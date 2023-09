Při odhánění Matoviče se bokem dělo toto. A teď přišel dojezd

reklama

Předseda Směru Robert Fico se snažil prezentovat své názory na veřejnosti, když se za ním objevil automobil s reproduktory a v něm někdejší premiér a šéf hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič. Ten označil představitele Směru za mafiány a bastardy. K němu do auta si to přišel vyřídit exministr vnitra Robert Kaliňák (Směr-SD)

„Vypadni, vypadni,“ křičel Matovič. „Běž pryč, nechytej to, je to náš majetek, běž pryč,“ křičel Matovič na Kaliňáka a pokračoval i ve výkřicích do mikrofonu. „Kaliňák – mafián. Běž do prdele, zloději,“ křičel. „Běž do prdele, Kaliňáku. Vy jste zničili Slovensko,“ křičel dál Matovič.

Následně se oba muži začali rvát, když Kaliňák se drápal na Matoviče do vozu, až ten spustil klakson. „Pusť to, ty hajzle, to je můj majetek,“ křičel Matovič. Kaliňákovi přišli na pomoc další spolustraníci, jeden z nich pak dal Matovičovi z venku dovnitř otevřeným okénkem pěstí. „Hajzlové špinaví,“ křičel Matovič. Poté již zasáhla městská policie.

Robert Fico stál ke rvačce otočený zády a čekal, jak dopadne. Foto: Facebook

„Musím se zastat mých kolegů, kteří poté, co přišel Matovič provokat na naši tiskovou konferenci, udělali s ním pořádek. Matovič dostal to, pro co si přesně přišel. Když jsem byl na vojně, tak mě vždy učili, že s debilem, bláznem, se nedá vyjednávat a že jedna facka je lepší než třicet minut vyjednávání. Je mi jen líto, že nedostal mokrou rukou, protože by to byla vodoléčba,“ podotkl.

