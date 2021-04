Příběh jedné operace českých tajných služeb. Letadlo, velvyslanec, cesta do Moskvy. Hamáček jen naznačoval, ale i tak Moravec valil oči

reklama

„Nemohu komentovat kroky policie a probíhající šetření,“ konstatoval Hamáček. Důkazy, které dostal, považuje za dostatečné. „Ty informace, které máme, jsou podloženy dostatečnými důkazy, že opravňovaly k takto silné reakci České republiky,“ poznamenal Hamáček k vyhoštění 18 diplomatů-agentů Ruské federace z České republiky. „My dneska říkáme, že podle informací, které máme k dispozici, stojí za tím výbuchem dva agenti ruské tajné služby GRU,“ uvedl Hamáček.

Poté před kamerami sdělil, že podle informací, které má, k explozi zbrojního materiálu mělo dojít až 3. prosince, kdy zbraně už měly být v Bulharsku. Ale některé nálože připravené k výbuchu explodovaly předčasně, už v říjnu. Druhý, tentokrát už plánovaný výbuch se odehrál opravdu v prosinci, ale zbraně byly stále na českém území.

„Ten krok, který jsme zvolili, je do jisté míry bezprecedentní, i když možná počet 18 vypadá málo. My jsme vyhostili všechny agenty, u kterých tři české tajné služby mohou prokázat jejich příslušnost k ruským tajným službám. My jsme tady Rusku rozbili dvě rezidentury, a to je krok, ze kterého, jak doufám, se dlouho nevzpamatují. ... My jsme postupovali přesně podle doporučení našich tří tajných služeb. To je všechno, co k tomu mohu říci,“ pravil Hamáček.

Spoluobčanům sdělil, že ruská strana bude požádána o spolupráci v šetření celé kauzy, ale Hamáček otevřeně přiznal, že nepočítá s tím, že ruská strana bude spolupracovat a že dovolí české policii kupříkladu vyslechnout jejich agenty. Toto ruská strana v posledních letech nikomu neumožnila a podle Hamáčka nelze čekat, že by k Česku přistupovala vstřícněji.

Moderátorovi Václavu Moravcovi potvrdil, že si nedokáže představit, že by se Rusko dostalo k výstavbě nového reaktoru v Dukovanech, a to ani jako součást širšího konsorcia firem. Zdůraznil však také, že konečné slovo v této věci má vláda. „Ale otevřeně říkám, že nevím, co bych do bezpečnostního dotazníku pro Rusko měl napsat,“ řekl Hamáček.

Osobně nepředpokládá, že Rusko bude stát v nejbližší době o jakékoli konzultace s Českem. Zvlášť, když už se chystá vyhoštění českých diplomatů z Ruska.

V jednu chvíli Hamáček dal jasně najevo, že se bude šetřit i to, zda byly dodrženy všechny zákony, které se týkají uchovávání tajných informací, a aby se podařilo zabránit jejich únikům na veřejnost.

Česko podle Hamáčka požádá své partnery v NATO a v EU o vyjádření solidarity s Českem. A bude na jednotlivých zemích, zda a jak tuto prosbu naplní. Možná ji naplní tak, že vyhostí několik ruských diplomatů ze svých zemí, ale to je jen na nich.

Před kamerami prohlásil, že pokud bude na vládě znovu navrženo povýšení šéfa BIS Michala Koudelky do generálské hodnosti, tak bude Hamáček hlasovat pro. „Budeme se o tom bavit,“ řekl Hamáček.

Prezident Miloš Zeman návrh vlády na povýšení Michala Koudelky opakovaně shodil pod stůl a agenty BIS označil za „čučkaře“.

Teď měla BIS podle něj zásadní podíl na rozkrytí dění ve Vrběticích.

Jan Hamáček také v pořadu popisoval události posledního týdne, kdy od Tomáše Petříčka převzal ministerstvo zahraničí. Ostrý dotaz Václava Moravce, zda chtěl v pondělí vézt do Moskvy informace o kauze Vrbětice, jej přiměl, aby trochu poodkryl příběh, který se rozehrál.

Veškeré kroky ve vztahu k Rusku byly podle Hamáčka „koordinovány s cílem ochránit naší zemi“.

„Postupovali jsme přesně v souladu s doporučeními našich tří služeb, a využili jsme tu situaci na maximum,“ sdělil Moravcovi poté. Naznačil, že akce byla koordinovaná a plánovaná dlouhodoběji. „A ten čas jsme využili maximálně,“ dodal spokojeně.

Moravec se pak zajímal o cestu velvyslance Pivoňky z Moskvy do ČR, která měla proběhnout ve středu. Zda byl připravován na vypovězení českých diplomatů, na to však Jan Hamáček Moravcovi neodpověděl.

A pak moderátor položil ostrý dotaz: „Řada politiků vás obviňuje, že jste měl v pondělí odletět do Ruska a vyzradit informace Rusům“. Zdůraznil Hamáčkovi, že si plánoval cestu do Ruska a přitom měl informace, že ve Vrběticích je ruská stopa.

Hamáček se musel smát, že je to absurdní. A pak odhalil: „Tady po nějakou dobu probíhala velmi úzká koordinace bezpečnostních složek“. Připomněl tweet Michala Koudelky, který děkoval za „skvělou spolupráci“ kolegům z NCOZ a oceňoval „razantní reakci“ premiéra a ministra vnitra.

Ředitel BIS Koudelka: “Chtěl bych poděkovat kolegům z NCOZ za skvělou spolupráci a ocenit razantní reakci premiéra a ministra zahr. věcí. Takhle se chová sebevědomá a hrdá země. Veškeré kroky v celé kauze byly koordinovány s cílem ochránit bezpečnostní zájmy ČR.” — BIS (@biscz) April 18, 2021

Hamáček pak Moravcovi odpověděl formulací o „úzké spolupráci bezpečnostních orgánů“ i na dotaz po jeho cestě do Moskvy v pondělí.

Moravec následně otevřeně nazval příběh o jeho cestě do Moskvy jako „zastírací manévr“ ke konzultacím a povolání velvyslance do Prahy.

Hamáček odmítl Moravcovo tvrzení, že by to byl premiér, kdo mu cestu zakázal. „Dá se říci, že to vyjádření pana premiéra byla jediná věc která se úplně nepovedla, ale to se stává,“ dodal k Babišovu pátečnímu výstupu.

„Takže vy jste nechtěl letět do Moskvy vyjednávat dodávku vakcín,“ zeptal se přímo Moravec. Hamáček uvedl, že v situaci kdy hrozilo prozrazení případu s Vrběticemi by si takové riziko, jako je cesta do Moskvy, nedovolil podstoupit.

Petříček měl v noci ze soboty na neděli Deníku N prozradit, že o akci věděl delší čas, což Hamáčka překvapilo. V bezprostřední reakci uvedl, že pokud Petříček skutečně tuto informaci pustil na veřejnost, podá trestní oznámení pro ohrožení utajovaných skutečností.

Při tomto výkladu už Moravec lapal po dechu a pustil se do Hamáčka, že se chce Petříčkovi pomstít za boj na stranickém sjezdu a zda mu přijde vhodné takto zneužívat vnitrostranické půtky.

„To co jsem včera řekl bylo to jediné, co jsem říci mohl, když jsem byl včera konfrontován s dotazem novináře,“ mírnil Hamáček své rozhodnutí. Je však prý určitě třeba prověřit, že byly dodrženy zákony České republiky.

