci i Rusové dospějí k nějakému názoru, že už se jim nevyplatí dál válčit, že ta cena je daleko větší než nějaké ty zisky nebo výhody z toho plynoucí, tak samozřejmě bude velkou zodpovědností Západu i všech našich zemí se za to nějakým způsobem postavit, protože válka je samozřejmě strašná věc,“ podotkl Vondra.

Sankce podle něj tentokrát fungují. „I když do nějakého ideálu to má daleko. Mají nějakou stupňovanou povahu. Nepochybně to ale Rusko cítí, mluví o tom i otevřeně. Takže ty sankce, které Západ nebo Unie nebo USA vyhlasovaly po anexi Krymu nebo po útoku na Gruzii, tak tehdy to byly komické sankce. Já jsem to hodně kritizoval, že to bylo takové mravní alibi Západu, něco prostě děláme, že to nenecháváme jakoby jen tak, ale fakticky se tomu Putin a celá ta ruská elita smála, protože zakázat třeba pár generálům KGB cestu na riviéru, když pojedou klidně na Krym, to nebylo něco, co by je vystavilo tlaku. Ale tohle si myslím, že je tlaku vystavuje, že mají stupňovitou povahu – teď si myslím, že to embargo na ropu, 90 procent dodávek do Evropy skončí, tak to si myslím, že je něco, co Rusové opravdu pocítí. Čili to kladivo, ten tlak je, zase to vyžaduje nějakou trpělivost, válka i to, co je okolo toho, to jsou záležitosti, které nemají řešení ze dne na den. Studená válka vyžadovala trpělivost čtyřicet let. To zadržování sovětského komunismu. Čtyřicet let. Tady to bude určitě méně. Ale dělat si iluze, že se to vyřeší za týden za dva, myslím si, že asi není namístě,“ dodal Vondra.

„Důležité je přežít příští jednu dvě zimy. Teď máme období... Nárůst cen má jednak na svědomí válka, ale také zelená eurounijní opatření,“ podotkl také Vondra k cenám energií. „Když jsou sankce, bolí toho druhého, ale bolí také vás. Když bohatší sankcionuje toho chudšího, tak ten bohatší má vždy větší rezervy, ale ten bohatší často – my jsme v bohaté společnosti – má menší schopnost něco obětovat než ten chudší. To tak bývá. Myslím si, že tady je skutečně prostor k tomu, aby vláda lidem přece jen usnadnila to přežití prvních dvou zim. Klíčové pro obyvatelstvo je topení, ať už plynem nebo elektřinou,“ podotkl i s odkazem na firmy Vondra.

