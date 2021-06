Příběh z časů covidu: Vozíčkářka s dýchacími problémy dostala výjimku na respirátor. A přečtěte si, jak dopadla

reklama

Nošení roušek a respirátorů se jí nelíbilo od začátku. Sama je nosit nemůže. Po úraze i amputaci nohy trpí silnými bolestmi, těžko se jí dýchá i tak. „Protože mám silné bolesti, těžko se nadechuji a s respirátorem bych nemohla dýchat vůbec,“ řekla redakci. Kvůli odmítání nosit ochranu dýchacích cest přišla o úklidovou službu, kterou běžně dům s pečovatelskou službou, v němž žije, poskytuje. „Nepomáhají mi. Byla tady pečovatelka, chtěla, abych si vzala roušku. Když jsem odmítla, tak vyžadovala alespoň štít, ale ten je pro mě ještě horší. Odráží zvuky do hlavy, orosí se a navíc ještě odráží světlo do očí. A pak mi řekla, že pokud si nevezmu roušku, budeme muset úklid ukončit. Odpověděla jsem, ať mi tedy úklid ukončí a od té doby už mi nepřišli pomoci,“ popsala Jolana Hynková. Zda jí službu později obnoví, netuší. Už si ji zajistila jinde od svých kamarádek a známých, kteří jí chodí uklízet nebo pomáhají jiní přátelé. Každopádně však musí jezdit po městě a hledat, kdo by pomoci mohl.

Nechtěla respirátor, přišla o úklidovou službu

A není jediná. „Takže vedení pečovatelské služby mi zrušilo úklidy, musela jsem hledat pomoc zvenčí, sousedovi na vozíku je zrušili také a musel hledat pomoc jinde. Nechali bez pomoci ty nejvíce postižené,“ vysvětlila a přidala svůj zážitek s policejní hlídkou z loňského podzimu, kdy byla ochrana dýchacích cest opět povinná. Podle svých slov byla sotva pět minut na zahradě bez roušky a někdo na ni zavolal policii. „Přišel policista s policistkou, která na mě křičela jak na zločince, že jsou tady staří lidé a že je musím chránit. A já říkám: Nechcete mě rovnou zastřelit, když jsem tak nebezpečná? Prý musím mít potvrzení od lékaře. Na odpověď, že si tam druhý den dojdu, pokračoval křik,“ uvedla. Bránila se s tím, že má teplotu a bolesti, ale to nepomohlo. Policisté pak odešli, ale druhý den ji ve městě potkali znovu a ptali se na potvrzení. To jí však lékařka slíbila až druhý den.

Navíc se samotným potvrzením není spokojená. „Doktorka mi napsala jeden řádek, že z preventivních důvodů doporučuje nenosit respirátor venku, jinak ani slovo o mém zdravotním stavu a bolestech, prostě nic,“ uvedla Hynková. Problém má přitom i se zajištěním základních životních potřeb. Bez respirátoru ji totiž leckde odmítnou obsloužit. „Včera mě odmítli obsloužit v jednom obchodě, předevčírem v pekárně, kde jsem chtěla jen čtvrtku chleba, ale řekli mi, že bez respirátoru mě obsloužit nemohou. A já už nemám sílu se ani nadechovat, tak jsem se otočila a jela pryč. Už nemám sílu se s někým dohadovat.“

Pokud se jí nepodaří nakoupit bez ochrany dýchacích cest, musí pak jet přes půlku města a zkusit to jinde. Omezení věcí, které byly dříve normální, je pro ni vyčerpávající. „Jsem na vozíku 32 let, přes dva a půl roku jsem po nevydařené amputaci nohy, kdy mi nezabrousili hranu kosti, takže mě pořád řeže a pláču bolestí bez šancí na nějakou chirurgickou úpravu. Každý lékař mi řekne, že mám brát prášky. Ještě brát prášky, tak to už bych byla mrtvá,“ sdělila s obavou, o jak silné léky se jedná. Najít lékaře, který by jí chirurgicky pomohl, se nedaří, navíc trpí i bolestí páteře a levé ruky.

