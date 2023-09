Příběh přímo od urny: Slovenský rebel dostal po hádce s komisí pokutu. Budete koukat, za co

reklama

"Když vybuchne sopka na ostrově, kde se zrovna nacházíte, tak vás začnou evakuovat. Jeden vrtulník pilotuje blázen a druhý zloděj. Do kterého nastoupíte? Já nastoupil při těchto volbách do vrtulníku, kde jsem si vědom, že přijdu o peněženku, ale přežiju to. Tak asi bude volit většina Slováků," parafrázoval slova politického analytika Jána Baránka, Martin. A pak jsem s ním šel k volební urně.

Ve volebních místnostech

Byli jsme ve volbeních místnostech na základní škole v ulici Vozovova nedaleko budovy Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Bylo jich tam přes pět, pro každý volební okrsek jedna. V mnoha nám dovolili fotografovat, pakliže se zeptáme voličů. Klaplo to v mnoha případech. A mezi tím přišel Martin Klieštinec. Nebudu tajemný. Jde o podnikatele, který byl k současným slovenským vládám velmi kritický a seznámili jsme se při mých předchozích návštěvách země pod Tatrami.

Vyplnil svůj volební lístek a prohlásil, že si chce ponechat ostatní volební lístky, tedy rozpisy stran, které nezvolil. Běžně je lidé odhazují do urny na to určené. A nastal obrovský úlek. Jedna paní z volební komise provolala: "Bože, toto jsme zde ještě neměli!" Další člen komise prohlásil: "Ale to bude stát tisíc euro." Klieštinec, protože je poučený volič, odvětil: "Ále. Vím, že pokuta je třiatřicet euro." Paní z komise s ním začala sepisovat lejstro. "Volič se rozhodl ponechat si zbylou sadu nepoužitých hlasovacích lístků i přes hrozbu pokuty 33 eur." V přepočtu jde o více než osm set korun. Paní to třikrát přepisovala, protože takového "exota" ještě nepoznala.

Ta dáma se vyjádřila ve smyslu, že je to naprostá ko****na. Někteří si dají ty zbývající lístky do kapsy, ale aby se k tomu někdo takhle přímo přihlásil, to nezažila. Byla z toho velmi rozpačitá. Byla prý ve volební místnosti od šesti od rána a všichni museli dávat dohromady volební sety, tedy volební lístky, které jim dovezli z tiskárny, všech stran dát do jedné obálky, aby lidé mohli volit.

A rebel hovoří...

Rebel s příčinou Martin Klieštinec do této školy chodil jako malý kluk a ve volební místnosti, kde nyní volil, se dokonce několikrát učil. Když se ho ptám, proč takhle rebeluje, odvětí: "Odjakživa si lidé brali na památku volební lístky, které nepoužili. Navíc u těch volebních lístků, které tam zůstaly, hrozí zneužití. Však i ekologicky je to v pořádku. Já to mám jako památku, ale u ostatních se ten papír nejspíš vyhodí. Je to přes dvacet lístků a jsou to papíry, na které by dobrý spisovatel napsal kratší novelu."

Klieštinec říká dál: "U vás v Česku je parta velmi moudrých lidí, kteří zkoumali kolapsy a regenerace civilizací od starobylého Egypta až do současnosti. Vedl je Miroslav Bárta a byl tam třeba Václav Cílek. A jedním ze sedmi základních principů kolapsu byla komplikovanost společnosti. Byrokracie, která začala být pro běžné lidi až tak netransparentní, že se v ní neuměli zorientovat. A jak říkal Werich: 'Je třeba si to hlídat'. Veškerá byrokracie se dá zneužívat."

Jak řekl následně, Bratislava a většina větších měst jsou na Slovensku liberálními baštami a vyhodit lístky nevolených je výmyslem mladých progresivních stran. "Před čtyřmi lety jsem spoluorganizoval velké prostesty dopravců. Blokovali jsme hranice s vámi Čechy, ale i s Maďarskem a Rakouskem. Protestovali jsme proti straně SMER a proti jejich kauze s mýtným tendrem. Dnes ráno jsem se díval při holení do zrcadla a toho člověka z minulosti jsem nepoznal. Volil jsem SMER," sděluje s tím, že volil menší zlo. Ostatně na slovenských sociálních platformách se roznesly rady, aby lidé lístky stran, které nechtějí volit, roztrhali.