Problém s rouškami a respirátory nemá jen fyzický, tedy problematické dýchání. „Špatně vnímám už jen vidět lidi se zakrytými ústy. Je mi opravdu fyzicky špatně, když vidím, jak se v tom lidé dusí.“ Od státu dostala pět tisíc korun takzvané rouškovné a dostává příspěvek na péči, ale nižší, než na které má podle svého nárok: „Osm let mi blokují zvýšení příspěvku na péči. Mám lékařsky doložené body, které se posuzují na přiznání třetího stupně příspěvku na péči, což mi zamítli před osmi lety, protože sociální pracovnice napsala, že si na záchod dojdu sama. Revizní komise, člověk, který mě v životě neviděl, usoudil, že doma chodím, tak mi příspěvek zamítl,“ řekla Hynková.

Hynková: Už mi dochází energie

Žádost pak musela stáhnout, protože úřady naopak pohrozily snížením na první stupeň závislosti. V jejím případě by to znamenalo přijít o čtyři tisíce korun a zbylo by jí pouhých 880 korun na měsíc. Problém je také v tom, že stažením žádosti se zároveň ruší možnost odvolání. Po sedmi letech pak žádala o příspěvek znovu, ale úřady rozhodly, že zpráva neobsahuje nové skutečnosti a není důvod příspěvek schválit. Podle Hynkové však obsahoval nové dva body. „Prostě ignorovali lékařskou zprávu, a když mi příspěvek nedají, tak mi ho nedají. Celkově tak dostávám o 7600 korun méně, než na co mám nárok. Jezdila jsem po úřadech a doktorech devět měsíců a nakonec to stejně zamítli. Ze zdravotních důvodů jsem nezvládla podat odvolání, tak jsem to zkoušela s právníkem i u ombudsmana, ale já už nemám sílu podávat další žádosti a co bych musela zase všechno absolvovat znovu... Nejsem ale jediná v republice, je nás mnohem více,“ upozornila.

Přidala případ z Kladenska, kde invalidní ženě odebrali příspěvek čtvrtého stupně a změnili ho na stupeň první. Z 19 tisíc zůstalo na péči 880 korun. Na otázku, proč k tomu podle ní dochází, odvětila, že četla i viděla videa, jak jsou například pracovnice úřadu práce pod tlakem vedení, aby příspěvky lidem nedávali. Jolana Hynková by ve svých 56 letech přitom ráda se svými zkušenostmi pomohla i ostatním. Chtěla by vytvořit webové stránky pro invalidy ve stejné či podobné situaci, kde by nalezli potřebné informace. Za desítky let získala mnoho zkušeností. Hledala proto podporu a pomoc k vytvoření stránek, ale i třeba natáčení videí. „Za dobu, co se snažím něčeho takového dosáhnout, jsem zdravotně v takovém stavu, že jsem ráda, když každý den vstanu z postele. Už s tím moc nenadělám. Ideálně by bylo přestěhovat se do nějakého domu na venkově, kde by byla zahrada, aby se tam dalo něco pěstovat, aby tam byla netučná jídelna a aktivity pro vozíčkáře,“ vysvětlila pro ParlamentníListy.cz. Hynková má také spoustu nápadů, co by se pro invalidy na vozíčku dalo vymyslet a zorganizovat.

Hledání lékaře

Sbírané zkušenosti a dovednosti prý ale přijdou vniveč, protože kvůli bolesti ztrácí energii. „Noha mě pořád trápí, bojím se o ruku, kdyby se s ní něco stalo, v tu ránu je ze mě ležák. Ze strany pečovatelské služby bych nemohla očekávat pomoct, nechali by mě odvézt do nemocnice v České Lípě, kde to bylo spíše mučení. Pro mě je nejdůležitější najít chirurgickou pomoc, kde by mi nohu opravili. V nemocnici mi tvrdili, jak si dali záležet, ale není to pravda. Nechala jsem si udělat rentgen a je vidět pravý úhel kosti, jak je uříznutá,“ dodala. Zatím však nenašla lékaře, který by operaci realizoval. Rok a půl jezdila po republice, telefonovala, e-mailovala. „Někteří lékaři řekli, že by se s tím dalo něco dělat, ale buď jsou starší a už neoperují, nebo jsou to medici, kteří o operaci nerozhodují,“ řekla Hynková. Po zážitcích v českých nemocnicích už má dle svých slov hrůzu zkoušet další. Problémem je pro ni i očkování, protože od úrazu si s injekcemi užila tolik včetně zničených žil, že se jí dělá nevolno, jen když vidí injekční stříkačku. „Jsem těžce proti vakcínám a z pozice postiženého člověka vím, jak moc lidí je tělesně postižených po různých očkováních včetně chřipky a podobně,“ dodala nakonec Jolana Hynková.

